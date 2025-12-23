ETV Bharat / state

திருமணமான 9 நாளில் மனைவியை கொலை செய்து விட்டு கணவர் விபரீத முடிவு- காரணம் என்ன?

பதிவு திருமணத்திற்கு பெற்றோர் சம்மதிக்காததால், கணவர் மனைவி இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: திருமணமான 9 நாட்களிலேயே மனைவியை கொலை செய்து விட்டு கணவர் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை குன்றத்தூரை அடுத்த மூன்றாம் கட்டளை பகுதியை சேர்ந்தவர் விஜய் (25). தனியார் ஐடி நிறுவனத்தில் மென் பொறியாளராக பணிபுரிந்து வந்த இவர், அதே நிறுவனத்தில் பணி புரிந்த யுவஸ்ரீ (24) என்ற பெண்ணை காதலித்து வந்தார். அதைத் தொடர்ந்து, இருவரும் கடந்த 13 ஆம் தேதி திருமணம் செய்து கொண்ட நிலையில், தனியாக வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், நேற்று இரவு வீட்டில் இருந்து இருவரும் வெளியே வராத நிலையில், யுவஸ்ரீயின் தங்கை வீட்டிற்கு சென்று பார்த்துள்ளார். அப்போது, நீண்ட நேரமாக கதவைத் தட்டியும் யாருமே திறக்காததால் சந்தேகமடைந்த அவர், உடனடியாக போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார். அந்த தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த குன்றத்தூர் போலீசார், கதவை உடைத்துக் கொண்டு உள்ளே சென்றனர். அப்போது, வீட்டில் இருந்த கட்டிலில் யுவஸ்ரீ இறந்த நிலையிலும், விஜய் தற்கொலை செய்து உயிரிழந்தும் கிடந்துள்ளார்.

உயிரிழந்த மனைவி மற்றும் கணவர்
உயிரிழந்த மனைவி மற்றும் கணவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனைத் தொடர்ந்து, இருவரின் உடல்களையும் மீட்ட போலீசார், பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், சம்பத்தன்று கணவர் மனைவிக்கு இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. அதில் ஆத்திரமடைந்த விஜய் யுவஸ்ரீயின் முகத்தில் தலையணையை வைத்து அழுத்தி கொலை செய்து விட்டு, பிறகு அவரும் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கலாம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: மனைவி, குழந்தைகளை எரித்து கொல்ல முயற்சி - கொடூர கணவனையும் விட்டு வைக்காத தீ

மேலும் விசாரணையில், விஜய் யுவஸ்ரீ இருவரும் பதிவு திருமணம் செய்து கொண்டதை, விஜய் அவரது தாயிடம் கூறியுள்ளார். அதற்கு பெற்றோர் சம்மதிக்காததால், கணவர் மனைவி இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது தெரிய வந்துள்ளது. இந்த சம்பவத்திற்கு வேறு காரணம் உள்ளதா? என பல்வேறு கோணங்களில் குன்றத்தூர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், திருமணமான 9 நாட்களில் புதுமண தம்பதி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

