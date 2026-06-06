இனி பாஜக வேண்டாம்; அண்ணாமலைக்கு அணிலாக இருப்பேன்: கரு.நாகராஜன் உருக்கம்
பாஜக நிர்வாகிகள் பலர் அண்ணாமலைக்கு தாமாக முன்வந்து ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதாக கரு.நாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 6, 2026 at 7:27 AM IST
சென்னை: பாஜகவில் இருந்து தான் விலகப் போவதாகவும், புதிய அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்கியுள்ள அண்ணாமலைக்கு அணிலாக இருந்து உதவுவேன் என்றும் கரு.நாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.
பாஜகவில் இருந்து விலகிய அண்ணாமலை புதிய அரசியல் இயக்கத்தைத் தொடங்குவதாகவும், அடுத்த பொதுத்தேர்தலில் போட்டியிடவிருப்பதாகவும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். இதைத் தொடர்ந்து, டெல்லியில் இருந்து சென்னை திரும்பிய அண்ணாமலைக்கு அவரது ஆதரவாளர்கள் மாலை அணிவித்தும், பூங்கொத்து வழங்கியும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
அண்ணாமலை அறிவித்திருந்த 'We The Leaders' என்ற இணையதளம் மூலம் இதுவரை 11.35 லட்சம் பேர் உறுப்பினர்களாக இணைந்துள்ளனர். பாஜகவில் இருந்து பலரும் விலகி அண்ணாமலைக்கு ஆதரவுத் தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், பாஜகவின் மாநில துணைத் தலைவர் பொறுப்பில் இருந்து விலகுவதாக கரு.நாகராஜன் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். அண்ணாமலை உடன் இணைந்து பணியாற்றவிருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சென்னை ஆலந்தூரில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய கரு. நாகராஜன், "தமிழ்நாடு மக்களின் பேராதரவை பெற்ற முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி அண்ணாமலை, பாஜகவில் விலகி இருக்கிறார். எதிர்காலத்தில் எவ்வாறு செயல்பட போகிறேன் என சமூக வலைதளம் வாயிலாக தெரிவித்துள்ளார். அவருக்கு துணை நிற்கும் விதமாக நாங்கள் எல்லோரும் அண்ணாமலையின் முயற்சிக்கு உறுதுணையாக இருப்பதாக முடிவு செய்துள்ளோம்.
என்னை பொறுத்தவரை கட்சியில் இணைந்ததில் இருந்து பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், டாக்டர்.தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன், எல்.முருகன், நயினார் நாகேந்திரன் வரை பணியாற்றியுள்ளேன். தலைவர் யார் என்று பாராமல் பணியாற்றி வந்துள்ளோம். மற்ற தலைவர்கள் எல்லாம், டெல்லி தலைமை சொல்வதை மட்டும் செயல்படுத்தி வந்தனர். ஆனால், ஆளுங்கட்சி தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி மக்களிடம் பேசியவர் அண்ணாமலை. மக்கள் செல்வாக்கை பெற்றவர்.
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தலைவர் பதவியிலிருந்து மாற்றப்பட்டாலும் கூட 18 மாதங்களாக கட்சிக்காக பணியாற்றியுள்ளார். அவர் இப்போது தொடங்கியுள்ள இயக்கத்தில் லட்சக்கணக்கானோர் தாமாக முன்வந்து இணைந்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையில், நானும் அண்ணாமலைக்கு அணிலாக இருந்து உதவ முடிவு செய்துள்ளேன்.
பாஜகவில் இருந்து விலகுவதற்கான ராஜினாமா கடிதத்தைத் தலைவருக்கு அனுப்ப உள்ளோம். விஜய்யை எதிர்த்து எங்கள் அரசியல் இருக்காது. விஜய்யின் ஆட்சியை எதிர்த்து எங்கள் அரசியல் இருக்கும். ஆட்சியில் இருக்கும் தவறுகளை சுட்டிக்காட்டுவது ஜனநாயகக் கடமை.
பாஜகவை பொறுத்தவரை, மீண்டும் மீண்டும் தலைவர்களை மாற்றிக் கொண்டே இருந்தால் எப்படி மாற்றம் கொண்டுவர முடியும்? என்னுடன் பாஜகவைச் சேர்ந்த பல நிர்வாகிகள் அண்ணாமலைக்கு தாமாக முன்வந்து ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். தமிழ்நாடு விரும்பும் தலைவராக அண்ணாமலை இருப்பார்" இவ்வாறு கரு.நாகராஜன் கூறினார்.