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துபாயில் கணவர் மரணம்- உடலை மீட்டு தரக்கோரி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனைவி கண்ணீர் மல்க மனு

"நானும், எனது மூன்று குழந்தைகளும் எண்ண செய்வோம், எனது கணவர் பணியாற்றிய நிறுவனத்திடம் இருந்து எந்தவித தொலைபேசி அழைப்பும் இதுவரை வரவில்லை" என துபாயில் உயிரிழந்த நபரின் மனைவி விஜிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

சிவகங்கை ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கண்ணீர் மல்க விஜிகலா மனு
சிவகங்கை ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கண்ணீர் மல்க விஜிகலா மனு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 9:46 PM IST

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சிவகங்கை: துபாயில் உயிரிழந்த கணவரின் உடலை மீட்டு தரக்கோரி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அவரது மனைவி விஜிகலா கண்ணீர் மல்க புகார் மனு அளித்துள்ளார்.

சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை அருகேயுள்ள நல்லாண்டிபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் விஜிகலா. இவரது கணவர் திருநாவுக்கரசு, கடந்த 19 ஆண்டுகளாக துபாயில் உள்ள தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் பணியாற்றி வந்துள்ளார். இந்நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட் 03- ஆம் தேதி திருநாவுக்கரசு உயிரிழந்ததாக அவரது குடும்பத்தினருக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதலில் அவர் மாரடைப்பால் உயிரிழந்ததாகக் கூறப்பட்ட நிலையில், பின்னர் அவரது மரணம் தொடர்பாக மாறுபட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் தனது கணவரின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாகத் தெரிவித்த அவரது மனைவி விஜிகலா, உயிரிழப்புக்கான உண்மையான காரணத்தைக் கண்டறிய முழுமையான விசாரணை நடத்த வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மேலும், இந்திய வெளியுறவுத் துறை மற்றும் துபாயில் உள்ள இந்திய துணைத் தூதரகம் மூலம் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு தனது கணவரின் உடலைச் சொந்த ஊருக்குக் கொண்டு வர தமிழ்நாடு அரசு உதவ வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

அதேபோல், சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் விஜிகலா கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை மனுவை வழங்கியுள்ளார். பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த விஜிகலா, "எனது கணவர் துபாயில் வேலை செய்து வந்தார். கடந்த திங்கட்கிழமை காலை 08.00 மணிக்கு தொலைபேசியில் அழைத்து பேசினேன். ஆனால் பின்னர் அவர் தொலைபேசியை எடுக்கவில்லை. மீண்டும் மீண்டும் வாட்ஸ் அப்பில் அழைத்தேன். அவர் எடுக்கவில்லை.

கோபமாக இருக்கிறாரோ? என்று எண்ணி அவருக்கு அழைப்பதை விட்டுவிட்டேன். மறுநாள் காலை 08.00 மணிக்கு எனது கணவருடன் பணியாற்றும் நபர் தொலைபேசியில் அழைத்து "உனது கணவர் இறந்துவிட்டார்" என்று கூறினார். நானும், எனது மூன்று குழந்தைகளும் எண்ண செய்வோம் என்று தெரியவில்லை. இதுவரைக்கும் எனது கணவர் பணியாற்றிய நிறுவனத்திடம் இருந்து எந்தவித தொலைபேசி அழைப்பும் வரவில்லை.

20 ஆண்டுகளாக எனது கணவர் ஒரே நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்துள்ளார். துபாயில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு வந்துவிடுகிறேன்; ஊரில் ஆடு, மாடுகள் வாங்கி வைத்து பிழைத்து கொள்ளலாம் என்று கூறினார். நன்றாக தான் தொலைபேசியில் பேசினார்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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துபாயில் கணவர் மரணம்
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