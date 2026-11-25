திருமண தகவல் மையத்தில் புகுந்து காதல் மனைவி கொலை - காவல் நிலையத்தில் கணவன் சரண்
விஜயாவின் கைகளிலும் அரிவாள் வெட்டு விழுந்து அவர் காயமடைந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த சத்துவாச்சாரி காவல் துறையினர், சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
Published : November 25, 2026 at 7:13 PM IST
வேலூர்: திருமண தகவல் மையத்திற்குள் புகுந்து காதல் மனைவியை கணவனே சரமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்த சம்பவம் வேலூரில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம் சத்துவாச்சாரி பேஸ்-2 பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஹரிபிரசாத். இவருக்கும், கீர்த்திகா என்பவருக்கும் கடந்த 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காதல் திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது. இந்த தம்பதியினருக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர்.
இதனிடையே, சமீபகாலமாக கணவன்-மனைவி அடிக்கடி கருத்து வேறுபாடு காரணமாக தகராறு ஏற்பட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதன் உச்சக்கட்டமாக, இரு தினங்களுக்கு முன்பு இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட தகராறில், கீர்த்திகாவை ஹரிபிரசாத் தாக்கியதாக தெரிகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த கீர்த்திகா, தனது தாயார் வீட்டுக்கு சென்று விட்டார்.
கீர்த்திகாவின் தாயார் விஜயா, சத்துவாச்சாரி சாலை அருகே உள்ள திருமண தகவல் மையத்தில் வேலை செய்து வருகிறார். வழக்கம் போல இன்று வேலைக்கு சென்ற விஜயா, தனது மகள் கீர்த்திகாவையும் உடன் அழைத்து சென்றுள்ளார்.
இதனை அறிந்த ஹரிபிரசாத், நண்பகல் 12 மணியளவில் கையில் அரிவாளுடன் திருமணத் தகவல் மையத்திற்குள் நுழைந்துள்ளார். பின்னர், கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் கீர்த்திகா மீது பாய்ந்த ஹரிபிரசாத், அவரை சரமாரியாக வெட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
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இதில் பலத்த காயமடைந்த கீர்த்திகா, ரத்த வெள்ளத்தில் கீழே சரிந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். முன்னதாக, தனது மகள் கீர்த்திகாவை ஹரிபிரசாத் வெட்டுவதை பார்த்த அவரது தாயார் விஜயா, அவரைத் தடுக்க முயன்றார்.
அப்போது விஜயாவின் கைகளிலும் அரிவாள் வெட்டு விழுந்து அவர் காயமடைந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த சத்துவாச்சாரி காவல்துறையினர், சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
மேலும், கீர்த்திகாவின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். இந்நிலையில், மனைவியைக் கொலை செய்த ஹரிபிரசாத், காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார். இந்தக் கொலைச் சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டு, இரண்டு குழந்தைகளுடன் வாழ்ந்து வந்த தம்பதியினர் இடையே ஏற்பட்ட குடும்பப் பிரச்சனை கொலையில் முடிந்த சம்பவம் வேலூரில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.