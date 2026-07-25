76 ஆயிரம் ரூபாய் செலவு செய்து எம்எல்ஏ ஆவது தவெகவில் மட்டுமே சாத்தியம் - செங்கோட்டையன் பெருமிதம்
தொழிற்சாலைகளை கொண்டுவந்து அனைவருக்கும் வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாதம் அளிக்க வேண்டும் என்பதே முதலமைச்சர் விஜய்யின் கனவு என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.
Published : July 25, 2026 at 10:44 PM IST
ஈரோடு: "தேர்தலில் 30 கோடி, 40 கோடி என செலவு செய்து விட்டு வெற்றி பெற முடியாமல் தடுமாறி கொண்டிருக்கும் நேரத்தில், வெறும் 76 ஆயிரம் ரூபாய் செலவில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆனேன். இது தவெகவில் மட்டுமே சாத்தியம்" என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
ஈரோடு மாவட்டம், கோபிசெட்டிபாளையம் பழனியம்மாள் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் தமிழ்நாடு அரசின் தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு துறை, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை, ஈரோடு மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் ஆகியவற்றின் சார்பில் தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெற்றது.
இவ்வேலைவாய்ப்பு முகாமினை வருவாய் துறை அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன், துணி நூல், கைத்தறித்துறை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி ஆகியோர் துவக்கி வைத்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, முகாமில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு முன்னணி நிறுவனங்களின் நேர்காணல் அரங்குகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல் மையங்களை நேரில் பார்வையிட்டு இருவரும் ஆய்வு செய்தனர்.
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பின்னர், அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மற்றும் விஜய் பாலாஜி ஆகியோர் 300 நபர்களுக்கு தனியார் நிறுவனத்தின் பணி ஆணைகளை வழங்கினர்.
நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி பேசுகையில், "இன்றைய நவீன காலத்தில் சோசியல் மீடியா வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதால், எது சரி, எது தவறு என்று ஆராயும் அறிவுத்திறன் மக்களுக்கு உள்ளது. இனி யாரும் மக்களை ஏமாற்ற முடியாது. கடந்த 70 ஆண்டு கால ஏமாற்றங்கள் போதும். எல்லாருக்கும் எல்லாமும் கிடைக்க வேண்டும் மற்றும் உண்பதற்குச் சோறும், வருமானத்திற்கு வேலையும் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்பதே நமது முதன்மை அரசியல் கொள்கை. படித்த இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பின்றி தவிக்கக் கூடாது. உங்களுக்கான வேலைவாய்ப்புகளை அரசு நிச்சயம் உருவாக்கித் தரும்" என்றார்.
அவரைத் தொடர்ந்து அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேசுகையில், "எம்.ஜி.ஆருடன் பயணித்த நான், இன்றைக்கு தவெக தலைவர் விஜய்யின் தலைமையில் பொறுப்பேற்று பணியாற்றி வருகிறேன். மக்களுக்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளைத் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்பதே நமது நோக்கம். படித்து முடித்துவிட்டு வேலை தேடும் இளைஞர்கள் மற்றும் இளம்பெண்களின் எதிர்காலத்தை ஒளிமயமானதாக மாற்ற நாங்கள் உறுதுணையாக இருப்போம்.
ஈரோடு மாவட்டம், கோபிசெட்டிபாளையத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ள இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 340-க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் பங்கேற்றுள்ளன. சுமார் 3,000-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைத்திருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.
தேர்தலில் பல கோடிகளை செலவு செய்து வெற்றி பெற முடியாமல் தடுமாறும் அரசியல் சூழலில், வெறும் 76,000 ரூபாய் செலவில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வெற்றி பெற்றுள்ளேன். இந்த வரலாற்றை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் தான் நடத்திக்காட்ட முடியும்.
தமிழ்நாட்டில் வேலையின்மை என்ற நிலையே இருக்கக் கூடாது; பல்வேறு தொழிற்சாலைகளை கொண்டுவந்து அனைவருக்கும் வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாதம் அளிக்க வேண்டும் என்பதே முதலமைச்சர் விஜய்யின் கனவு" என்றார்.
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பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறுகையில், "சட்டமன்றக் கூட்டத் தொடருக்கு பிறகு, ஈரோடு மாவட்டத்தில் இதுபோன்று பல முகாம்கள் நடத்தப்படும். இளைஞர்கள் வேலை தேடி அலைவதை காட்டிலும், இந்த முகாம்கள் மூலம் பயனடைந்து தங்கள் எதிர்காலத்தை பிரகாசமாக்கி கொள்ள வேண்டும். இலவசமாக செயல்படும் கே.ஏ.எஸ். அகாடமி பயிற்சி மையம் மூலம் 6 பேர் குரூப்-1 பணியிலும், கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 76 பேர் குரூப்-2 மற்றும் குரூப்-4 தேர்வுகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்" என்று தெரிவித்தார்.