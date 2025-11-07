'நாகையில் மீனவர்கள் கைது' தவெக உண்ணாவிரத போராட்டம்; மத்திய அரசை கண்டித்து கோஷம்!
மற்ற மாநில மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டால் 'இந்திய மீனவர்கள்' என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால், நம்முடைய மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டால் மட்டும் 'தமிழக மீனவர்கள்' என்று சொல்வது ஏன் என்று போராட்டத்தில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
Published : November 7, 2025 at 9:30 PM IST|
Updated : November 7, 2025 at 9:53 PM IST
நாகப்பட்டினம்: தமிழக மீனவர்கள் 35 பேர் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து தவெக சார்பில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெற்றது.
நாகப்பட்டினம் மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 35 மீனவர்கள் கடந்த 3 ஆம் தேதி மீன்பிடிக்க சென்ற போது, இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டனர். கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்களையும், படகுகளையும் இதுவரை விடுவிக்கவில்லை. இந்நிலையில் தமிழக வெற்றிக்கழகம் சார்பில் நாகை அவுரி திடலில் கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்களை விடுவிக்கக் கோரி இன்று உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்துக்கு நாகை மாவட்ட செயலாளர் சுகுமாரன் தலைமை தாங்கினார். இதில், தவெக கட்சியின் மாநில துணைப் பொதுச்செயலாளர் ராஜ்மோகன் உள்ளிட்ட 500 க்கும் மேற்பட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் பங்கேற்றனர்.
போராட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்ட நாகை உள்ளிட்ட தமிழக மீனவர்களை விரைந்து விடுவிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது. மேலும், மீனவர்கள் விவகாரத்தில் மெத்தனமாக செயல்படும் மாநில அரசு மற்றும் மத்திய அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இது தொடர்பாக தவெக மாநில துணைப் பொதுச்செயலாளர் ராஜ்மோகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''தமிழக முதல்வர் பலமுறை கடிதம் எழுதியும் கைது நடவடிக்கைகள் தொடர்கிறது. ஆகவே மீனவர்கள் இலங்கை எல்லையில் சிக்குவதை தடுக்கும் வகையில், தொழில்நுட்ப வசதிகளை பின்பற்றி தமிழக முதல்வர் மற்றும் ஒன்றிய அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மீனவர்களின் படகுகளையும், கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்களையும் விரைந்து விடுவிக்க வேண்டும்.
தமிழக மீனவர்களுக்காக தொடர்ந்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மற்ற மாநில மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டால் இந்திய மீனவர்கள் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால், நம்முடைய மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டால் மட்டும் தமிழக மீனவர்கள் என்று சொல்கிறார்கள். எனவே தமிழ்நாடு அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் விரைந்து நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு செல்ல வேண்டும்'' என தெரிவித்தார்.
அப்போது, ''தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் எப்போது செய்தியாளர்களை சந்திப்பார்?'' என எழுப்பிய கேள்விக்கு, ''இது மீனவர்கள் போராட்டம். தேவையான நேரத்தில் கண்டிப்பாக தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் தலைவர் விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திப்பார்'' என்று கூறினார்.