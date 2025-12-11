நீலகிரியில் வனத்துறை கூண்டில் சிக்கிய ஆட்கொல்லி புலி; சந்தேகத்தில் புலம்பும் மக்கள்!
நீலகிரியில் சிக்கியது பெண்ணை கொன்ற புலி தான் என வனத்துறையினர் உறுதி செய்ய வேண்டும் என பழங்குடி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
Published : December 11, 2025 at 6:28 PM IST
நீலகிரி: உதகை அருகே மாவனல்லா கிராமத்தில் சுற்றி திரிந்த டி37 எனும் ஆட்கொல்லி புலியை கூண்டு வைத்து பிடித்துள்ளதாக வனத் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
நவம்பர் 24 ஆம் தேதி, முதுமலை புலிகள் காப்பகம் வெளி மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாவனல்லா கிராமத்தில் ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த நாகியம்மாள் (60) என்ற பழங்குடியின பெண்ணை, புலி தாக்கியதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த நிலையில், அந்த புலியை வனத் துறையினர் கூண்டு வைத்து பிடித்துள்ளனர்.
அந்த பகுதியில் வனத் துறையைச் சேர்ந்த 40 பேர் கொண்ட குழுவினர், தானியங்கி கேமராக்கள் பொருத்தியும், கூண்டுகள் அமைத்தும் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர். மேலும், புலி நடமாட்டத்திற்கு பயந்து பள்ளிகளுக்கு செல்லாமல் இருந்த, அப்பகுதி மாணவ மாணவிகளை, தங்களது வாகனங்கள் மூலம் வனத்துறையினர் பள்ளிகளுக்கு அழைத்துச் சென்று பாதுகாப்பாக வீடுகளில் இறக்கிவிட்டு வந்தனர்.
சிக்கிய ஆண் புலி
இந்நிலையில் கண்காணிப்பு கேமராவில் ஒரு வயதான ஆண் புலி ஒன்று அப்பகுதியில் சுற்றி வருவதும், நாகியம்மாள் என்ற பழங்குடியின பெண்ணை தாக்கிய புலி அது எனவும் அடையாளம் காணப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து முதன்மை வன பாதுகாவலர் மற்றும் தலைமை வன உயிரின காப்பாளர் ஆகியோர் புலியை பிடிக்க, தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி சிறப்பு குழு அமைத்தனர். பின்னர், கூண்டு வைத்து பிடிக்க அனுமதி கிடைத்த நிலையில், வனத்துறையினர் 29 இடங்களில் தானியங்கி கேமராக்களை பொருத்தியுள்ளனர்.
தொடர்ந்து ட்ரோன் கேமராக்கள் மூலமாகவும், நான்கு இடங்களில் கூண்டு வைத்தும் புலியைத் தீவிரமாக கண்காணித்து வந்தனர். இந்நிலையில், வனத்துறையினர் வைத்த கூண்டில் புலி சிக்கியுள்ளது.
குழப்பத்தில் பழங்குடி மக்கள்
எனினும், பொதுமக்கள் சில சந்தேகங்களை முன் வைத்துள்ளனர். கடந்த டிசம்பர் 28 நள்ளிரவு இதே போன்று வனத் துறையினர் வைத்த கூண்டில் புலி ஒன்று சிக்கியது. அப்போது, நாகியம்மாளை கொன்றது இந்த புலிதான் என வனத்துறை முதலில் தெரிவித்திருந்தது.
இந்நிலையில், அன்று பிடிபட்டது வேறு புலி என்றும், தற்போது பிடிபட்டது தான் நாகியம்மாளை கொன்ற ஆட்கொல்லி புலி எனவும் வனத் துறையினர் கூறியுள்ளனர். இதனால், குழம்பத்தில் இருக்கும் பழங்குடி மக்கள், நாகியம்மாளை தாக்கிக் கொன்ற புலி இது தான் என்பதை வனத் துறையினர் உறுதிபடுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.