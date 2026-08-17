மனைவியை கொன்று குவாரியில் சடலத்தை வீசிய கணவன் கைது
தங்கள் மீது யாருக்கும் சந்தேகம் வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக சசிகலாவை காணவில்லை என கடந்த மூன்று தினங்களுக்கு முன்னர் போலீசில் பொய் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது தெரியவந்துள்ளது.
Published : August 17, 2026 at 4:49 PM IST
திருப்பத்தூர்: பணத்துக்காக கட்டிய மனைவியை, மருமகனுடன் சேர்ந்து கொலை செய்த கணவனை போலீஸார் கைது செய்தனர்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த பாரத் நகர் பகுதியில், செயல்படாமல் உள்ள கல்குவாரியில் பெண்ணின் சடலம் கிடப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வாணியம்பாடி கிராமிய காவல்நிலைய போலீசார், தீயணைப்புத் துறையினரின் உதவியுடன் சடலத்தை மீட்டனர். அப்போது, அப்பெண்ணின் உடலில் பல்வேறு பகுதிகளில் காயங்கள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அத்துடன், அவரது உடலை கல்லை கட்டி வீசி சென்றதும் கண்டறியப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து, அப்பெண்ணின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக வேலூர் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, இந்த சம்பவம் குறித்து பதிவு செய்த வாணியம்பாடி கிராமிய காவல்நிலைய போலீஸார், குவாரியில் மர்மமான முறையில் இறந்துக் கிடந்த பெண் யார்? அவரை கொலை செய்த மர்ம நபர்கள் யார்? என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதற்கிடையில், சம்பவ இடத்தில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அக்ஷய் அனில் வாக்ரே, நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டு தீவிர விசாரணை செய்தார். இந்த தீவிர விசாரணையில், மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்த அந்த பெண், தர்மபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிபட்டி அடுத்த வெங்கடசமுத்திரம் கிராமத்தை சேர்ந்த வளையல் வியாபாரி சசிகலா என்பது தெரிய வந்தது.
மேலும், இவரை அவரது கணவன் அசோகன் மற்றும் மருமகன் அஸ்லாம் ஆகியோர் சிலருடன் இணைந்து கொலை செய்துவிட்டு சுமார் 100 கிமீ தள்ளி வந்து திருப்பத்தூரில் உள்ள செயல்படாத கல்குவாரியில் வீசிவிட்டுச் சென்றதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
அனைத்து சொத்துகளும் சசிகலா பெயரில் உள்ள நிலையில், சமீபத்தில் அசோகனுக்கும், மருமகன் அஸ்லாமுக்கும் பணம் தேவைப்பட்டிருக்கிறது. அப்போது இருவரும் சசிகலாவிடம் பணம் கேட்டபோது அவர் அதை தர மறுத்திருக்கிறார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த இருவரும் அவரை கொலைச் செய்து, போலீசார் கண்டுபிடித்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக கல்லைக் கட்டி தண்ணீரில் தூக்கி விட்டுச் சென்றிருக்கின்றனர்.
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அத்துடன், தங்கள் மீது யாருக்கும் சந்தேகம் வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக சசிகலாவை காணவில்லை என கடந்த மூன்று தினங்களுக்கு முன்னர் போலீசில் பொய் புகாரும் அளித்திருக்கின்றனர். இந்த சூழலில்தான் போலீஸாரின் தீவிர விசாரணையில் கணவர் அசோகன் மற்றும் மருமகன் அஸ்லாம் ஆகியோர் இணைந்து சசிகலாவை கொலை செய்துவிட்டு நாடகமாடிய திடுக்கிடும் தகவல் தெரிய வந்துள்ளது.
தற்போது இருவரையும் கைது செய்த போலீஸார், கொலைக்கு உடந்தையாக இருந்த மற்றவர்களையும் தேடி வருகின்றனர். அத்துடன், இச்சம்பவம் தொடர்பாக தீவிர விசாரணையிலும் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.