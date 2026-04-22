குடும்ப தகராறில் மனைவியை கடப்பாறையால் அடித்து கொன்ற கணவர்; தஞ்சையில் பரபரப்பு

மனைவியைக் கொலை செய்துவிட்டு, 2 குழந்தைகளையும் விட்டுச் சென்ற சம்பவம் குடும்பத்தினரிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Published : April 22, 2026 at 10:18 PM IST

தஞ்சாவூர் : குடும்ப தகராறில் கணவரே மனைவியை கடப்பாறையால் அடித்து கொன்ற சம்பவம் தஞ்சையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தஞ்சாவூர் மேல அலங்கம் பகுதியில் வசித்து வருபவர் வனப்பேச்சி (37). இவரது கணவர் சசிக்குமார் (48). இவர்கள் இருவரும் மலேசியாவில் வேலை பார்த்து வந்தனர். அப்போது இருவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து, 2021-ம் ஆண்டு இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவர்களுக்கு 2 வயதில் ஒரு மகளும், 9 மாத ஆண் குழந்தையும் உள்ளனர்.

மலேசியாவிலிருந்து இருவரும் தஞ்சைக்கு திரும்பி வந்து மேல அலங்கம் பகுதியில் வசித்து வந்துள்ளனர். சசிக்குமார் நிரந்தரமாக எந்த வேலைக்கும் செல்லவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் அடிக்கடி கணவன், மனைவிக்கு இடையில் தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. இதுகுறித்து வனப்பேச்சி மேற்கு காவல்நிலையத்தில் புகார் செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில் கடந்த 10 நாட்களாக வனப்பேச்சி வீட்டிற்கு வரவில்லை. கடந்த திங்கட்கிழமை வீட்டிற்கு திரும்பிய அவருக்கும், சசிக்குமாருக்கும் இடையே மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் கோபமடைந்த சசிக்குமார் கடப்பாறையால் அடித்தே மனைவியை கொலைச் செய்துள்ளார்.

உடனே, இரண்டு குழந்தைகளை அங்கிருந்து அழைத்துக் கொண்டு சசிக்குமார், நாஞ்சிக்கோட்டை சாலை பகுதியில் உள்ள அவரது அண்ணன் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அங்கு தான் மனைவியை அடித்து கொலை செய்துவிட்டதாகவும், காவல்நிலையத்தில் சரணடைய உள்ளதாகவும் கூறிவிட்டு, குழந்தைகளை அவரிடம் விட்டுவிட்டு புறப்பட்டு சென்றுள்ளார்.

‘மேலும், அவரின் அக்கா கணவரின் செல்ஃபோனிற்கு மனைவியை கொலை செய்துவிட்டதாக வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பியுள்ளார். இந்த வாய்ஸ் மேசேஜை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவரின் அக்கா கணவர் மற்றும் குடும்பத்தினர் உடனடியாக சசிக்குமாரின் வீட்டிற்கு சென்று பார்த்தனர். அங்கு வனப்பேச்சு ரத்த வெள்ளத்தில் இறந்து கிடந்தார். இந்த சம்பவம் குறித்து தஞ்சை மேற்கு காவல்நிலையத்தில் தகவல் அளிக்கப்பட்டது. அதன் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் உடலை கைப்பற்றி தஞ்சை அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, மனைவியை கொலை செய்த சசிக்குமாரை கைது செய்த போலீசார் அவரை சிறையில் அடைத்தனர்.

