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நான் எந்தக் கட்சியையும் சேர்ந்தவர் இல்லை - நடிகை சனம் ஷெட்டி

மாணவர்கள் போராட்டத்தில் பாஜக முர்தாபாத், இந்தியா ஜிந்தாபாத் உள்ளிட்ட இந்தி கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டது ஏன்? என நடிகை சனம் ஷெட்டி கேள்வி எழுப்பினார்.

நடிகை சனம் ஷெட்டி பேட்டி
நடிகை சனம் ஷெட்டி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 8:50 PM IST

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சென்னை: "நான் எந்தக் கட்சியையும், எந்த அமைப்பையும் சேர்ந்தவர் இல்லை. மக்களில் ஒருவராகத்தான் இருக்கிறேன்" என்று நடிகை சனம் ஷெட்டி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை புதுப்பேட்டை எல்ஜி சாலையில் குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனைகளை உறுதிச் செய்யும் வகையில் சட்டங்களில் தேவையான திருத்தங்களைக் கொண்டு வர வலியுறுத்தி, 'VOICE2LAW' என்ற தலைப்பில் இன்று (ஜூலை 25) நடைபெற்ற பொது விழிப்புணர்வு அமைதி பேரணியில் நடிகை சனம் ஷெட்டி கலந்து கொண்டார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த நடிகை சனம் ஷெட்டி, "குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை உள்ளிட்ட அனைத்து குற்றங்களையும் செய்பவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும். அதனை வலியுறுத்தும் நோக்கில் தான் இந்த பேரணி நடைபெற்றது" எனத் தெரிவித்தார்.

விழிப்புணர்வுப் பேரணியில் பங்கேற்ற நடிகை சனம் ஷெட்டி
விழிப்புணர்வுப் பேரணியில் பங்கேற்ற நடிகை சனம் ஷெட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

நேற்று நடைபெற்ற நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பங்கேற்றது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அந்தப் போராட்டத்தின்போது, காண்ட்ரோவர்ஸியாகப் பேசுகிறீர்கள் என்று கூறினார்கள். இங்கு யார் எப்படி பேசுகிறார்களோ, அப்படித்தான் பேச வேண்டும் என என்னிடம் தெரிவித்தனர். இதற்கான அனைத்து வீடியோக்களும் என்னிடம் உள்ளன. நான் குற்றச்சாட்டு வைத்ததாக பொய் கூறுகிறார்கள். அந்த லட்சணத்தில்தான் இவர்களது நேர்மையும், ஜனநாயகமும் உள்ளது" என்றார்.

நீங்கள் அங்கு சென்று குழப்பத்தை ஏற்படுத்திவிட்டீர்கள் என்று சொல்கிறார்களே என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "நான் அங்கு சென்ற அரைமணி நேரத்திலேயே சந்தேகம் வந்தது. அந்தப் போராட்டத்தை காக்ரோச் கட்சி முன்னெடுத்தது என்பது எனக்கு தெரியாது. கல்லூரி மாணவர்கள் போராட்டம் என்றுதான் நான் சென்றேன். ஆனால் அங்கு பாஜக முர்தாபாத், இந்தியா ஜிந்தாபாத் உள்ளிட்ட இந்தி கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன.

மேலும், இந்தப் போராட்டம் மாணவர்களுக்காகவும், நீட்டுக்கு எதிராகவும் நடைபெறுவதாகக் கூறப்பட்டது. ஆனால் அங்கு CM விஜய் மிஸ்ஸிங் என்ற பதாகைகள் கையில் ஏந்தியிருந்தனர். அதற்கு என்ன காரணம்? விஜய் சார் மிஸ்ஸிங் என்றால் அதைப் பற்றி கேளுங்கள்; பேசக்கூடாது என்று நான் சொல்லவில்லை. மாணவர்களின் போராட்டத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி திசை திருப்பி மக்கள் மனதை கையாள முயற்சிக்கிறார்கள். நீங்கள் என்னை எஜுகேட் செய்யப் போகிறீர்களா? என் மண்டையை கழுவி, நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதைப் போல நான் பேச வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

நீங்கள் கேட்ட கேள்வி அதிகார தோணியில் கேட்கப்பட்ட கேள்வியாகவும், போராட்டத்தை சிதைக்கும் வகையில் இருந்ததாக குற்றச்சாட்டு முன் வைக்கப்படுகிறதே என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "நான் பேசியதால் அந்த போலி போராட்டம் சிதறியது. நான் எந்தக் கட்சியையும், எந்த அமைப்பையும் சேர்ந்தவர் இல்லை. மக்களில் ஒருவராகத்தான் இருக்கிறேன்" என்றார்.

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TAGGED:

நடிகை ஷெனம் செட்டி
VOICE2LAW விழிப்புணர்வு பேரணி
CHENNAI
NEET PROTEST
ACTRESS SANAM SHETTY

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