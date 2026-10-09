மக்களுக்கான அனைத்து திட்டங்களை விரைவில் நிறைவேற்றுவேன் - தாராபுரம் தவெக எம்எல்ஏ சத்தியபாமா உறுதி
நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் கார்த்திகா, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளர் லட்சுமணன் ஆகியோர் டெபாசிட் இழந்தனர்.
Published : October 9, 2026 at 5:30 PM IST
திருப்பூர்: மக்களுக்கான அனைத்து திட்டங்களையும் செய்ய உள்ளதாக தாராபுரத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ள தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமா உறுதி அளித்துள்ளார்.
தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தவெக 9,471 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமா 66,586 வாக்குகளைப் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார். அதேபோல், திமுக வேட்பாளர் சுகன்யா 56,757 வாக்குகளைப் பெற்று இரண்டாவது இடத்தையும், அதிமுக வேட்பாளர் பானுமதி 44,874 வாக்குகளைப் பெற்று மூன்றாவது இடத்தையும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட கார்த்திகா 5,249 வாக்குகளைப் பெற்று நான்காவது இடத்தையும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட லட்சுமணன் 1,150 வாக்குகளைப் பெற்று ஐந்தாவது இடத்தையும் பிடித்தனர்.
நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் கார்த்திகா, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளர் லட்சுமணன் ஆகியோர் டெபாசிட் இழந்தனர். வெற்றியைத் தொடர்ந்து தாராபுரத்தில் தவெக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் பட்டாசுகளை வெடித்தும், பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கியும் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.
இதனிடையே வாக்குப்பதிவு மையத்திற்கு வெளியே பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன், "இந்த வெற்றி என்பது தமிழ்நாட்டின் வரலாறு படைத்துள்ளது, மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து பணிகளும் முதலமைச்சர் ஒப்புதலோடு செய்ய உள்ளோம், முதலமைச்சரின் கட்டளை படி அமைச்சர் பெருமக்கள் அனைவரும் ஒரு மனதோடு பணியாற்றி உள்ளோம்" என்றார்.
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இதை தொடர்ந்து சத்தியபாமா பேசுகையில், "மக்களுக்கான அனைத்து திட்டங்களையும் செய்ய உள்ளேன். குறிப்பாக குடிநீர் பிரச்சனைக்கு நிச்சயம் தீர்வு காண்பேன். மக்களுக்காக உழைப்பதற்காகவே இந்த கட்சியின் இணைந்துள்ளேன்" என்றார்
இதனிடையே வெற்றி சான்றிதழ் பெறுவதற்காக தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமாவுடன் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், முன்னாள் அமைச்சர்கள் உடுமலை கே. ராதாகிருஷ்ணன், ஆனந்தன், கே.வி. ராமலிங்கம் மற்றும் தெற்குத் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாலகுமாரன் உள்ளிட்டோர் சான்றிதழ் வழங்கும் கட்டடத்திற்குள் சென்றனர்.
சான்றிதழ் நிகழ்வை படம்பிடிக்க சென்ற பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சி செய்தியாளர்கள் கட்டடத்திற்கு உள்ளே செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி, வெற்றி பெற்ற வேட்பாளருக்குச் சான்றிதழ் வழங்கப்படும் முக்கியமான தருணத்தில், ஊடகப் பிரதிநிதிகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட சம்பவம் அங்கு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. வெற்றி சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வில் செய்தியாளர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதற்கான காரணம் குறித்து அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் எதுவும் இதுவரை வெளியாகவில்லை.