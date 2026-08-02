இடைத்தேர்தலுக்காக வெறியோடு காத்திருக்கிறேன் - சீமான் பரபரப்பு பேச்சு
"திராவிட அரசியலுக்கு எதிரான கருத்துகளை முதலில் முன்வைத்தது நாம் தமிழர் கட்சிதான். ஆனால், அதன் பலனை தற்போது வேறு ஒருவர் அறுவடை செய்கிறார்" என்று சீமான் கூறினார்.
Published : August 2, 2026 at 10:44 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இடைத்தேர்தல் எப்போது நடத்துவார்கள் என்று வெறியோடு காத்திருப்பதாக நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை பல்லாவரத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியில் புதிய உறுப்பினர்கள் இணையும் விழா நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமானோர் நாம் தமிழர் கட்சியில் இணைந்தனர்.
விழாவில் சீமான் பேசுகையில், "வெற்றி பெற்ற அரசியல் கட்சிகளை நோக்கி மக்கள் செல்வது இயல்பானது. ஆனால் இதுவரை தேர்தலில் வெற்றி பெறாத நாம் தமிழர் கட்சியில் ஏராளமானோர் இணைவது, எங்கள் அரசியல் மீதான நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது.
எளிதான பாதையைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்குப் பதிலாக, சரியான பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்தவர்கள்தான் இங்கு வந்திருக்கிறார்கள். மாற்றம் மற்றும் புரட்சியைப் பற்றி பேசுபவர்கள் முதலில் அதன் உண்மையான அர்த்தத்தைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
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நாம் தமிழர் கட்சி மற்ற அரசியல் கட்சிகளைப் போன்றது அல்ல; ரத்தம் சிந்தாமல் அரசியல் போராட்டத்தை நடத்தி வருகிறது. தமிழகத்தில் தமிழ் மொழியின் பயன்பாடு குறைந்து வருகிறது. அன்றாட பேச்சிலும் ஆங்கிலச் சொற்கள் அதிகமாக கலந்துவிட்டன. தமிழில் பேசினாலே நாம் தமிழர் கட்சியினரா என்று கேட்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
தற்போதைய அரசியல் சூழலில் நடிகருக்கும் தலைவருக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை மக்கள் உணராமல் நடிகரிடம் ஆட்சியை ஒப்படைத்து விட்டனர். என்னை திரள் நிதி திருடன் என விமர்சித்தவர்களைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர்களை, பிளாக் டிக்கெட் கூட்டம் என்று கூறுவேன். என்னிடம் அன்பு கொண்ட ஆதரவாளர்கள் எனக்கு கார் வாங்கிக் கொடுத்தனர். விமானம் கூட வாங்கித் தரக்கூடிய ஆதரவாளர்கள் இருக்கின்றனர்.
என் வெற்றியை தள்ளிப்போட முடியும். ஆனால் ஒருபோதும் தடுக்க முடியாது. நாங்கள் அரசியலுக்கு பதவிக்காக வரவில்லை. திரைப்படத் துறையில் இருந்த என்னை காலம் அரசியலுக்குக் கொண்டு வந்தது.
போதைப்பொருள் ஒழிப்பு என்பது ஓடி ஒளிவதல்ல; அதைத் தேடி ஒழிப்பதுதான் உண்மையான நடவடிக்கை. மது விற்பனையையும் போதைப்பொருள் பிரச்னையின் ஒரு பகுதியாகக் கருத வேண்டும்.
திராவிடக் கட்சிகள் அரை நூற்றாண்டாக விளம்பர அரசியலைச் செய்து வந்தனர். அதையே தற்போதைய அரசும் தொடர்கிறது. அரசிடம் நிதி இல்லை என்று கூறிவிட்டு கோடிக்கணக்கான ரூபாயை அரசின் திட்ட விளம்பரங்களுக்கு செலவிடுகின்றனர்.
இது விளம்பர அரசு. ஒன்லி ரீல்ஸ். அரசு பேருந்து நிலையங்கள் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் அரசின் விளம்பரங்கள் அதிக அளவில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
நான் முதலமைச்சராக இருந்தால் கட்டணமில்லா கல்விக்கு முதல் கையெழுத்திடுவேன். நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு, நாட்டு ஆடு வளர்ப்பு போன்ற தொழில்களையும் அரசு வேலைவாய்ப்பாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுப்பேன்.
கரூர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அரசு வேலை கொடுத்தது எந்த வகையில் நியாயம். இதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றம் வரை சென்றாலும் நான் எதிர்ப்பேன். மீனவர்கள், ராணுவ வீரர்கள், புல்வாமா தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இதேபோன்று அரசு வேலை வழங்கப்பட்டதா?
நடிகரைப் பார்க்க வந்தபோது கூட்ட நெரிசலில் நேரிட்ட உயிரிழப்புகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய்தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும். அரசு வேலை வழங்கப்படுவது சாட்சிகளைக் கலைப்பதற்கான முயற்சியாக இருக்கிறது. உதவித்தொகை வழங்க வேண்டுமெனில் தனிப்பட்ட முறையிலோ அல்லது கட்சி நிதியிலிருந்தோ வழங்கலாம். அரசு பணியை வழங்கக் கூடாது.
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தமிழகத்தில் கடந்த 60 நாட்களில் ஐந்து காவல் நிலைய மரணங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. சினிமாவை அரசியலுடன் கலக்கும் போக்கு தமிழகத்தில் மட்டுமே இருக்கிறது. பள்ளி, கல்லூரிகளில் அரசியல் பேச தடை விதிப்பதைப் போல திரைப்படங்களில் அரசியல் பேசுவதற்கும் தடை விதிக்க வேண்டும்.
151 உயர்மருத்துவப் படிப்பு இடங்களை தமிழகம் இழந்துவிட்டது. குடிநீர், சுற்றுச்சூழல், நிர்வாகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்னைகள் உள்ளன. பள்ளிக்கரணை குப்பைக் கிடங்கு உள்ளிட்ட இடங்களையும் முதலமைச்சர் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
திராவிட அரசியலுக்கு எதிரான கருத்துகளை முதலில் முன்வைத்தது நாம் தமிழர் கட்சிதான். ஆனால், அதன் பலனை தற்போது வேறு ஒருவர் அறுவடை செய்கிறார். இடைத்தேர்தல் எப்போது அறிவிக்கப்படும் என்று வெறியோடு காத்திருக்கிறேன். அந்தத் தேர்தலை எதிர்நோக்கி இருக்கிறேன்.
ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி ஒரு ரீல்ஸ் வெளியிட முதல்வர் விஜய் தயாராக இருந்தார். அதற்குள் கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார், விஜய்யிடம் நீங்கள் இங்கு (கர்நாடகம்) வந்தால் கலவரம் ஏற்படும். அதற்கு பொறுப்பு ஏற்க முடியாது என்று தெரிவித்துவிட்டார்" என்று சீமான் பேசினார்.