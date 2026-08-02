பிரதமரின் பாராட்டு எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி - வியாபாரி தேசியமணி நெகிழ்ச்சி பேட்டி
வங்கிக்கடன் வசதியால் நான் பெற்ற பயனை அவருக்குத் தெரியப்படுத்தும் வகையில் பிரதமரின் தனிப்பிரிவுக்குக் கடிதம் எழுதினேன் என்று வியாபாரி தேசியமணி கூறியுள்ளார்.
Published : August 2, 2026 at 5:35 PM IST
மதுரை: பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் என்னை பாராட்டியுள்ளது, பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக வியாபாரி தேசியமணி தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை மேலச்சித்திரை வீதியில் சிறிய உணவுக் கடையை நடத்தி வருபவர் சுப.தேசியமணி. பிரதமரின் ஸ்வநிதி (PM SVANIDHI) என்ற திட்டத்தின் கீழ் கடன் பெற்ற அவர், தற்போது ஒரு தொழில்முனைவோராக மாறியுள்ளார். இந்த திட்டத்தால் தனது வாழ்க்கை எவ்வாறு மாறியது என்பது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடந்த மாதம் கடிதம் ஒன்றை எழுதினார்.
அந்தக் கடிதத்தில், 'கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தின் கடினமான சூழலில், 'பிரதமரின் ஸ்வநிதி' திட்டத்தின் கீழ் வங்கி வழியாக மூன்று முறை கடன் உதவி பெற்று, அதனை முழுமையாகவும் உரிய நேரத்திலும் திருப்பிச் செலுத்தினேன். அந்த அனுபவத்தால் உந்தப்பட்டு, எனது தொழிலை மேலும் வலுப்படுத்த தற்போது நான்காவது தவணைக் கடனைப் பெறவுள்ளேன். நாட்டுக்காக சேவையாற்றும் பிரதமரின் நல் ஆரோக்கியத்திற்காகவும், நீண்ட ஆயுளுக்காகவும் வாழ்த்துகளைத் தெரிவிக்கிறேன்" என்று தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதைத் தொடர்ந்து, வியாபாரி தேசியமணியின் கடிதத்தைப் படித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அவருக்கு பதில் கடிதம் ஒன்றை தற்போது அனுப்பியுள்ளார். அந்த கடிதத்தில், 'இந்த திட்டத்தின் கீழ் உரிய நேரத்தில் பணம் பெற்று உங்கள் தொழிலை வலுப்படுத்த முடிந்தது என்பதை அறிந்து மகிழ்ச்சியடைகிறேன். கடனை முறையாகத் திருப்பிச் செலுத்தி தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்காக இத்திட்டத்தை மீண்டும் பயன்படுத்திக் கொண்ட உங்களின் நேர்மை, கடின உழைப்பு மற்றும் மன உறுதியை பாராட்டுகிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
பிரதமரிடம் இருந்து தமக்கு வந்த கடிதம் குறித்து ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்த தேசியமணி, 'கடந்த 1962- ல் எனது தந்தை இந்த இடத்தில் சின்ன பெட்டிக் கடையாக வைத்து நடத்தத் தொடங்கினார். அவருக்குப் பிறகு நாங்கள் அதனைச் செய்து வருகிறோம். தெரிந்த நபர்களிடம் கடன் பெற்று ஓரளவுக்கு தொழில் நடத்தி வந்தேன். ஜீரோ பாய்ண்ட் அக்கவுண்ட் என பிரதமர் மோடி அறிவித்ததன் அடிப்படையில் கனரா வங்கியில் எனது சேமிப்பைச் செய்து வந்தேன்.
பிரதமரின் ஸ்வநிதி திட்டத்தின் கீழ் முதலில் ரூபாய் 10,000 கடன் பெற்றேன். அதனைக் கட்டி முடித்தவுடன் ஒரு மாதம் கழித்து ரூபாய் 20,000, அதற்குப் பிறகு ரூபாய் 50,000 கடன் பெற்றேன். இவை அனைத்தையும் கட்டி முடித்த பிறகு மீண்டும் கடன் கேட்டிருந்தேன். வங்கியில் காத்திருக்கச் சொன்னார்கள். பிறகு வங்கியிலிருந்தே ஒன்றரை மாதம் கழித்து மேலும் 50,000 ரூபாய் கடனுதவி வழங்கினார்கள்.
ஜீரோ பாய்ண்ட் அக்கவுண்ட் மூலமாக யாருடைய பரிந்துரையும் இன்றி வங்கியில் கணக்கு வைத்துக் கொள்ளலாம் என்பது என்னைப் போன்ற சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு வரப்பிரசாதம்தான். இந்தக் கடன் வசதியால் நான் பெற்ற பயனை அவருக்குத் தெரியப்படுத்தும் முயற்சியாக, பிரதமரின் தனிப்பிரிவுக்குக் கடிதம் எழுதினேன்.
அந்தக் கடிதம் சென்று சேர்ந்த 15 நாட்களுக்குப் பிறகு, பிரதமரின் அலுவலகத்திலிருந்தே என்னைத் தொடர்பு கொண்டார்கள். என்னிடம் விளக்கம் கேட்டனர். அதற்குப் பிறகு 6 நாட்கள் கழித்து பிரதமரிடமிருந்து என்னைப் பாராட்டி கடிதம் வந்தது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.
இந்தக் கடன் குறித்து இப்பகுதியில் உள்ள சாலையோர வியாபாரிகள் அனைவருக்கும் தெரிவித்து வருகிறேன். வங்கிக் கடனைப் பெற்று முறையாகக் கட்டுங்கள். உங்களுக்குத் தேவையான கடனை மீண்டும் மீண்டும் வழங்கி உதவுவார்கள் என்பதைத் தொடர்ந்து அவர்களுக்கும் சொல்லி வருகிறேன்.
எனக்குத் தேசியமணி என்று பெயர் சூட்டியவர் பெருந்தலைவர் காமராஜர். எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் தொடர்ந்து சிகிச்சையில் இருந்து வருகிறேன். இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நான் நடத்தி வந்த உணவுக் கடையைத் தொடர்ந்து நடத்த முடியவில்லை. ஆகையால் தற்போது இந்தப் பெட்டிக் கடையை நடத்தி வருகிறேன். விடுபட்டுப்போன வாடிக்கையாளர்களை மீண்டும் வரவழைக்கும் வரை இந்தப் பெட்டிக் கடையைத் தொடருவேன். இதற்கு பேருதவி புரிந்த வங்கி, அரசு அதிகாரிகளுக்கு எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.