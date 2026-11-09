நடத்தையில் சந்தேகம் மனைவி கொடூர கொலை - கணவரிடம் தீவிர விசாரணை
மாவட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார், சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் வந்து விசாரணை மேற்கொண்டார்.
Published : November 9, 2026 at 3:46 PM IST
திண்டுக்கல்: வேடசந்தூர் அருகே மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகப்பட்டு, மது போதையில் அரிவாளால் மனைவியை கழுத்தை அறுத்துக் கணவர் கொலை செய்த சம்பவம், அந்த பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், வேடசந்தூர் அருகே உள்ள எரியோடு பாண்டியன் நகரைச் சேர்ந்தவர் சுவேதா (24). இவர், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சென்னை பூந்தமல்லி அருகே உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வந்துள்ளார். அப்போது, அங்கு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரை சேர்ந்த அஜித்குமார் (28) என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட பழக்கம் நாளடைவில் காதலாக மாறியது.
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இதையடுத்து இருவரும் கடந்த 10 மாதங்களுக்கு முன்பு திருமணம் செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. சுவேதாவிற்கு ஏற்கனவே இரண்டு முறை திருமணம் நடந்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
திருமணத்திற்குப் பிறகு அஜித்குமார் மற்றும் சுவேதா ஆகிய இருவரும் எரியோடு பாண்டியன் நகரில் வசித்து வந்துள்ளனர். நேற்று அஜித்குமார் தனது நண்பர்களுடன் மது அருந்திக் கொண்டிருந்த போது, மனைவி சுவேதாவின் நடத்தையில் சந்தேகம் இருப்பதாக நண்பர்களிடம் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து வீட்டிற்கு வந்த அஜித்குமார், மனைவியிடம் இது குறித்து கேட்டு தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். இரவு முழுவதும் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாகவும், அப்போது அஜித்குமார் சுவேதாவை தாக்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
மேலும், ஆத்திரமடைந்த அஜித்குமார், வீட்டில் வைத்திருந்த அரிவாளை எடுத்து சுவேதாவின் கழுத்தில் சரமாரியாக வெட்டியதாக தெரிகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்த சுவேதா, ரத்த வெள்ளத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
இது குறித்து தகவல் அறிந்த எரியோடு போலீசார், சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். உயிரிழந்த சுவேதாவின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக எரியோடு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, கொலைக்கான காரணம், சம்பவத்தின் பின்னணி குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மாவட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார், சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் வந்து விசாரணை மேற்கொண்டார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, அஜித்குமாரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.