தீபாவளி சீட்டு நடத்தி ரூ. 23.16 லட்சம் மோசடி - 3 வருடங்கள் தலைமறைவாக இருந்த கணவன், மனைவி கைது
தண்டையார்பேட்டை காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் தலைமையிலான தனிப்படை காவல்துறையினர், மோசடி சம்பவம் தொடர்பாக தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
Published : October 31, 2026 at 8:44 AM IST
சென்னை: தண்டையார்பேட்டையில் தீபாவளி மற்றும் பொங்கல் பண்டு சீட்டு நடத்தி ரூ.23.16 லட்சம் மோசடியில் ஈடுபட்ட விவகாரத்தில் தலைமறைவாக இருந்த கணவன், மனைவியை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை தண்டையார்பேட்டை ரெட்டைக்குழி தெருவைச் சேர்ந்தவர் பத்மாவதி (வயது 64). இவர் மளிகைக் கடை நடத்தி வருகிறார். இவரது வீட்டில் சமையல் வேலை செய்து வந்தவர் அருள்லட்சுமி என்ற லட்சுமி (வயது 38). இவரது கணவர் பழனி (வயது 50). இந்நிலையில், அருள்லட்சுமி தனது கணவர் பழனியுடன் இணைந்து கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு தீபாவளி பண்டு சீட்டு நடத்தி வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
அப்போது, பத்மாவதியிடம் தங்களது பண்டு சீட்டில் சேருமாறும், அவருக்கு தெரிந்தவர்களையும் சேர்த்துவிடுமாறும் அருள்லட்சுமி கேட்டுக்கொண்டதாக தெரிகிறது. இதையடுத்து, பத்மாவதி தீபாவளி பண்டு சீட்டில் சேர்ந்ததுடன், தனக்கு தெரிந்த சுமார் 60 பேரை அதில் சேர்த்துள்ளார்.
இதனிடையே, 2021 மற்றும் 2022-ஆம் ஆண்டுகளில் பண்டு சீட்டுகள் முடிவடைந்தபோது, சீட்டில் இருந்தவர்களுக்கு உரிய தொகையை கணவன், மனைவி இருவரும் முறையாக வழங்கயாத கூறப்படுகிறது. இதனால், அவர்கள் மீது நம்பிக்கை ஏற்பட்ட நிலையில், பத்மாவதி மீண்டும் 108 பேரை அருள்லட்சுமி நடத்திய தீபாவளி மற்றும் பொங்கல் பண்டு சீட்டுகளில் சேர்த்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு பண்டு சீட்டுகள் முடிவடைந்தபோது, வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய பணத்தை அருள்லட்சுமியும், அவரது கணவர் பழனியும் வழங்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இந்த சீட்டின் மூலம், மொத்தம் 23 லட்சத்து 15 ஆயிரம் ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டதாகவும், பணத்தை சுருட்டிக்கொண்டு கணவர், மனைவி இருவரும் தலைமறைவானதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதனால், பத்மாவதி பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களின் பணத்தை மீட்டுத் தருமாறு, சென்னை ஹெச்-3 தண்டையார்பேட்டை காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவில் புகார் அளித்துள்ளார். இந்த புகாரின் அடிப்படையில், காவல்துறையினர் மோசடி உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
மேலும், தண்டையார்பேட்டை காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் தலைமையிலான தனிப்படை காவல்துறையினர், தலைமறைவாக இருந்த பழனி மற்றும் அருள்லட்சுமியை தீவிரமாக தேடி வந்தனர். தொடர்ந்து, மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில் இருவரும் கோவை மாவட்டத்தில் வசித்து வந்ததாக காவல்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, கோவை மாவட்டம் சூலூர் அருகே உள்ள சின்னியம்பாளையம் பகுதியில் வசித்து வந்த அருள்லட்சுமி, அவரது கணவர் பழனி ஆகிய இருவரையும் தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். பின்னர், இருவரையும், தண்டையார்பேட்டை காவல்நிலையதிற்கு அழைத்துச் சென்று, அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தினர். அதில் இருவரும் தீபாவளி மற்றும் பொங்கல் பண்டு சீட்டில் கிடைத்த பணத்தை கொண்டு கோவையில் வாழ்ந்து வந்தது தெரியவந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, கைது செய்யப்பட்ட பழனி மற்றும் அருள்லட்சுமி இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் காவல்துறையினர் ஆஜர்படுத்தினர். தொடர்ந்து, நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் இருவரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.