24 மணி நேரம் பணியாற்றும் எம்எல்ஏ-வாக போகிறேன்; மயிலை பாஜக வேட்பாளர் தமிழிசை பிரத்யேக பேட்டி
தொகுதி மறுசீரமைப்பு குறித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு இப்போது எதற்கு கவலை என்று தமிழிசை கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
Published : April 10, 2026 at 10:10 PM IST
-BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: மயிலாப்பூர் தொகுதியில் 24 மணி நேரமும் பணி செய்யும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தேவை என்பதால் தான் போட்டியிடுகிறேன் என தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூறியுள்ளார்.
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நாள் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது. இதை முன்னிட்டு தமிழக அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். குறிப்பாக, மக்களைக் கவரும் வகையில் தேர்தல் வாக்குறுதிகளைக் கூறி வாக்கு சேகரிப்பில் வேட்பாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், மயிலாப்பூர் தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக சார்பாக போட்டியிடும் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தொகுதியில் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். தமது பிரச்சாரத்திற்கு நடுவே, ஈடிவி பாரத்திற்கு அவர் பிரத்யேக பேட்டியளித்தார்.
அப்போது அவர், "மயிலாப்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் எங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கிறது. இங்கு ஒரு நல்ல சட்டமன்ற உறுப்பினர் தேவை. பெயருக்கு உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர் தேவையில்லை. 24 மணி நேரமும் பணி செய்யும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தேவை என்பதால் தான் நான் இங்கு போட்டியிடுகிறேன். சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்பதற்கான பரிணாமத்தையே மாற்ற வேண்டும். மக்களுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டப் பின்னர் எம்எல்ஏ என்பதற்கான வரையறையையே பலர் மறந்து விடுகின்றனர்," என்றார்.
தொடர்ந்து பேசியபோது, மக்களுக்கான அடிப்படைத் தேவைகள் இங்கு இல்லாமல் உள்ளது. மீனவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றவர், மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை கொண்டு வந்ததே மத்திய அரசின் சாதனைத் தான் என கூறினார். திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சியில் எத்தனை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டதன? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பயந்துக் கொண்டு இருக்கிறார் என்று விமர்சித்த தமிழிசை சௌந்தரராஜன், தொகுதி மறுசீரமைப்பு குறித்து முதலமைச்சருக்கு இப்போது எதற்கு கவலை? முதலில் அவர் மக்களின் மறுசீரமைப்பை பார்க்கட்டும் என்று அறிவுறுத்தினார்.
மயிலை சட்டமன்ற தொகுதியில் இத்தனை வேட்பாளர்களா?
மயிலாப்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் மொத்தம் 19 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். அவர்களில் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் அருண், பாரதிய ஜனதா கட்சியின் வேட்பாளர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், திமுக வேட்பாளர் த.வேலு, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் வேட்பாளர் வெங்கட்ராமன் உட்பட பல்வேறு கட்சிகளின் 9 வேட்பாளர்களும், 10 சுயேச்சை வேட்பாளர்களும் களத்தில் உள்ளனர். இவர்களில் திமுக, பாஜக வேட்பாளர்கள் தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றனர். பாஜக வேட்பாளர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூட்டணி கட்சியின் நிர்வாகிகளுடன் மயிலாப்பூர் தொகுதிக்குட்பட்ட மந்தைவெளி பகுதியில் இன்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.