குடும்ப தகராறில் மனைவியை கொலை செய்த கணவர்; பாலவாக்கத்தில் அரங்கேறிய கொடூரம்
கொலையை செய்து விட்டு தானாகவே நீலாங்கரை காவல் நிலையம் வந்த அவர், போலீசிடம் அரங்கேறிய அனைத்தையும் கூறி சரணடைந்தார்.
Published : November 6, 2026 at 3:57 PM IST
சென்னை: பாலவாக்கம் பெரியார் நகரில் குடும்ப தகராறு காரணமாக மனைவியை கணவனே கொலை செய்த கொடூர சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
சென்னை பாலவாக்கம் பெரியார் நகரை சேர்ந்தவர் விவேக் (வயது 38). இவருக்கும், முத்து பிரியா என்பவருக்கும் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மேட்ரிமோனி இணையதளம் வாயிலாகப் பார்த்து நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது. இந்த தம்பதிக்கு இரண்டரை வயதில் ஓர் பெண் குழந்தை உள்ளது.
இந்த சூழலில், தன்னை ஏமாற்றி திருமணம் செய்து கொண்டதாக கூறி கணவன் விவேக், மனைவி முத்து பிரியாவிடம் அடிக்கடி தகராறில் ஈடுபட்டு வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இன்று (நவம்பர் 06) அதிகாலையும் கணவன், மனைவி இடையே வழக்கம் போல் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. அப்போது ஆத்திரமடைந்த விவேக், முத்து பிரியாவைக் கத்தியால் குத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்த அவர் சம்பவ இடத்திலேயே ரத்த வெள்ளத்தில் மூழ்கி உயிரிழந்தார்.
இதையடுத்து, தானாகவே நீலாங்கரை காவல் நிலையம் வந்த அவர், போலீசிடம் அரங்கேறிய அனைத்தையும் கூறி சரணடைந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, விவேக்கின் வீட்டிற்கு சென்ற போலீசார், அங்கு இறந்து கிடந்த முத்துபிரியாவின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து, விவேக்கை கைது செய்து அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இரண்டரை வயதில் பெண் குழந்தை உள்ள நிலையில், குடும்ப தகராறு காரணமாக மனைவியை கணவனே கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த சம்பவம் பாலவாக்கம் பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.