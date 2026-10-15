2வது மனைவியை கொலை செய்து புதைத்த கணவர் கைது - 7 நாட்களுக்குப் பிறகு உடலை தோண்டி எடுத்த காவல் துறை
இரண்டாவது மனைவியின் உடலை கைப்பற்றிய காவல்துறையினர், அதனை புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
Published : October 15, 2026 at 3:30 PM IST
புதுக்கோட்டை: தனக்கென தனியாக குடும்ப அட்டை வேண்டும் என்று கேட்டதால் 2-வது மனைவியை கொலை செய்து புதைத்த காவலர் பிரபாகரன் கைது செய்யப்பட்டார்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கறம்பக்குடி அடுத்துள்ள பிலாவிடுதி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பிரபாகரன். இவர் அரியலூர் மாவட்டம் வெங்கானூர் காவல் நிலையத்தில் காவலராக பணியாற்றி வந்தார். இவருக்கு கனிமொழி என்ற மனைவி உள்ளார். இவர்களுக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு மெளனிகா என்பவரை காவலர் பிரபாகரன் இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. அவர்களுக்கு 7 வயதில் பெண் பிள்ளை உள்ளார்.
இதனிடையே கடந்த அக்டோபர் 7-ம் தேதி முதல் தனது மகளை காணவில்லை என்று மெளனிகாவின் தாயார் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, நடைபெற்ற விசாரணையில் காவலர் பிரபாகரன் இந்த விவகாரத்தில் முன்னுக்கு பின் முரணான தகவல்களை கூறியதை தொடர்ந்து காவல்துறையினர் கிடுக்குப்பிடி விசாரணை நடத்தியதில், பிரபாகரன் தனது இரண்டாவது மனைவியை கொலை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
மேலும், மெளனிகாவை கொலை செய்து கறம்பக்குடி அருகே உள்ள மானியவயல் என்னும் இடத்தில் புதைத்ததாகவும் காவலர் பிரபாகரன் கூறியுள்ளார். முன்னதாக, மெளனிகா தனக்கு குடும்ப அட்டை வேண்டும் என்றும், தனது மகளுக்கு ஆதார் அட்டை எடுத்து பள்ளியில் சேர்க்க வேண்டும் எனவும் நீண்டநாட்களாக காவலர் பிரபாகரனிடம் கூறிவந்துள்ளார்.
தொடர்ந்து, முதல் மனைவியின் வீட்டிலேயே அதிக நாட்கள் தங்குவதாகவும், தன்னுடைய வீட்டிற்கு எப்போதாவது மட்டுமே வருவதாகவும் மெளனிகா, காவலர் பிரபாகரனிடம் தொடர்ந்து சண்டையிட்டு வந்ததாக போலீசார் விசாரணையில் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தன்னை குறித்து காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளிடம் அவ்வப்போது மெளனிகா புகார் கொடுத்து வந்ததால், தான் மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருந்து வந்ததாகவும் காவல் துறையிடம் பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: ரயில் நிலையங்களில் மாற்றுத்திறனாளிக்களுக்கு பேட்டரி கார் சேவை - 15 நாட்களில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு
இந்நிலையில், சம்பவத்தன்று மது அருந்திவிட்டு மெளனிகாவின் வீட்டிற்கு சென்ற காவலர் பிரபாகரனிடம், மெளனிகா வழக்கம்போல் சண்டையிட ஆரம்பித்ததும், அவரை அடித்து, கழுத்தை நெரித்து காவலர் பிரபாகரன் கொலை செய்ததும் போலீசார் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, காவலர் பிரபாகரனை சம்பவ இடத்திற்கு அழைத்து சென்ற போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இந்நிலையில், 7 நாட்களுக்கு பிறகு கொலை செய்து புதைக்கப்பட்ட மெளனிகாவின் உடலை தோண்டி எடுத்த காவல்துறையினர், அதனை பிரேத பரிசோதனைக்காக புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.