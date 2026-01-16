ETV Bharat / state

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் அப்படி என்ன சீரியஸான விஷயம் உள்ளதென்று தெரியவில்லை - கார்த்தி சிதம்பரம்

சில படங்கள் வெளியாகின்றன, சில படங்கள் தடைபடுகின்றன. இது குறித்து தயாரிப்பாளர்கள் நீதிமன்றம் சென்று முடிவு எடுப்பார்கள் என்று கார்த்தி சிதம்பரம் கூறினார்.

கார்த்தி சிதம்பரம் எம்பி
கார்த்தி சிதம்பரம் எம்பி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 16, 2026 at 4:36 PM IST

1 Min Read
சென்னை: தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கப்படாத அளவிற்கு ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் அப்படி என்ன சீரியஸான விஷயம் இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் கூறினார்.

சென்னை சூளைமேடு கில் நகர் விளையாட்டு மைதானத்தில் 109 வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் சுகன்யா செல்வம் தலைமையில் சமத்துவ பொங்கல் விழா இன்று நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் அப்பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு பொங்கல் வைத்து கொண்டாடினர். மேலும் சிறுவர்களுக்கு விளையாட்டு போட்டிகள், பேச்சு போட்டிகள், பெண்களுக்கு கோல போட்டி நடத்தப்பட்டு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

இந்த சமத்துவ பொங்கல் விழாவை சிவகங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் தொடங்கி வைத்தார். விழாவிற்கு வருகை தந்த அவருக்கு கரகாட்டம், மயிலாட்டம், பறையாட்டத்துடன் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு பொருட்களை வழங்கிய பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ''கிரிகோரியன் காலண்டர் படி ஜனவரி 1 ஆங்கில புத்தாண்டாகவும், தமிழ் பஞ்சாங்கம் படி சித்திரை 1 தமிழ் புத்தாண்டாகவும் உள்ளது. தை முதல் நாளை தான் பொங்கல், விவசாயிகள் திருநாள், தமிழர் திருநாளாக நான் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளேன். ஒவ்வொருவரும் அவரவர் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் சுபநிகழ்ச்சிகளை நடத்துகின்றனர். எதை எந்த நாளில் கொண்டாட வேண்டும் என்பது குறித்து எனக்கு எந்த எதிர்ப்பும் இல்லை'' என்றார்.

பராசக்தி திரைப்படம் தொடர்பான கேள்விக்கு, ''அந்த படத்தை நான் பார்க்கவில்லை, அது ஒரு கமர்ஷியல் படம் மட்டுமே. திரைப்படங்களை வைத்து தமிழ்நாட்டில் அரசியல் செய்ய நினைப்பது அப்பட்டமான செயல்'' என்றும் விமர்சனம் செய்தார்.

ஜனநாயகன் திரைப்படம் குறித்து அவர் பேசுகையில், ''சில படங்கள் வெளியாகின்றன, சில படங்கள் தடைபடுகின்றன. இது குறித்து தயாரிப்பாளர்கள் நீதிமன்றம் சென்று முடிவு எடுப்பார்கள். ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் அப்படி என்ன சீரியஸான விஷயம் இருக்கிறது என்பது தெரியவில்லை. அதே வேளையில் அந்த படத்தை பார்க்க எனக்கு விருப்பமில்லை'' என்று தெரிவித்தார்.

சிபிஐ விசாரணைக்காக தவெக தலைவர் விஜய் வருகிற 19 ஆம் தேதி டெல்லி செல்ல இருப்பது குறித்த கேள்விக்கு, '' சிபிஐ அழைப்பது வாடிக்கையான நடைமுறை தான். விசாரணைக்கு தான் அவர் செல்கிறார்'' என்ற கார்த்தி சிதம்பரம் பதில் அளித்தார்.

