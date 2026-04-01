ETV Bharat / state

EXCLUSIVE: சசிகலா ஆதரவோடு அரசியல் எதிரிகளை வீழ்த்துவேன் - 'என்கவுன்ட்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்' வெள்ளத்துரை

"சாதி கலவரங்கள் வருவதற்கு தலைவர்கள் தான் காரணமே தவிர மக்கள் இல்லை. இதை புரிய வைத்து அவர்களை ஒற்றுமைப்படுத்த வேண்டும் என்பதே எனது ஆசை" என்று வெள்ளத்துரை தெரிவித்துள்ளார்.

நாங்குநேரியில் போட்டியிடும் வெள்ளத்துரை
வெள்ளத்துரை பிரத்யேக பேட்டி (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 1, 2026 at 7:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: தமிழகத்தில் காவல் துறை ஆதரவுடன் எதிரிகளை வீழ்த்தினேன். சசிகலா ஆதரவோடு அரசியல் எதிரிகளை வீழ்த்துவேன் என நாங்குநேரி தொகுதியில் போட்டியிடும் 'என்கவுன்ட்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்' ஓய்வு பெற்ற ஏடிஎஸ்பி வெள்ளத்துரை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் களம் பரபரப்பாக இயங்கி வரும் சுழலில், தமிழ்நாடு காவல் துறையில் முன்னாள் அதிகாரி வெள்ளத்துரை, திருநெல்வேலி மாவட்டம், நாங்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதியில், சசிகலாவின் அனைத்திந்திய புரட்சித்தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பாக போட்டியிடுகிறார். காவல் துறையில் துடிப்புடன் செயல்பட்ட வெள்ளத்துரை, பல்வேறு முக்கிய குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய ரவுடிகளை என்கவுன்ட்டர் செய்து பிரபலம் அடைந்தவர்.

இவர், பதற்றம் நிறைந்த, சாதிய பிரச்சனைகள் அதிகம் ஏற்படும் நாங்குநேரி தொகுதியில் போட்டியிடுவது திருநெல்வேலி அரசியல் களத்தில் கூடுதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அண்மையில், 9 பேர் கொண்ட கும்பல் சாதிய வன்மத்தோடு அப்பாவி பொதுமக்களை வெட்டி சாய்த்ததில், 2 பேர் உயிரிழந்தனர். எனவே பதற்றம் நிறைந்த நாங்குநேரி தொகுதியில் போட்டியிடும் வெள்ளத்துரை மக்களுக்கு என்ன செய்யப் போகிறார்? அங்கு நிலவும் சாதிய பிரச்சனைகளுக்கு எப்படி தீர்வு காண்பார்? என்பது குறித்த பல்வேறு கேள்விகளுடன் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு சார்பில் நமது செய்தியாளர் மணிகண்டன் அவரை அணுகினார். அப்போது அவர் நமக்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டி பின்வருமாறு:

கேள்வி: காவல் துறையில் துடிப்புடன் பணியாற்றி விட்டு தற்போது அரசியலில் களம் காணும் பயணம் எப்படி இருக்கிறது?

வெள்ளத்துரை பதில்: காவல் துறை என்பது ஒரு நிர்வாகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பது. அரசியல் என்பது மக்களுடன் மக்களாக இணைந்து பணியாற்றுவது.

கேள்வி: நாங்குநேரியில் சாதிரீதியாக பல்வேறு பிரச்சனைகளை மக்கள் சந்திக்கும் நிலையில், ஒரு வேட்பாளராக மக்களுக்கு என்ன வாக்குறுதியை கொடுப்பீர்கள்?

வெள்ளத்துரை: நாங்குநேரி மக்கள் கெட்டவர்கள் அல்ல. அவர்கள் நல்லவர்கள். அவர்கள் விவசாயத்தை நம்பி வாழ்கிறார்கள். அவர்களுக்கு தண்ணீர் வசதி இல்லை. பேருந்து நிலைய வசதி இல்லை. மருத்துவமனை இல்லை. நாங்குநேரி தலைமையிடமாக இருந்தாலும் பேருந்துகள் வருவதில்லை. அவர்களை ஒதுக்கப்பட்டவர்களாகவே அரசு வைத்துள்ளது. இளைஞர்களுக்கு போதைப்பொருட்களை கொடுத்து அவர்களை சமுதாய தலைவர்கள் அடியாட்களாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

வெற்றி பெறுபவர்கள் மக்களை திரும்பி பார்ப்பது இல்லை. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சாதிரீதியாக கொண்டு சென்று மக்களிடம் பிரச்சனையை ஏற்படுத்துகிறார்கள். எனவே சாதி பிரச்சினையை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே நாங்குநேரியை தேர்ந்தெடுத்துள்ளேன். அந்த மக்களுக்கு பேருந்து நிலையம், விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் வசதி போன்றவற்றை ஏற்பாடு செய்து கொடுப்பேன். ஒரு கல்லூரி கொண்டு வர வேண்டும்.

நாங்குநேரியில் அனைத்து சமுதாய மக்களும் ஒற்றுமையாக இருக்கிறார்கள். ஆனால், சமுதாய தலைவர்கள் தான் அவர்களை கெடுக்கிறார்கள். எனவே அதை சீர்திருத்தம் செய்வேன். ஜாதியை வைத்து சில விஷயங்களை செய்ய வேண்டிய நிலைமை அரசியல்வாதிகளுக்கு இருப்பதால் மக்களை பிரித்து ஆளுகிறார்கள். அரசு நினைத்தால் சாதி சான்றிதழை ஒழித்து விடலாம். இந்த கலவரத்தை அப்படித்தான் ஒழிக்க வேண்டும்.
ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒரு அமைச்சர் இருக்கும் போது சாதிக்கு ஒரு தலைவர் எதற்கு? எந்த சாதி தலைவரின் குழந்தைகளாவது ரவுடியாக மாறி இருக்கிறார்களா? ஆனால் அவர்களின் இனத்தைச் சேர்ந்த பலர் ரவுடியாக மாறுகிறார்கள். சாதி கலவரங்கள் வருவதற்கு காரணமே தலைவர்கள் தானே தவிர மக்கள் இல்லை. இதை மக்களுக்கு புரிய வைத்து அவர்களை ஒற்றுமைப்படுத்த வேண்டும் என்பதே எனது ஆசை.

கேள்வி: நாங்குநேரியில் பெரிய கட்சிகள் போட்டியிடும் போது, உங்கள் வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி இருக்கிறது?

வெள்ளத்துரை: எனக்கு மக்கள் மீது நம்பிக்கை இருக்கிறது. நான் வெற்றி பெறாவிட்டால் வேறு யாரும் வெற்றி பெற முடியாது என நினைப்பேன். பெரிய கட்சி, சின்ன கட்சி என்பது எல்லாம் இல்லை. மக்கள் சசிகலாவுக்காகவும், எனக்காகவும் வாக்களிப்பார்கள். நான் என் சொந்த முயற்சியில் கல்வி, விவசாயம், போக்குவரத்து வசதிகளை நிறைவேற்றிக் கொடுப்பேன்.

கேள்வி: காவல் துறையில் மக்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டவர்களை துப்பாக்கியால் சுட்டு வீழ்த்தினீர்கள். தேர்தல் களத்தில் உங்கள் எதிரிகளை பிரச்சாரத்தால் எப்படி வீழ்த்தப் போகிறீர்கள்?

வெள்ளத்துரை: காவல் துறையில் ரவுடிகளை சுட்டு வீழ்த்தியதும், அரசியலில் எதிரிகளை வீழ்த்துவதும் வெவ்வேறு அனுபவம். காவல் துறையில் பணியாற்றிய போது, எதிரிகளை வீழ்த்தினோம். அரசியலில் மக்களின் ஆதரவுடன் எதிரிகளையும் துரோகிகளையும் வீழ்த்துவோம். அரசியலில் நம்பிக்கை துரோகிகள் பலர் உள்ளனர். அவர்கள் யாரென்று மக்களுக்கு தெரியும்.

கேள்வி: நாங்குநேரி தொகுதியை தேர்வு செய்தது ஏன்?

வெள்ளத்துரை: நாங்குநேரி மக்களுக்கு இதுவரை எதுவுமே கிடைக்கவில்லை. அங்கு வெற்றி பெற்றவர்கள் கமிஷன் மட்டும் வாங்கிக் கொண்டு செல்கிறார்கள். அந்த மக்களின் நிலை மாற வேண்டும் என்பதற்காகவே நாங்குநேரி தொகுதியை தேர்வு செய்தேன். காவல் துறையில் எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்தோமோ, அதே ரிஸ்கை அரசியலில் எடுத்துப் பார்ப்போம் என்பதற்காக தான் வந்துள்ளேன்.

TAGGED:

வெள்ளத்துரை
VELLATHURAI
NANGUNERI
நாங்குநேரி
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.