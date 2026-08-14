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சாலையில் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் - பணி முடித்து வீட்டுக்குச் சென்ற தலைமை பெண் காவலருக்கு கணவனால் நேர்ந்த விபரீதம்

மனைவியை கத்தியால் குத்திய பின்னர், அர்வின் தன்னைத்தானே கத்தியால் குத்திக் கொண்டதாகவும், இதில் அவரது கை மற்றும் கழுத்தில் காயம் ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

குடியாத்தம் காவல் நிலையம்
குடியாத்தம் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 1:47 PM IST

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வேலூர்: குடியாத்தம் அருகே பணி முடிந்து வீட்டிற்குச் சென்ற பெண் காவலரை குடும்ப தகராறு காரணமாக கணவர் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இச்சம்பவத்தில் காவலரின் கணவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அடுத்த ஏர்த்தாங்கல் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தாமரைச்செல்வி (40). இவரது கணவர் அர்வின் (45), ஆட்டோ ஓட்டுநராக பணியாற்றி வருகிறார். இவர்களுக்கு திருமணமாகி 13 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. தாமரைச்செல்வி குடியாத்தம் நகர காவல் நிலையத்தில் தலைமை காவலராக பணியாற்றி வந்தார்.

தாமரைச்செல்விக்கும் அவரது கணவர் அர்வினுக்கும் இடையே கடந்த சில நாட்களாக குடும்பப் பிரச்சினை இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், நேற்று (ஆகஸ்ட் 13) இரவு பணி முடித்து தாமரைச்செல்வி வீட்டுக்குச் சென்று கொண்டிருந்தபோது, நெல்லூர்பேட்டை ஏரிக்கரை பகுதியில் அவரை வழிமறித்த அர்வின் அவரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாக தெரிகிறது.

பெண் காவலர் தாமரைச்செல்வி
பெண் காவலர் தாமரைச்செல்வி (ETV Bharat Tamil Nadu)

வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், அர்வின் தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் தாமரைச்செல்வியின் கை, கழுத்து, தலை, மார்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சரமாரியாக குத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்த தாமரைச்செல்வி அங்கேயே ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்துள்ளார்.

அப்போது அங்கிருந்தவர்கள் தாமரைச்செல்வியை மீட்டு குடியாத்தம் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டும், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, உயிரிழந்த தலைமை பெண் காவலர் தாமரைச்செல்வியின் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக வேலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

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இதற்கிடையே, மனைவியை கத்தியால் குத்திய பின்னர், அர்வின் தன்னைத்தானே கத்தியால் குத்திக் கொண்டதாகவும், இதில் அவரது கை மற்றும் கழுத்தில் காயம் ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. அவரை கைது செய்த குடியாத்தம் நகர போலீசார், மேல் சிகிச்சைக்காக வேலூர் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக குடியாத்தம் நகர போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, குடும்பத் தகராறுக்கான காரணம் என்ன? கொலை செய்யும் அளவுக்கு என்ன நடந்தது? உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

பணி முடித்து வீடு திரும்பிய தலைமை பெண் காவலர் கணவரால் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

MURDER CASE
HUSBAND WIFE ISSUE MURDER
குடும்ப தகராறில் கொலை
பெண் காவலர் கொலை
POLICE MURDERED BY HUSBAND

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