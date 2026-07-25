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நடத்தையில் சந்தேகம்; மனைவியை கொலை செய்த கணவர் கைது

கணவன், மனைவி இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்ததால், 3 மாதங்களுக்கு முன்பு, ரிபேக்கா கோபித்துக் கொண்டு பவானிசாகரில் உள்ள தனது தாயார் வீட்டிற்கு வந்துள்ளார்.

சத்தியமங்கலம் அருகே மனைவியை கொலை செய்த கணவர் கைது
சத்தியமங்கலம் அருகே மனைவியை கொலை செய்த கணவர் கைது (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 9:25 PM IST

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ஈரோடு: நடத்தையில் ஏற்பட்ட சந்தேகம் காரணமாக மனைவியை கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்ததாக கணவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

ஈரோடு மாவட்டம், பவானிசாகர் இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாமைச் சேர்ந்த லூர்து குமார் என்பவரின் மகள் ரிபேக்கா(23). இவருக்கும் ராமேஸ்வரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பாக பிரகாஷ்(36) என்பவருக்கும் 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்தது. கணவன், மனைவி இருவரும் ராமேஸ்வரத்தில் வசித்து வந்த நிலையில், தம்பதிக்கு 3 பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர்.

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இந்நிலையில் கணவன், மனைவிக்கு இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்ததால், 3 மாதங்களுக்கு முன்பு, ரிபேக்கா கோபித்துக் கொண்டு பவானிசாகரில் உள்ள தனது தாயார் வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். அவர் தனது குழந்தைகளுடன் நால்ரோடு என்ற கிராமத்தில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்தார். இந்த நிலையில் இன்று காலை ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து பவானிசாகர் வந்த பாக பிரகாஷ், ரிபேக்கா தங்கியிருந்த வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அப்போது கணவன், மனைவி இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்ட நிலையில், ஆத்திரமடைந்த பாக பிரகாஷ் கத்தியால் தனது மனைவியை குத்தியதாக தெரிகிறது. இதில், ரிபேக்கா உயிரிழந்தார்.

கைதான கணவர் பாக பிரகாஷ்
கைதான கணவர் பாக பிரகாஷ் (ETV Bharat Tamilnadu)

இதுகுறித்து அக்கம்பக்கத்தினர் அளித்த தகவலின்பேரில், சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பவானிசாகர் காவல் துறையினர், ரிபேக்காவின் உடலைக் கைப்பற்றி சத்தியமங்கலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் மனைவியை கொலை செய்ததாக பாக பிரகாசை போலீசார் கைது செய்தனர். மனைவியின் மீது ஏற்பட்ட சந்தேகம் காரணமாக கொலை செய்ததாக பவானிசாகர் காவல் நிலையத்தில் பாக பிரகாஷ் மீது பிஎன்எஸ் 103 பிரிவின் கீழ் கொலை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

இந்த வழக்கு குறித்து பவானிசாகர் போலீசார் கூறுகையில், "கணவன் மனைவி இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, ரிபேக்கா கணவரை பிரிந்து 3 மாதங்களாக பவானிசாகரில் பெற்றோருடன் வாழ்ந்தார். இதையடுத்து கடந்த மாதம் வந்த பாக பிரகாஷ், ரிபேக்காவை சந்தித்து சமாதானம் பேசியுள்ளார். ஆனால் பாக பிரகாஷுடன் அவர் செல்ல மறுத்து விட்டார்.

கடந்த சில தினங்களாக ரிபேக்காவுடன் செல்போனில் பேச முயன்றபோது, அவரது செல்போன் பிஸியாக இருந்ததால் சந்தேகம் அடைந்தார். இதனால் கடும் கோபம் அடைந்த பாக பிரகாஷ், ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து கத்தியோடு மனைவியை பார்க்க பவானி சாகருக்கு வந்தார். மனைவியுடன அவரது பெற்றோரும் இருந்துள்ளனர்.

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குழந்தைகளிடம் அன்பாக பேசிய பாக பிரகாஷ், மனைவியிடம் மீண்டும் குடும்பம் நடத்த வருமாறு கெஞ்சியுள்ளார். ஆனால், ரிபேக்கா வீட்டின் அறைக்குள் சென்று விட்டார். அவரிடம் சென்று மீண்டும் கெஞ்சியும் வர மறுத்ததால் தாம் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்தார். அப்போது ரிபேக்காவின் அலறல் சத்தம் கேட்டு, அக்கம் பக்கத்தினர் வந்து பாக பிரகாஷை பிடித்து எங்களிடம் ஒப்படைத்தனர்" என்று தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

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BHAVANISAGAR POLICE
மனைவி கொலை கணவர் கைது
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