மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகம்; தலையில் அம்மிக்கல்லை போட்டு கொலை செய்த கணவர் கைது
கொலை சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் கிறிஸ்டோபரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : October 11, 2026 at 7:50 PM IST
திருப்பூர்: நடத்தையில் சந்தேகமடைந்து தூங்கி கொண்டிருந்த மனைவியின் தலையில் அம்மிக்கல்லை போட்டு கணவன் கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கிறிஸ்டோபர் - பவிலா தம்பதி. இவர்களுக்கு திருமணமாகி எட்டு ஆண்டுகள் ஆகின்றன. இந்த தம்பதியினருக்கு ஒரு ஆண் குழந்தையும், ஒரு பெண் குழந்தையும் உள்ளனர். கட்டடத் தொழிலாளர்களாக வேலை செய்த இவர்கள், திருப்பூர் அருகே உள்ள பலவஞ்சிபாளையம், திருக்குமரன் நகர் பகுதியில் வசித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், கிறிஸ்டோபர் தனது மனைவி பவிலாவின் நடத்தையில் சந்தேகமடைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. நேற்று இரவு கிறிஸ்டோபர் தனது மனைவி பவிலாவுடன் தகராறில் ஈடுபட்டதாகவும், அப்போது இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் முற்றியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இரவு வீட்டில் பவிலா தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது, கிறிஸ்டோபர் வீட்டில் இருந்த அம்மிக்கல்லை எடுத்து அவரது தலையில் போட்டு கொலை செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த வீரபாண்டி காவல் நிலைய போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். பின்னர் உயிரிழந்த பவிலாவின் உடலைக் கைப்பற்றி, உடற்கூராய்வுக்காக திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், போலீசார் கிறிஸ்டோபரை கைது செய்து சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
திருமணமாகி எட்டு ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், இரண்டு குழந்தைகளுடன் வசித்து வந்த தம்பதியினரிடையே ஏற்பட்ட பிரச்சனை கொலையில் முடிந்திருப்பது அப்பகுதி மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.