தமிழ்நாடு தனியாக நின்று இந்தியாவுக்காக சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கிறது; உதயநிதிக்கு ஆதரவாக கமல் தேர்தல் பரப்புரை

உதயநிதிக்காக வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட கமலஹாசன்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 17, 2026 at 9:49 PM IST

சென்னை: இந்தத் தொகுதியை எனது தொகுதி என நினைத்து இங்கே வந்துள்ளேன் என்று சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது கமல் ஹாசன் கூறினார்.

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவு அளிப்பதாக மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கமல் ஹாசன் அறிவித்திருந்தார். அதேவேளையில், இந்த தேர்தலில் மக்கள் நீதி மய்யம் போட்டியிடாது என்றும் அவர் கூறியிருந்தார்.

இந்த நிலையில், திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஆதரவாக அவர் தமது தேர்தல் பரப்புரையை இன்று தொடங்கினார். இதில் முதலாவதாக, சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினை ஆதரித்து கமல ஹாசன் சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டை பகுதியில் இன்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.

அப்போது பேசிய அவர், "உயிரே, உறவே, தமிழே இது யார் தொகுதி என உங்களுக்கு சொல்லத் தேவையில்லை. இந்தத் தொகுதியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் போட்டியிடுகிறார். இந்தத் தொகுதியை எனது தொகுதி என நினைத்து இங்கே வந்துள்ளேன். என்னுடன் அண்ணா நகர் சட்டமன்ற தொகுதியின் வேட்பாளர் சிற்றரசும் வந்துள்ளார்.

இங்கே தனக்கென்று எதிர்பாராமல் வந்திருப்பது நான் மட்டுமல்ல, என் ஒரு குரலுக்காக, என்னுடன் தமிழ் நாட்டிற்காக, மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தொண்டர்களும் வந்து இருக்கின்றனர். தமிழ்நாடு இப்பொழுது தனியாக நின்று இந்தியாவுக்காக சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அதில் முன்னணியில் நிற்கும் வீரர் உதயநிதி என்றால் மிகையாகாது.

நான் இதற்கு முன்னதாக இதே வீதிகளில் வந்திருக்கிறேன். அன்று பார்த்த வீதிகளை விட இப்போது சிறப்பாக இருக்கிறது. சாதனை என்பது சொல்வதல்ல, செய்து காட்டுவதும் தான் . அதை செய்து காட்டிய இடத்திற்கு நான் வந்திருக்கிறேன். இன்னமும் இந்த தொகுதி சிறப்பாகும் என்ற நம்பிக்கையில் இங்கே வந்திருக்கிறேன்.

உலக அரங்கில் தமிழ்நாட்டின் விளையாட்டு வீரர்கள் தெரிய ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு யார் காரணம், அவரின் பெயர் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியும். உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் மீண்டும் இங்கே வர வேண்டும். இவரை வெல்ல வைப்பது என்னை வெல்ல வைப்பது போல் ஆகும். தமிழ்நாடு ஜெயித்தால் நாம் எல்லோரும் ஜெயித்தது போல். அதை நினைத்துதான் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். இந்த குணம் என் தொண்டர்கள் எல்லோருக்குமே இருக்கிறது" என்றார்.

