கணவருக்கு மற்றொரு பெண்ணுடன் தொடர்பு இருப்பது மனைவிக்கு செய்யும் கொடுமையா? உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய தீர்ப்பு
கணவர் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்தார் என்றாலும், இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் 498-ஏ பிரிவு கீழ் அதை மனைவி மீதான கொடுமையாக கருத முடியாது என நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டார்.
Published : October 23, 2026 at 10:15 PM IST
சென்னை: கணவர் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருப்பதை மனைவிக்கு கொடுமை செய்வதாக எடுத்து கொள்ள முடியாது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டை பகுதியில் கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டு பெண் ஒருவர் தனது ஒன்றரை வயது குழந்தையுடன் வாய்க்காலில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். இந்த வழக்கில் பெண்ணின் உறவினர்கள் அளித்த புகாரின் பேரில் கணவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த திருப்பூர் மகளிர் நீதிமன்றம் புகாருக்கு போதுமான ஆதாரம் இல்லை எனக்கூறி சம்பந்தப்பட்ட நபரை விடுதலை செய்தது.
இதையடுத்து, தற்கொலை செய்து கொண்ட பெண்ணின் சகோதரர், திருப்பூர் மகளிர் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி சுந்தர் மோகன் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, "மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் கே.சுதாகர், கணவர் ஐந்து சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் 75,000 ரூபாய் ரொக்கம் கேட்டு மனைவியைக் கொடுமைப்படுத்தியுள்ளார்.
மேலும், வேறொரு பெண்ணுடன் திருமணத்தை மீறிய உறவு வைத்திருந்தார். ஆனால், விசாரணையின்போது மகளிர் நீதிமன்றம் இதை கருத்தில் கொள்ளாமல் பெண்ணின் கணவரை விடுதலை செய்துள்ளது. அதனால் அவரது விடுதலையை ரத்து செய்ய வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.
உரியிழந்த பெண்ணின் கணவர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஐயப்ப ராஜா, "வரதட்சணை கேட்டு கொடுமைபடுத்தியதற்கோ அல்லது திருமணம் கடந்த உறவில் இருந்ததற்கோ எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை" என தெரிவித்தார்.
இருதரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி, "கணவர் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்தார் என்றே வைத்து கொண்டாலும், இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் 498-ஏ பிரிவு கீழ் அதை மனைவி மீதான கொடுமையாக கருத முடியாது.
மனைவியுடன் வாழ்ந்தபோது கணவர் வேறொரு பெண்ணுடன் திருமணத்தை மீறிய உறவு வைத்திருந்தது மட்டுமே, அவர் தற்கொலை செய்துகொள்ளும் அளவுக்குக் கொடுமை இழைக்கப்பட்டதாக கருத முடியாது" என தெரிவித்தார்.
மேலும், வரதட்சணைக் கொடுமை, தற்கொலைக்குத் தூண்டுதல் ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளை நிரூபிக்கத் தவறியதால், பெண்ணின் கணவரை விடுதலை செய்த உத்தரவை உறுதி செய்ததுடன், மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.