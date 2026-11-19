'எங்களை சித்ரவதை செய்யுறாங்க'... தப்பியோடிய தேனி சிறைக் கைதி வெளியிட்ட வீடியோ - களமிறங்கிய மனித உரிமைகள் ஆணையம்
தேக்கம்பட்டி சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கைதிகளிடம் விசாரணை முடிந்த பின்னர், தமிழக அரசுக்கு மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும்.
Published : November 19, 2026 at 3:49 PM IST
தேனி: தேனி சிறையில் தாங்கள் சித்ரவதை செய்யப்படுவதாக கைதி மீனாட்சி சுந்தரம் வெளியிட்ட வீடியோவின் அடிப்படையில், மாநில மனித உரிமைகள் ஆணைய உறுப்பினர் நேரில் வந்து விசாரணை நடத்திய சம்பவம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே உள்ள தேக்கம்பட்டியில் மாவட்ட சிறை அமைந்துள்ளது. இந்த சிறையில் இருந்து கடந்த மாதம் 26-ஆம் தேதி 17 கைதிகள் தப்பியோடினர். கைதி ஒருவர் வலிப்பு வந்ததை போல நடிக்க, அங்கு வந்த சிறைக்காவலர்களை தாக்கிவிட்டு 17 கைதிகளும் தப்பினர்.
இந்த சம்பவம் தமிழகம் மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இதன் தொடர்ச்சியாக, பல தனிப்படைகளை அமைத்த போலீசார், 36 மணிநேரத்திற்குள் 17 பேரையும் கைது செய்தனர். பின்னர் மீண்டும் அவர்கள் தேக்கம்பட்டி சிறையிலேயே அடைக்கப்பட்டனர்.
இதையடுத்து, கைது செய்யப்பட்டவர்களில் 3 பேர் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். மற்ற 14 பேரும் தமிழகத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் உள்ள சிறைகளுக்கு மாற்றப்பட்டனர்.
'சிறையில் என்ன நடக்குது தெரியுமா?'
இது ஒருபுறம் இருக்க, சிறையில் இருந்து தப்பியோடிய கைதிகளில் ஒருவரான மீனாட்சி சுந்தரம், தான் கைது செய்யப்படுவதற்கு முன்பாக சமூக வலைதளங்களில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டார்.
அதில் பேசிய அவர், "நான் தேனி சிறையில் இருந்து தப்பிய மீனாட்சி சுந்தரம் பேசுறேன். நீதபதிக்கும், முதல்வர் விஜய்க்கும் நான் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன்.
நாங்கள் சிறையில் இருந்து தப்பியது குற்றங்களை செய்வதற்காக அல்ல. சிறையில் நடக்கும் விஷயங்களை நீதிபதியிடம் சொல்லி நீதிமன்றத்தில் ஆஜரவாகவே சிறையில் இருந்து தப்பித்தோம்.
எங்களை சிறையில் மிகவும் சித்ரவதை செய்கிறார்கள். சிறைக் கண்காணிப்பாளரிடமும் எங்களுக்கு நடக்கும் கொடுமைகளை கூறினோம்.
ஆனால், யாரும் எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் சாப்பாட்டில் புழு இருக்கிறது. உறவினர்களை கூட எங்களை வந்து பார்க்க விடுவதில்லை.
சிறையில் இருந்தால் என்னை யாராவது ஏதாவது செய்து விடுவார்களோ என்ற பயத்தில்தான் சிறையில் இருந்து தப்பினேன்" என அந்த வீடியோவில் கைதி மீனாட்சி சுந்தரம் பேசியிருந்தார்.
மனித உரிமை ஆணையம் விசாரணை
இந்த வீடியோ வைரலாகிய நிலையில், இதுகுறித்து விசாரணை நடத்துவதற்காக மாநில மனித உரிமை ஆணையத்தின் உறுப்பினர் மஞ்சுளா தலைமையிலான அதிகாரிகள், இன்று தேக்கம்பட்டி சிறைக்கு வருகை தந்தனர்.
பின்னர், அங்குள்ள கைதிகளிடம், சிறை நிர்வாகம் ஏதாவது துன்புறுத்தலில் ஈடுபட்டதா? கைதிகளுக்கான அடிப்படை வசதிகள் மறுக்கப்படுகிறதா? என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தினர்.
இந்த விசாரணைக்கு பின்னர், இதுதொடர்பாக தமிழக அரசுக்கு மனித உரிமைகள் ஆணையம் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும்.
இந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் தமிழக அரசு அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் என தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
முன்னதாக, தேக்கம்பட்டி சிறையில் கைதிகள் தப்பிச் செல்லும் அளவுக்கு பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் இருந்ததா? தற்போது பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் எப்படி உள்ளது? சிறைக்காவலர்கள் எவ்வாறு பாதுகாப்புப் பணிகளில் ஈடுபடுகின்றனர் என்பது குறித்து முன்னாள் தமிழக டிஜிபி திரிபாதி தலைமையிலான உயர்மட்டக் குழுவினர் நேற்று ஆய்வு செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.