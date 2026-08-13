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குதிரை பேரத்திற்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லை - ஐ.பி.டி.எஸ் நிறுவனத் தலைவர் திருநாவுக்கரசு பேட்டி

எனக்கும் செந்தில் பாலாஜிக்கும் என்ன தொடர்பு என்பது குறித்து இரண்டு மாதத்தில் பதிலளிப்பேன் என்று ஐ.பி.டி.எஸ் நிறுவனத் தலைவர் திருநாவுக்கரசு தெரிவித்துள்ளார்.

ஐபிடிஎஸ் நிறுவனத் தலைவர் திருநாவுக்கரசு செய்தியாளர் சந்திப்பு
ஐபிடிஎஸ் நிறுவனத் தலைவர் திருநாவுக்கரசு செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 5:18 PM IST

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சென்னை: த.வெ.க. எம்.எல்.ஏ.விடம் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டதற்கும், எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை என்று ஐ.பி.டி.எஸ் நிறுவனத் தலைவர் திருநாவுக்கரசு தெரிவித்துள்ளார்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி த.வெ.க. எம்.எல்.ஏ. இளையராஜாவிடம் ஐ.பி.டி.எஸ் என்ற தேர்தல் கருத்துக் கணிப்பு நிறுவனம் நடத்தி வந்த திருநாவுக்கரசு என்பவர் தொலைப்பேசியில் தொடர்பு கொண்டு ரூ.35 கோடி பேரம் பேசியதாக புகார் எழுந்தது.

இதுகுறித்து எம்.எல்.ஏ இளையராஜா சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரகத்தில் புகார் அளித்த நிலையில், இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர்.

இந்த வழக்கில் 14 பேரை கைது செய்து காவல்துறையினர் சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், இதில் தொடர்புடையதாக கூறப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக் குமார் முன் ஜாமின் பெற்று, தொடர்ந்து காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டு வந்தனர்.

இந்த நிலையில், வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 14 பேரையும் தனித்தனியாக காவலில் எடுத்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி பல்வேறு தகவல்களை திரட்டி அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இதையடுத்து, கைது செய்யப்பட்ட 14 பேரும் ஜாமினில் வெளியே வந்தனர்.

தொடர்ந்து, சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல்நிலையத்தில் நீதிமன்ற நிபந்தனை ஜாமீன் அடிப்படையில், தேர்தல் கருத்து கணிப்பு நிறுவனமான ஐ.பி.டி.எஸ். நிறுவனத்தின் தலைவர் திருநாவுக்கரசு இன்று (ஆகஸ்ட் 13) நேரில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “ஐ.பி.டி.எஸ். நிறுவனம் பல ஆண்டுகளாக நேர்மையான முறையில் இயங்கி வருகிறது. தற்போது எனக்கு எதிராக மிகப்பெரிய அநீதி இழைக்கப்பட்டுள்ளது. குதிரை பேரத்திற்கும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. இதனை சட்ட ரீதியாக போராடி, விரைவில் உண்மையை நிரூபிப்பேன்.

எனது நிறுவனம் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் பரபரப்படும் தகவல்கள் முற்றிலும் பொய்யானவை. வாட்ஸ்அப் மற்றும் யூடியூப் போன்ற தளங்களில் என்னைப்பற்றி அவதூறு பரப்புவதை நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும். மீறினால், சம்மந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடுமையான அவதூறு வழக்கு தொடரப்படும். இந்த விவகாரத்தில் இன்னும் பல உண்மைகள் உள்ளன.

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சட்ட நடைமுறைகள் முடிந்த பிறகு, இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் செய்தியாளர்களை மீண்டும் சந்தித்து, யார் யாருடன் எனக்கு தொடர்பு இருந்தது, எனக்கும் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கும் என்ன தொடர்பு, என்ன பேசப்பட்டது என்பது குறித்து அனைத்து ஆதாரங்களையும் வெளியிடுவேன்.

ஒரு சாதாரண விவசாயி குடும்பத்தில் பிறந்து, 25 ஆண்டுகால உழைப்பால் இந்த நிறுவனத்தை கட்டியெழுப்பியவன் நான். எனக்கு இழைக்கப்பட்ட துரோகத்தை மக்கள் முன் வைப்பேன். கடந்த சில நாட்களாக நான் அனுபவித்த மனஉளைச்சல் மற்றும் சிறைவாசம் ஆகியவை என்னை வெகுவாக பாதித்துள்ளது. என்மீது போடப்பட்டது ஒரு பொய் வழக்கு. தர்மம் ஒருநாள் வெல்லும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

IPDS COMPANY
குதிரை பேரம் வழக்கு
HORSE TRADING CASE
TVL MLA ILAYARAJA
HORSE TRADING CASE THIRUNAVUKKARASU

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