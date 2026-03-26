மகனை அடித்துக் கொன்ற நபர்: ஓராண்டுக்கு பிறகு கல்லால் அடித்து கொலை செய்த பெற்றோர்

மகனை அடித்துக் கொன்ற நபர்: ஓராண்டுக்கு பிறகு கல்லால் அடித்து கொலை செய்த பெற்றோர்
ஓராண்டுக்கு முன் மகனை கொன்ற நபரை கண்டதும் ஆத்திரத்தில் கணவன் - மனைவி இருவரும் சேர்ந்து அடித்தே கொலை செய்துள்ளனர்.
Published : March 26, 2026 at 2:28 PM IST
ஈரோடு: தாளவாடி அடுத்த தொட்டகாஜனூரில் மகனை அடித்துக்கொன்ற குற்றவாளியை கல்லால் தாக்கிக்கொன்ற தம்பதியை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ஈரோடு மாவட்டம் தாளவாடியை அடுத்த தொட்டகாஜனூரைச் சேர்ந்தவர்கள் மாதேவப்பா - தொட்டம்மா தம்பதி. இவர்களுடைய மகன் ராகவன், தனது பாட்டி சிக்கம்மா வீட்டில் தங்கி 6ஆம் வகுப்பு படித்து வந்துள்ளார். கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 12ஆம் தேதி பாட்டி சிக்கம்மா - ராகவன் இருவரும் மர்மமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டனர்.
இதுகுறித்து தாளவாடி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர். தாளவாடி இன்ஸ்பெக்டர் வேல்முருகன் தலைமையில் தனிப்படை அமைத்து போலீசார் கொலையாளியை தேடி வந்தனர். இதுதொடர்பாக நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், அதே ஊரைச் சேர்ந்த நாகேஷ் (40) என்பவரை பிடித்து போலீசார் விசாரித்தனர். இதில், சிக்கம்மா - ராகவன் இருவரையும் கொலை செய்ததை அவர் ஒப்புக்கொண்டார்.
நாகேஷின் வாக்குமூலம்
இதுதொடர்பாக அவர் அளித்த வாக்குமூலம் பின்வருமாறு: மாதேப்பாவின் அண்ணன் இறந்த நிலையில் அவருடைய மனைவி பாக்யா தனியாக வசித்து வந்துள்ளார். அவருக்கும் நாகேஷுக்கும் இடையே திருமணத்தை மீறிய உறவு இருந்துள்ளது. இதை சிக்கம்மா ஊர் மக்களிடையே பரப்பியதால், ஆத்திரமடைந்த நாகேஷும் பாக்யாவும் அவரை கொலை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனர். அதன்படி, சிக்கம்மாவையும் அவருடன் தங்கியிருந்த பேரன் ராகவனையும் கொலைசெய்து, அவருடைய வீட்டிலிருந்த 30 கிராம் தங்கச் செயினையும், அவருக்கு சொந்தமான ஜேசிபி இயந்திரத்தில் வைத்திருந்த மற்றொரு 30 கிராம் செயினையும் திருடிச்சென்றுள்ளனர்.
நாகேஷின் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் பாக்யாவிற்கும் இந்த கொலையில் தொடர்பு இருப்பது தெரியவரவே, இருவரையும் தாளவாடி போலீசார் கைது செய்தனர்.
பழிக்கு பழி
இந்நிலையில் நீதிமன்ற ஜாமினில் வெளியே வந்த நாகேஷ், தனது உறவினர்களை பார்ப்பதற்காக நேற்று தொட்டகாஜனூருக்கு வந்துள்ளார். தங்கள் மகனை கொலைசெய்த நாகேஷை பார்த்ததும் ஆத்திரமடைந்த மாதேவப்பா - தொட்டம்மா தம்பதி, பழி தீர்க்கும் நோக்கில் நாகேஷை கல்லால் சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர். இதுகுறித்து அக்கம்பக்கத்தினர் தாளவாடி போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கவே, உடனடியாக அங்கு வந்த போலீசார் நாகேஷை மீட்டு, தாளவாடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர். ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி நாகேஷ் உயிரிழந்தார்.
இதுதொடர்பாக தொட்டம்மா(31), அவரது கணவர் மாதேவப்பா (41) ஆகியோரை தாளவாடி போலீசார் கைது செய்து சத்தியமங்கலம் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.