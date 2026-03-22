பாஜக மீது அதிருப்தியில் இல்லை ஆனால் ஆதங்கத்தில் உள்ளேன் - சரத்குமார் வேதனை

இந்த தேர்தலில் நானும் நிற்கமாட்டேன், என் மனைவியும் நிற்கமாட்டார்கள். கட்சி தலைமையே என்னை போட்டியிட சொன்னாலும் நான் தேர்தலில் நிற்கமாட்டேன் என்று சரத்குமார் கூறியுள்ளார்.

ஆதரவாளர்கள் கூட்டத்தை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த சரத்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 22, 2026 at 7:26 PM IST

சென்னை: பாஜக மீது அதிருப்தியில் இல்லை. ஆனால், அதன் மீது ஆதங்கத்தில் உள்ளேன் என்று நடிகரும், பாஜக ஆதரவாளருமான சரத்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தி.நகரில் உள்ள தனியார் அரங்கு ஒன்றில் தனது ஆதரவாளர்களுடனான சந்திப்பை சரத்குமார் இன்று (ஞாயிறு) மேற்கொண்டார். சுமார் மூன்றரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், அவருடைய ரசிகர் நற்பணி மன்ற நிர்வாகிகள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த கூட்டத்தைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "இன்றயை தினம் இங்கு வந்தவர்களில் பெரும்பாலானோர் 30 ஆண்டுகள் என்னுடன் பயணித்தவர்கள். அவர்கள், எனக்கு பாஜக-வில் எந்தவொரு பதவியும் வழங்காததனால் தங்களுடைய ஆதங்கத்தை வெளிபடுத்தினர். எங்கள் கட்சியில் இருந்து வந்த 10 மாநில நிர்வாகிகளுக்கு பாஜக பொறுப்பை வழங்கியது. ஆனால் தேர்தல் நேரத்தில் எந்த பொறுப்பையும் அது எங்களுக்கு வழங்கவில்லை. பொறுப்பு இல்லாமல் என்ன வேலை செய்வது? என்கிற கருத்துகளையும் நிர்வாகிகள் தன்னிடம் வெளிப்படுத்தினர்" என்றார்.

தொடர்ந்து, 'நீங்கள் ஏன் மீண்டும் சமத்துவ மக்கள் கட்சியை தொடங்கக் கூடாது' என்றும் நிர்வாகிகள் தன்னிடம் கேட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். "கட்சியில் ஒரு பொறுப்பில் இருந்தால் தான் சிறப்பாக செயல்பட முடியும். இந்த கருத்தை மாநில தலைமைக்கும், தேசிய தலைமைக்கும் கடிதமாக எழுதி அனுப்ப உள்ளேன்" என்றும் அவர் கூறினார்.

மேலும் பேசிய அவர், "கடந்த 15 நாட்களாக எனது கருத்தை தலைமையிடம் தெரிவித்து வருகிறேன். அவர்களும் எனது கருத்தை ஏற்று முடிவு எடுப்பதாக சொல்லி இருக்கிறார்கள். எங்கள் கருத்தை பாஜக செயல்படுத்தும் என நம்புகிறேன். தற்போது சமத்துவ மக்கள் கட்சியை புதுப்பிக்கும் எண்ணம் இல்லை. நான் கட்சியை கலைத்து பாஜகவில் இணைந்த போது தேசிய அளவில் பொறுப்புகள் வழங்கப்படும் என தொடக்கத்தில் கூறினார்கள். ஆனால் அவர்கள் வழங்கவில்லை. விஜயதாரணிக்கும் அப்படிதான் தொடக்கத்தில் கூறினார்கள். ஆனால் அவருக்கும் எந்த பதவியும் தரவில்லை" என்றும் அவர் கூறினார்.

இத்துடன், "இந்த தேர்தலில் நான் நிற்கமாட்டேன்; என் மனைவியும் நிற்கமாட்டார்கள். அவர்கள் தற்போது படங்களில் நடித்து வருகிறார். கட்சி தலைமையே என்னை போட்டியிட சொன்னாலும் நான் தேர்தலில் நிற்க மாட்டேன்" என்று அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.

குறிப்பாக, "நான் அதிருப்தியில் இல்லை, ஆதங்கத்தில் இருக்கிறேன்" என தன்னுடைய ஆதங்கத்தையும் அவர் வெளிப்படுத்தினார்.

