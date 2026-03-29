டிரம்புக்கே ஐடியா கொடுப்பவன் நான்; பரப்புரையில் சீமான் பேச்சு
நாம் தமிழர் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டு, வருவாய்க்கு பால் உற்பத்தி அதிகப்படுத்தப்படும் என அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்.
Published : March 29, 2026 at 4:13 PM IST
சென்னை: எனக்கு வியூகம் வகுப்பவர்கள் கிடையாது, நானே யோசித்து செயல்படுத்துகிறேன். டிரம்ப்க்கு ஐடியா கொடுப்பவன் நான் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பரப்புரைக் கூட்டத்தில் பேசினார்.
சென்னை ஆவடியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக புனிதா சண்முகம் போட்டியிடுகிறார். அவரை ஆதரித்து அக்கட்சியின் சார்பில் ஆவடி மாநகராட்சி அருகே பரப்புரைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பங்கேற்றார். மாநில மாவட்ட நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர்.
அப்போது பேசிய சீமான், “ நாம் தமிழர் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால், பெண் காவலர்களுக்கு பணி சுமைகள் குறைக்கப்படும், சிங்கப்பூர் போல் போக்குவரத்து விதிகளை மாற்றப்படும், போக்குவரத்து விதிகளை மீறி ஆறு முறைக்கு மேல் தவறு செய்தால் ஓட்டுநர் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும், காவல்துறைக்கு அடிப்படை உரிமை காக்க சங்கம் துவங்க அனுமதி வழங்கபடும்" என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு வாக்குறுதிகளை அளித்தார்.
”சிலண்டர்கள் இலவசம், மாதம் பணம் வழங்குவது என கிடையாது. நாம் தமிழர் ஆட்சியில் கல்வி, மருத்துவம் தவிர எதுவும் இலவசம் கிடையாது. எனக்கு வியூகம் வகுப்பவர்கள் என்று யாரும் இல்லை. நானே யோசித்து செயல்படுத்துகிறேன். டிரம்ப்க்கு ஐடியா கொடுப்பவன் நான்” என மக்கள் மத்தியில் பேசினார்.
இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், “ திமுக மக்கள் நலன் சார்ந்த கட்சி கிடையாது. அரசியல் கட்சியே கிடையாது, குடும்ப கட்சி. அது ஒரு தனியார் நிறுவனம். விசுவாசமாக பணி செய்தால் பணி மற்றும் ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். வாக்குக்கு பணம், இலவச அறிவிப்பு இல்லாமல் தேர்தலை சந்திப்பார்களா? திமுக கூட்டணி கட்சிகளுடன் நிற்கிறது. என்னை போல் தனித்து நிற்க முடியுமா? பால்வளத்துறை அமைச்சராக ஒருவர் இருக்கிறார். பால் இருக்கு, வளம் எங்கு இருக்கிறது? தமிழ்நாட்டிற்கு பால் ஆந்திராவில் இருந்து வருகிறது. நான் ஆட்சிக்கு வந்தால், அகில உலகிற்கும் இங்கிருந்து பால் செல்லும்” என தெரிவித்தார்.