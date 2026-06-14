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விஜய் மீதான பொறாமையால் விமர்சனம் - எதிர்க்கட்சிகளை சாடிய நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ்

தவெக அரசின் ஒரு மாத ஆட்சி நன்றாக உள்ளது, முதல்வர் விஜய் மீதான பொறாமையில் எதிர்க்கட்சியினர் விமர்சனம் செய்கிறார்கள் என்று ராகவா லாரன்ஸ் தெரிவித்தார்.

நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் செய்தியாளர் சந்திப்பு
நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 14, 2026 at 5:52 PM IST

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சென்னை: நடிகரும் நடன இயக்குநருமான ராகவா லாரன்ஸ், ரசிகர்களும் மக்களுக்கும் எதிர்பார்க்கும் அரசியல் பிரவேசம் தொடர்பான தனது முடிவை விரைவில் தனது தாயாரின் முன்னிலையில் அறிவிக்க இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ், அண்மையில் தனது சமூக வலைதளப்பக்கத்தில் காணொளி ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், தாம் அரசியலில் களமிறங்குவது குறித்து ரசிகர்களின் கருத்தைக் கேட்டிருந்தார். தனது ரசிகர்கள் தன் தாய்க்குச் சமமானவர்கள் என்றும், ரசிகர்கள் சொன்னால் தாம் அரசியலுக்கு வரத் தயார் என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், சென்னை ஈசிஆர் உத்தண்டியில் உள்ள நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் இல்லத்திற்கு பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து ஏராளமான ரசிகர்கள், நடனக் கலைஞர்கள், மாற்றுத்திறானாளிகள், திருநங்கைகள் உள்ளிட்டோர் இன்று வந்திருந்தனர். அவர்கள், ராகவா லாரன்ஸ் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர்.

முன்னதாக அவர் தனது இல்லத்தில் உள்ள ராகவேந்திரா கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்த பின்னர் ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசினார். அப்போது, "என்னை வீடு தேடி வந்து சந்தித்த அனைவருக்கும் நன்றி.

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நீங்கள் நினைப்பது விரைவில் நடக்கும். நான் அரசியலுக்கு வரலாமா, வேண்டாமா என உங்களிடம் கேட்டு இருந்தேன். நீங்கள் வாருங்கள் என என்னை அழைத்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ஒரு நல்ல முடிவை எடுத்து உள்ளேன். என் ரசிகர்கள் உங்களை எல்லாம் அழைத்து என் தாயாரை மேடையில் ஏற்றி முக்கிய அறிவிப்பை விரைவில் தெரிவிக்க உள்ளேன்" என்று கூறினார்.

அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த ராகவா லாரன்ஸ், "நான் அரசியலுக்கு வரலாமா என ரசிகர்களிடம் கருத்து கேட்டிருந்தேன். அரசியலுக்கு வரவேண்டும் என்றால் நேரடியாக வரலாம், ஏன் ரசிகர்களிடம் கேட்க வேண்டும் என்று சிலர் கேட்டிருந்தனர். மக்கள் தீர்ப்புதான் மகேசன் தீர்ப்பு. எனவே மக்களிடம் நான் கருத்துகளை கேட்டேன்" என்றார்.

தவெக அரசுக்கு அவகாசம் தர வேண்டும்

தவெக அரசின் ஒரு மாத செயல்பாடு எப்படி உள்ளது என்ற கேள்விக்கு, "ஒரு மாதமாக இந்த அரசு என்ன செய்கிறார்கள் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். தவெக அரசின் ஆட்சி நன்றாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, கோயில், பள்ளி அருகே உள்ள மதுபானக் கடைகள் மூடப்பட்டது வரவேற்கத்தக்கத விஷயம். தவெக அரசிற்கு கொஞ்ச கால அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும். நாம் ஒரு மாற்றம் வேண்டும் என நினைத்தோம். அது நடந்தது. அதற்கு ஏற்றார்போல் கால அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.

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மேலும், "விஜய் மீதான பொறாமையில் எதிர்க்கட்சியில் உள்ளவர்கள் விமர்சனங்கள் தெரிவித்து வருகிறார்கள். அவர் மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைக்க பொறாமையே காரணம். தவெகவுடன் செல்கிறேனா என்பதெல்லாம் சஸ்பென்ஸ். சில தொலைபேசி அழைப்புகள் வந்துள்ளன. அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும்" என்றார்.

ரஜினி ஆல் தி பெஸ்ட் சொன்னார்

உங்கள் அரசியல் பயணம் குறித்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் என்ன கூறினார் என்ற கேள்விக்கு,"நடிகர் ரஜினிகாந்தின் ஆசியோடுதான் அனைத்து விஷயங்களையும் நான் செய்து வருகிறேன். அவர் எனக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார்" என்றார்.

தவெகவினரை தற்குறி என கூறுவது தொடர்பான கேள்விக்கு, "விஜய்யின் ரசிகர்களும் ஆதரவாளர்களும் தற்குறி அல்ல. அவர்கள் ஷார்ப்பாக அம்புக்குறிகளாக உள்ளனர்" என்று ராகவா லாரன்ஸ் தெரிவித்தார்.

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ACTOR RAGHAVA LAWRENCE
TVK GOVT CM VIJAY
நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ்
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