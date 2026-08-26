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சுயசரிதை தொகுப்புகளை எனது மனைவிக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் - நினைவுகளைப் பகிர்ந்து வைகோ நெகிழ்ச்சி

என்னுடைய இன்ப, துன்பங்கள் அனைத்தையும் தாங்கிக் கொண்டு ஒரு நகையையோ, புடவையையோ கேட்காமல் இப்படியொரு இல்லற வாழ்க்கை யாருக்கும் அமையாது என தனது நினைவுகளை மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ நெகிழ்ச்சியுடன் பேசினார்.

நினைவுகளைப் பகிர்ந்து வைகோ நெகிழ்ச்சி
நினைவுகளைப் பகிர்ந்து வைகோ நெகிழ்ச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 10:56 PM IST

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தூத்துக்குடி: எனது சுயசரிதை தொகுப்புகள் நான்கையும் எனது மனைவிக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன்; திருமண தம்பதிகளை வாழ்த்துவதற்கு தகுதி பெற்றவன் நான் என்று மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் மதிமுக தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆர்.எஸ்.ரமேஷ் இல்லத் திருமண வரவேற்பு விழாவில் தனது குடும்பத்துடன் கலந்து கொண்ட மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ மணமக்களை வாழ்த்தினார்.

அப்போது பேசிய வைகோ, "இந்த மங்களகரமான நிகழ்ச்சியில் வாழ்த்துரைப் பட்டியலை பார்த்தால் நீங்கள் பல பேர் எழுந்து போய் விடுவீர்கள். ஏனெனில் மன மணக்கும் சுவையான அசைவ பிரியாணி தயாராக இருக்கிறது. எனக்கே கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. கூட்டம் கலைந்து போய்விடும் என்று ஒருவேளை பிரியாணி சாப்பாட்டை ரத்து செய்துவிட்டாரோ?, ஒருவரும் எழுந்து போகாமல் இருப்பதைக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டேன். ஆந்திராவில் நடக்கும் கல்யாணம் வேறு, நடுச்சாமத்திற்கு பிறகு தான் மணமக்களை மேடைக்கு அழைத்து வருவார்கள். அர்த்த ராத்திரிக்கு பிறகு அதிகாலை 02.00 மணி முதல் 03.00 மணிக்கு தான் தான் கல்யாணம் நடக்கும்.

கோயம்புத்தூர்காரர்கள் மிகவும் கெட்டிக்காரர்கள்; நல்ல பண வசதி இருக்கும். காலை 06.00 மணி முதல் 07.00 மணிக்குள்ள கல்யாணம் நடைபெறும். காலை 07.00 மணிக்கு பிரேக் பாஸ்ட், மதிய சாப்பாடு கிடையாது, சொந்தக்காரர்கள் 50 பேருக்கு மட்டும் சாப்பாடு உண்டு. இங்கு என்னவென்றால் ரெட்டிப்பு செலவு, காலை சிற்றுண்டி, மதியம் உணவு என சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார். திருமண தம்பதிகளை வாழ்த்துவதற்கு தகுதி பெற்றவன் நான். என்னைப்போன்றும், எனது துணைவியார் ரேணுகாதேவி போன்றும் ஒரு குடும்பம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய தகுதி பெற்றவன்.

அதனால் தான் என்னுடைய சுயசரிதை நான்கு தொகுப்புகளையும் எனது மனைவிக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று கூறினேன். என்னுடைய இன்பத் துன்பங்கள் எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொண்டு ஒரு நகையோ புடவையோ கேட்காமல் இப்படியொரு இல்லற வாழ்க்கை யாருக்கும் அமையாது. இலக்கியங்களில் இருந்து நான் பேச ஆரம்பித்தால் பேசிக் கொண்டே இருப்பேன். மைக் கிடைத்தால் இவர் விட மாட்டார்போல என நினைத்துவிடுவார்கள்.

இதே மண்டபத்தில் பல்வேறு திருமண நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டுள்ளேன். வாழ்த்த ஆரம்பித்ததும் பாதியில் எழுந்து சென்று விடுவார்கள். அதுவும் காலை 09.00 மணிக்கு சாப்பாடு மிஸ் ஆகி விடும் என்று நினைத்துச் சென்று விடுவார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு நண்பகல் 12.00 மணிக்கு மேலாகியும் எழுந்திருக்கவில்லை. அது எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பு இல்லை. இந்த திருமணத்திற்கு கொடுக்கக் கூடிய மதிப்பு.

1994- ல் கன்னியாகுமரியில் மேற்கொண்ட நடைபயணம் குறித்து விமானத்தில் சென்றபோது சிலர் பேசினர். இந்த நடைபயணத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்திருந்தனர். அன்றைக்கு இதுபோன்ற யூ-டியூப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்கள், தொலைக்காட்சிகள் எதுவும் இல்லை என்பதால் மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியவில்லை. அன்றைக்கு திரண்டவர்கள் என்றைக்கும் என்னுடன் நிற்கின்றனர். மத்திய அமைச்சர் பதவி வேண்டாம் என்று நான் எடுத்த முடிவு தான் சரி. ஊழலை அறவே கலைந்து எறிய வேண்டும், அதுதான் அரசியலுக்கு புற்றுநோய், அந்த ஊழலை அகற்ற வேண்டும் என்று முடிவெடுத்துக் கொண்டு இன்றைக்கு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

லட்சங்கள், கோடிகள் கைமாறிய அதிகாரிகளும் இருக்கிறார்கள், நேர்மையான அதிகாரிளும் இருக்கிறார்கள். ககன்தீப் சிங் பேடி போன்ற நேர்மையான அதிகாரிகளும் இருக்கிறார்கள். மாதம் லட்சம் மற்றும் கோடிக்கணக்கில் வீட்டில் பணம் கொட்டிய அதிகாரிகளும் இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட அதிகாரிகள் இந்த அரசாங்கத்தை எப்படியாவது ஸ்தம்பிக்க செய்ய வேண்டும் என்ற முடிவோடு கோப்புகளை நகர்த்துவது கிடையாது; இதனால் எந்த கோப்புக்களும் நகர்வது கிடையாது. இந்த அரசாங்கத்தை ஸ்தம்பிக்க வைக்க வேண்டும் என்று சிலர் நினைக்கின்றனர். அப்படிப்பட்டவர்களை கண்டறிந்து அவர்களை இலாக்காக்களில் இருந்து விடுவிக்க வேண்டும்.

புதிதாக வந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளில் நேர்மையானவர்கள் யார் என்பதை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு பொறுப்பு கொடுங்கள் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யிடம் என்னுடைய கருத்தைக் கூறினேன். சாப்பாடு ஒன்றும் காலியாகவில்லை; விசாரித்துவிட்டேன்; அனைவரும் பொறுமையாக சென்று நன்றாக சாப்பிடுங்கள், அருமையான விருந்து ஏற்பாடு செய்துள்ளார்கள். மீண்டும் ஒருமுறை சந்திப்போம்" என்று கூறி தனது உரையை முடித்துக் கொண்டார்.

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நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்த வைகோ
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