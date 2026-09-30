ETV Bharat / state

நெல்லையை அதிர செய்த இரட்டைக் கொலை வழக்கில் கணவன்,மனைவி கைது

கைது செய்யப்பட்டுள்ள செந்தில்குமாருக்கு காவல்துறையின் பாதுகாப்போடு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 3:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: அண்ணன் தம்பியை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த வழக்கில் கணவன் மற்றும் மனைவியை காவல்துறையினர் இன்று (செப்டம்பர் 30) கைது செய்துள்ளனர்.

திருநெல்வேலி டவுன் மணிப்புரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் பெட்ரோல் பங்க் உரிமையாளரான டால்டன் (வயது 76). இவரது அண்ணன் நிக்கோலஸ் ராஜரத்தினம் (வயது 78). இவர்கள் இருவருக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த வெல்டிங் தொழிலாளியான செந்தில்குமார் என்பவருக்கும் இடையே கோயில் அருகே கார் நிறுத்துவது தொடர்பாக ஏற்கனவே தகராறு இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், நேற்று (செப்டம்பர் 29) செந்தில்குமார் தனது மனைவி ரஞ்சிதாவுடன் அந்த கோயில் பகுதிக்கு சென்றுள்ளார். அப்போது டால்டன் மற்றும் நிக்கோலஸ் ராஜரத்தினம் இருவரும் அங்கு இருந்துள்ளனர். அப்போது சகோதரர்கள் இருவருக்கும் செந்தில்குமாருக்கும் இடையே மீண்டும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

ஏற்கனவே கோயில் கொடை விழாவின்போது இருதரப்பினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில் செந்தில்குமார், டால்டனை கத்தியால் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் டால்டனுக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டு அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். தொடர்ந்து செந்தில்குமார் அவரது அண்ணன் நிக்கோலஸ் ராஜரத்தினத்தையும் கத்தியால் குத்தியதால் அவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.

உடனடியாக நிக்கோலஸ் ராஜரத்தினம் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இருந்தபோதும், சிகிச்சை பலனின்றி நிக்கோலஸ் ராஜரத்தினம் உயிரிழந்தார். மேலும், இவர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலை தடுக்க முயன்ற டால்டனின் மகன் நரேந்திரனுக்கும் காயம் ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது.

இதையும் படிங்க: தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தின் 'வைரல் முகம்': காவலர் ராஜா உயிரிழப்பு

இந்நிலையில், அண்ணன் தம்பி இருவரையும் கொலை செய்ததாக திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த செந்தில்குமார் இன்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், கொலைக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக செந்தில்குமாரின் மனைவி ரஞ்சிதாவையும் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்ட செந்தில்குமார் மற்றும் ரஞ்சிதாவிடம் திருநெல்வேலி சந்திப்பு காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், செந்தில்குமாருக்கு மருத்துவ சிகிச்சை தேவைப்படுவதால் காவல்துறையின் பாதுகாப்போடு அவருக்கு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

TAGGED:

HUSBAND AND WIFE ARRESTED
TIRUNELVELI BROTHERS MURDER CASE
POLICE INVESTIGATE
திருநெல்வெலி இரட்டைக் கொலை
BROTHERS MURDER CASE ARREST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.