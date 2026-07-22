சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ. 4.5 கோடி மதிப்புள்ள உயர் ரக கஞ்சா பறிமுதல்
பாங்காங்கில் இருந்து வந்த விமானத்தில், இரண்டு பயணிகள் தாய்லாந்து நாட்டிற்கு சுற்றுலா விசாவில் சென்று விட்டு சென்னை திரும்பியது சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு சந்தேகத்தை எழுப்பியது.
Published : July 22, 2026 at 1:18 PM IST
சென்னை: சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தாய்லாந்தில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட ரூ. 4.5 கோடி மதிப்புள்ள ஹைட்ரோபோனிக் உயர்ரக கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், இருவரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு தாய்லாந்து நாட்டில் இருந்து பெருமளவில் போதைப்பொருள் கடத்திக் கொண்டு வருவதாக சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. அத்தகவலின் அடிப்படையில், சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தாய்லாந்தில் இருந்து சென்னை வரும் அனைத்து விமான பயணிகளையும் தீவிரமாக கண்காணித்து தீவிர சோதனை நடத்தினர்.
இந்நிலையில் நேற்று நள்ளிரவு தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காங்கில் இருந்து தனியார் பயணிகள் விமானம் ஒன்று, சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தது. அதில் வந்த பயணிகள் அனைவரையும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாக கண்காணித்துக் கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது அந்த விமானத்தில் வந்த இரண்டு பயணிகள் தாய்லாந்து நாட்டிற்கு சுற்றுலா விசாவில் சென்று விட்டு சென்னை வந்திருப்பது தெரியவந்தது. இதனால் சந்தேகம் அடைந்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் அவரை நிறுத்தி விசாரணை செய்தபோது அவர்கள் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்துள்ளனர்.
சந்தேகம் வலுத்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், அவர்களின் உடைமைகளை பிரித்து பார்த்து சோதனை செய்தபோது, அதிலிருந்த ரகசிய அறைகளில் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் இருப்பதாக குறிப்பிட்ட பிளாஸ்டிக் பார்சல்களில் போதை பொருள் மறைத்து கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.
அதனை பிரித்து பார்த்து சோதனை செய்தபோது அது ஹைட்ரோபோனிக் எனப்படும் உயர்ரக கஞ்சா என்பது தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து அந்த பயணிகளிடம் இருந்து சுமார் 4.5 கிலோ ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சாவை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். அதன் சர்வதேச மதிப்பு 4.5 கோடி என தெரிவித்துள்ளனர்.
இதையடுத்து அந்த இரண்டு பயணிகளையும் கைது செய்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தியதில் இருவரும் படித்த பட்டதாரி என்பதும், வேலை எதுவும் இல்லாததால் பணத்திற்காக போதைபொருள் கடத்தல் கும்பலுக்கு குருவியாக செயல்பட்டதும் தெரியவந்துள்ளது.
இதனால் கஞ்சா கடத்தி வர இவர்களை பயன்படுத்திய கும்பல் யார்? இவர் யாரிடம் இந்த கஞ்சாவை சென்னையில் கொடுக்க வந்தார்? இதன் பின்னணியில் சர்வதேச போதை கடத்தல் கும்பல் இருக்கிறதா? என பல்வேறு கோணங்களில் சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.