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'முதலமைச்சரின் பெருந்தன்மையால் எம்பி ஆகும் வாய்ப்பு' - மனு தாக்கல் செய்த பின் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி நெகிழ்ச்சி

நாடாளுமன்றத்தில் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை பாதுகாக்க எனது குரல் ஓங்கும் என்று பிரவீன் சக்கரவர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

பிரவீன் சக்கரவர்த்தி பேட்டி
பிரவீன் சக்கரவர்த்தி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 5, 2026 at 4:30 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் பெருந்தன்மையாலும், கருணையாலும் எம்பி ஆகும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதாக பிரவீன் சக்கரவர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் மயிலம் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தனது மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். இதையடுத்து, அந்த பதவிக்கு வரும் 18-ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்தது. அதைத் தொடர்ந்து, வேட்பு மனுத்தாக்கல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

அந்த வகையில், அதிக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களைக் கொண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி கிடைக்கும் வாய்ப்பு மிகவும் பிரகாசமாக இருந்தது. இந்த சூழலில், காங்கிரஸ் கட்சியின் மேலிடப் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தலைமையிலான நிர்வாகிகள் முதலமைச்சர் விஜய்யை நேற்று முன்தினம் நேரில் சந்தித்து மாநிலங்களவை இடத்தை தங்கள் கட்சிக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்று கேட்டு கொண்டனர்.

இதையடுத்து, மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிக்கான இடத்தை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு செய்து தவெக தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தார். அதன் தொடர்ச்சியாக, மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார்.

இதைத் தொடர்ந்து, இன்று (ஜூன் 5) பிற்பகல் 3 மணியளவில் முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் சென்னையில் உள்ள தலைமைச் செயலகத்தில் சட்டப் பேரவையின் செயலாளரும், தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியுமான சாந்தியிடம் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி தனது வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்தார்.

அப்போது, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ப.சிதம்பரம், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவரும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான கே.வி. தங்கபாலு, காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

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பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, "மாநிலங்களவை இடைத்தேர்தலுக்கு வேட்பாளராக இன்று நான் வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளேன். தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் விஜய்யின் பெருந்தன்மை மற்றும் கருணையாலும், எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. இதை மிகப்பெரிய பொறுப்பாக நான் நினைக்கிறேன்.

நாடாளுமன்றத்தில் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக எனது குரல் ஓலிக்கும். காங்கிரஸ்- தமிழக வெற்றிக் கழகம் கூட்டணி ஆட்சியின் செயல்பாடுகளை எல்லாம் பாராளுமன்றத்தில் எடுத்துச் சொல்லவும், கோரிக்கைகளை எடுத்துச் சொல்லவும் நான் பாடுபடுவேன்" என்று தெரிவித்தார்.

வேட்புமனுத் தாக்கலைத் தொடர்ந்து சென்னையில் இடதுசாரி கட்சிகளின் தலைமை அலுவலகத்திற்கு சென்ற பிரவீன் சக்கரவர்த்தி தலைவர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார். மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி போட்டியின்றி தேர்வாக உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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