தமிழகத்தில் ரூ. 1,370 கோடி முதலீடு செய்யும் ஹுவாஸின், சியோன் நிறுவனங்கள் - அமைச்சர் கீர்த்தனா பெருமிதம்
தமிழகத்தில் முதலீடு செய்யும் ஹுவாஸின் மற்றும் சியோன் இ-ஹுவா ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு அமைச்சர் கீர்த்தனா நன்றி தெரிவித்தார்.
Published : November 11, 2026 at 9:02 PM IST
சென்னை: கொரியாவை சேர்ந்த வாகன உதிரிபாக நிறுவனங்களான ஹுவாஸின் மற்றும் சியோன் இ-ஹுவா ஆகிய நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் ரூ. 1,370 கோடி முதலீடு செய்வதற்கான விருப்பக் கடிதங்களை தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனாவிடம் வழங்கியுள்ளது.
இதுதொடர்பாக வெளியான செய்திக்குறிப்பில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு பொறுப்பேற்றது முதல், தமிழ்நாட்டை தொழில் துறையில் முதன்மை மாநிலமாக உயர்த்திட பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டும், வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை சென்னையில் நடத்தியும், இங்கிலாந்து நாட்டிற்கு அரசு முறைப் பயணம் மேற்கொண்டும், தமிழ்நாட்டிற்குத் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்த்து வருகிறது.
மேலும், 2036-ஆம் ஆண்டுக்குள் தமிழ்நாட்டை 1.5 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதாரமாக உயர்த்த வேண்டும் என்ற தொலைநோக்குப் பார்வையோடு பல்வேறு திட்டங்களை வகுத்துச் செயல்படுத்தி வருகிறது.
Sometimes, the best response to speculation is a letter from the investors themselves. Happy to share that Hwashin and Seoyon, long-standing partners of Tamil Nadu, have reaffirmed their confidence in the state with fresh investment plans of ₹1,370 crore over the next five years. We are grateful for their trust. Under the leadership of Hon'ble Chief Minister Thiru C. Joseph Vijay, our focus remains on building an ecosystem where businesses grow, innovate and create jobs. We welcome competition. And we have no intention of slowing down. Tamil Nadu's story is best told by those who choose to build here. We'll keep the investments coming, others are welcome to keep the commentary running. #CMJosephVijay #TamilNadu— Virudhai Magal Keerthana (@Keerthana4VNR) November 11, 2026
இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டிற்கு வரவேண்டிய புதிய தொழில் முதலீடுகள் ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலத்திற்குச் செல்வதாக சமூக ஊடகங்களில் தகவல் பரப்பப்பட்டு வருகிறது. இத்தகவல் முற்றிலும் உண்மைக்குப் புறம்பானதாகும்.
ஹுவாஸின் 850 கோடி ரூபாய் முதலீடு
இதனை மெய்ப்பிக்கும் வகையில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், இருங்காட்டுக்கோட்டை சிப்காட் தொழிற்பூங்காவில் செயல்பட்டுவரும் ஹுவாஸின் ஆட்டோமோட்டிவ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் (Hwashin Automotive India Pvt. Ltd.) நிறுவனம், தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் சுமார் 850 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ய முன்வந்துள்ளது.
இம்முதலீடானது ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு (R&D), மேம்பட்ட உற்பத்தித் தொழில்நுட்பங்கள், உள்நாட்டு உற்பத்தி (localization), திறன் மேம்பாடு மற்றும் புதிய திட்ட மேம்பாடு ஆகியவற்றுக்காகப் பயன்படுத்தப்படவுள்ளது.
சியோன் இ-ஹுவா 520 கோடி ரூபாய் முதலீடு
அதேபோன்று, காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் செயல்பட்டுவரும் சியோன் இ-ஹுவா சம்மிட் ஆட்டோமோட்டிவ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் (Seoyon E-Hwa Summit Automotive India Private Limited) நிறுவனம், தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் சுமார் 520 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ய முன்வந்துள்ளது.
இம்முதலீடானது தொழில்நுட்ப மேம்பாடு, நவீனமயமாக்கல் மற்றும் புதிய வணிக மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் ஆகியவற்றுக்காகப் பயன்படுத்தப்படவுள்ளது.
இதன் மூலம் இந்த இரண்டு நிறுவனங்களும் தமிழ்நாட்டில் ரூ. 1,370 கோடி புதிய முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்கான விருப்பக் கடிதங்களை இன்று (நவ.11) தலைமைச் செயலகத்தில், தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனாவிடம் வழங்கினார்கள்.
இது தமிழ்நாட்டின் மீது இந்நிறுவனங்கள் கொண்டுள்ள நீண்டகால அர்ப்பணிப்பை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளன” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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அமைச்சர் கீர்த்தனா பெருமிதம்
இதுகுறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர், “தமிழகத்தின் நீண்டகால முதலீட்டுப் பங்காளிகளாக விளங்கும் ஹ்வாசின் மற்றும் சியோன் நிறுவனங்கள் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ரூ. 1,370 கோடி முதலீடு செய்வதற்கான புதிய திட்டங்களை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. தமிழகத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ள அந்த நிறுவனங்களுக்கு நன்றி.
முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில், தொழில் நிறுவனங்கள் வளர்ச்சி பெறவும், புதிய கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்கவும், வேலைவாய்ப்புகளைப் பெருக்கவும் ஏற்ற தொழில் சூழலை உருவாக்குவதில் அரசு தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
மேலும், தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் இருக்கும் போட்டி வரவேற்கப்படுகிறது. வளர்ச்சிப் பயணத்தைத் தாமதப்படுத்தும் எண்ணம் அரசுக்கு இல்லை. தமிழகத்தில் முதலீடு செய்து தொழில் தொடங்க முன்வரும் நிறுவனங்களே மாநிலத்தின் வளர்ச்சியை எடுத்துரைக்கிறது. தொடர்ந்து புதிய முதலீடுகளை ஈர்ப்போம்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.