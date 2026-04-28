ETV Bharat / state

கருத்து வேறுபாட்டால் கணவன் மனைவி இடையே தகராறு: கடைசியில் நடந்த விபரீதம்

உயிரிழந்த நாகலட்சுமி - சுப்பிரமணியன் தம்பதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 28, 2026 at 5:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஆலந்தூர் அருகே கணவன் மனைவி இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, மனைவியை கொலை செய்துவிட்டு கணவனும் உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சென்னை ஆலந்தூர் அடுத்த நங்கநல்லூர் தில்லை கங்கா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் சுப்பிரமணியன் (வயது 52) - நாகலட்சுமி (வயது 42) தம்பதி. இவர்களுக்கு ஹரிஷ் பரத்வாஜ் (வயது 21), சைலாஷ் (வயது 18) என இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர்.

சுப்பிரமணியன் பல ஆண்டுகளாக வேலைக்கு எங்கும் செல்லாமல் வீட்டிலேயே இருந்துள்ளார். மேலும் செலவிற்கு அவரது மனைவி நாகலட்சுமியிடம் தொடர்ந்து பணம் கேட்டு தகராறு செய்து வந்துள்ளார். இதுபோன்று ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட தகராறில் நாகலட்சுமியிடம் கோபித்துக்கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறிய சுப்பிரமணியன், மதுரைக்குச் சென்று அவருடைய சகோதரி வீட்டில் தங்கி வந்துள்ளார்.

இதனிடையே, நாகலட்சுமி நங்கநல்லூர் பகுதியில் ஸ்ரீ சாய் சில்க்ஸ் என்ற பெயரில் புடவை விற்பனை கடை ஒன்றை தொடங்கி நடத்தி வந்துள்ளார். மேலும் இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் மூலம் அதனை விளம்பரப்படுத்தி, சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் கடைகளை தொடங்கி விற்பனையை பெருக்கியுள்ளார்.

சொந்த முயற்சியால் முன்னேறிய நாகலட்சுமி, மகன்களை மருத்துவ படிப்பில் சேர்த்துள்ளார். இப்போது முதல் மகன் ரஷ்யாவில் மருத்துவம் இரண்டாம் ஆண்டும், இரண்டாவது மகன் சைலாஷ் சென்னையில் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி முதலாம் ஆண்டும் படித்து வருகின்றனர்.

போலீசார் விசாரணை (ETV Bharat Tamil Nadu)

திட்டம்போட்டு மீண்டும் வந்த சுப்பிரமணியன்

மனைவி நல்ல நிலைமைக்கு முன்னேறிவிட்டதை அறிந்த சுப்பிரமணியன் 10 நாட்களுக்கு முன்பு நங்கநல்லூருக்கு வந்து, மனைவியிடம் இனிமேல் தான் ஒழுங்காக வாழ்வதாக கூறியுள்ளார். நாகலட்சுமியும் அதனை நம்பி ஒன்றாக சேர்ந்து வாழ ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.

இந்நிலையில் நேற்று (ஏப்ரல் 27) மதியம் கல்லூரிக்கு சென்றிருந்த மகன் கைலாஷிற்கு, ‘வீட்டிற்கு வந்து ஒழுங்காக சாப்பிடு; நானும் அம்மாவும் இனி இருக்கமாட்டோம்’ என்று சுப்பிரமணியன் மெசேஜ் அனுப்பியுள்ளார். இதனை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த சைலாஷ், உடனடியாக கல்லூரியிலிருந்து வீட்டிற்குச் சென்று பார்த்துள்ளார். அப்போது, வீட்டிலுள்ள ஒரு அறையில் கை, கால், கழுத்து, தலை ஆகிய பகுதிகளில் வெட்டுக்காயங்களுடன் நாகலட்சுமி உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்துள்ளார்.

மற்றொரு அறையில் சுப்பிரமணியனும் தற்கொலை செய்துகொண்டதை கண்டு சைலாஷ் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார். இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் ஆதம்பாக்கம் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்த நிலையில், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற போலீசார் இருவரின் உடலையும் கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்விற்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

விசாரணையில் வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்

நாகலட்சுமியின் புடவை வியாபாரம் தொழில் கடந்த சில நாட்களாக நஷ்டத்தை சந்தித்து வந்துள்ளது. இதனால் அவருக்கு பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் பிரச்சனை இருந்துள்ளது. இதுதொடர்பாக சுப்பிரமணியனுக்கும் நாகலட்சுமிக்கும் இடையே நேற்று மதியம் முதல் கடும் வாக்குவாதம் நடந்துள்ளது தெரியவந்தது.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த சுப்பிரமணியன் வெளியே சென்று சிறு அரிவாள் ஒன்றை வாங்கிவந்து, நாகலட்சுமியை சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்துள்ளார். பின்னர் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தானும் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் என்ற அதிர்ச்சி தகவல் ஆதம்பாக்கம் போலீசார் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

இந்த சம்பவம் நடைபெற்றபோது வீட்டின் கதவு திறக்கப்பட்டு இருந்ததால் வேறு யாரேனும் வீட்டிற்குள் நுழைந்து, கொலை செய்துவிட்டு சென்றார்களா என்ற கோணத்திலும், சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையிலும் போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

TAGGED:

MISUNDERSTANDING MURDER
HUSBAND MURDER WIFE CHENNAI
கருத்து வேறுபாட்டால் கொலை
கணவன் மனைவி தகராறு
HUSBAND WIFE ISSUE MURDER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.