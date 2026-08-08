கோயில்களுக்கு செல்போன் கொண்டு செல்ல செப்டம்பர் 1 முதல் தடை - அறநிலையத்துறை அதிரடி
திரைத்துறை பிரபலங்கள் மற்றும் முக்கிய நபர்கள் கோயில் வருகை குறித்து குறைந்தது ஒரு நாளுக்கு முன்பாகவோ அல்லது தகவல் கிடைத்த உடனேயோ, அவர்கள் வருகை குறித்த விவரங்களை ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு கட்டாயம் தெரிவிக்க வேண்டும்
Published : August 8, 2026 at 2:44 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அனைத்து திருக்கோயில்களிலும் பக்தர்கள் செல்போன் கொண்டு செல்வதற்கு செப்டம்பர் 1-ஆம் தேதி முதல் முழுமையான தடை விதிக்கப்படுவதாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அறிவித்துள்ளது.
இந்து சமய அறநிலையத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், திருக்கோயில்களின் புனிதத் தன்மை மற்றும் ஆன்மிகச் சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில், கோயிலுக்குள் செல்போன் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்கனவே தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், சில கோயில்களில் பக்தர்கள் புகைப்படம், வீடியோ, செல்ஃபி, மற்றும் சமூக வலைதளங்களுக்கான ரீல்ஸ் உள்ளிட்டவற்றை பதிவு செய்வதாக புகார்கள் வந்துள்ளன.
இதனால் கோயிலுக்கு வழிபாடு செய்ய வரும் பிற பக்தர்களுக்கு அசௌகரியம் ஏற்படுவதுடன், கோயில்களின் புனிதத் தன்மையும் பாதிக்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளது. இதனையடுத்து, இந்து சமய அறநிலையத்துறை, ஆணையர், அனைத்து சார்நிலை அலுவலர்களுக்கும் சுற்றறிக்கை ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார்.
அந்த சுற்றறிக்கையில், வரும் 01.09.2026 முதல் அனைத்து முதுநிலைத் திருக்கோயில்களிலும் பக்தர்கள் செல்போனை கொண்டு செல்வது முழுமையாகத் தடை செய்யப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் கோயிலுக்குள் செல்லும் முன் பக்தர்கள் தங்களது செல்போன்களை பாதுகாப்பாக ஒப்படைக்க, கோயில் திருமுற்றம், நுழைவு வாயில் அல்லது காலணி பாதுகாப்பு மையத்திற்கு அருகில் செல்போன் பாதுகாப்பு பெட்டக வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
செல்போனுக்கு 5 ரூபாய் கட்டணம்
பக்தர்களிடம் இருந்து செல்போன்களை பெற்று பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதற்கு ஒரு செல்போனுக்கு ரூ.5 கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும். இதற்கான ரசீது மூலம் வழங்கப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் திருக்கோயில் வளாகத்திற்குள் கைப்பேசி பயன்பாட்டிற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற வாசகம் அடங்கிய அறிவிப்பு பலகைகளை கோயில் நுழைவு வாயில் மற்றும் பக்தர்கள் எளிதில் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் கோயிலுக்கு வெளியிலும் வைக்க வேண்டும்.
மேலும், ஒலிபெருக்கி மூலமாகவும் செல்போன் பயன்பாட்டிற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதை பக்தர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பக்தர்களிடமிருந்து செல்போன்களை பெற்று பாதுகாப்பாக வைக்கவும், பக்தர்கள் திரும்பிச் செல்லும்போது அவற்றை ஒப்படைப்பதற்கும் தேவையான பணியாளர்கள் அல்லது தன்னார்வலர்களை நியமிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: அண்ணாமலையார் கோயிலுக்குள் ‘மெட்டா ஏஐ கண்ணாடி’ உடன் நுழைந்த நபர்கள் - கைது செய்து போலீஸ் அதிரடி
அதுமட்டுமின்றி, கோயில் வளாகத்திற்குள் செல்போன் பயன்படுத்துவது, புகைப்படம், மற்றும் வீடியோ எடுப்பது உள்ளிட்ட செயல்களை கண்காணிக்க போதிய எண்ணிக்கையில் பணியாளர்களை நியமிக்க வேண்டும். இந்த விதிகளை மீறி புகைப்படம் அல்லது வீடியோ எடுக்கும் பக்தர்கள் மீது காவல்துறையில் புகார் அளித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திரைப் பிரபலங்களுடன் புகைப்படம் எடுக்க தடை
மேலும், இதுபோன்ற சம்பவங்கள் இனிவரும் காலங்களில் நடைபெற்றதாக செய்திகள் வெளியாகும் பட்சத்தில், அதற்கு பொறுப்பான சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும், விஐபிக்கள், முக்கியஸ்தர்கள், மற்றும் திரைத்துறை பிரபலங்களுடன் கோயிலுக்குள் வீடியோ அல்லது புகைப்படம் எடுக்க ஊடகங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவதையும் முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் சுற்றறிக்கையில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த நடைமுறைகள் அனைத்து திருக்கோயில்களிலும் முறையாக அமல்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய, செயல் அலுவலர்கள், ஆய்வாளர்கள், அறங்காவலர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு உரிய அறிவுரைகளை வழங்குமாறு மண்டல இணை ஆணையர்களுக்கு இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கோயில்களில் விஐபி தரிசனத்திற்கு புதிய கட்டுப்பாடுகள்
திருக்கோயில்களுக்கு பிரபலங்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் (VIP) தரிசனத்திற்கு வரும் போது பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்து இந்து சமய அறநிலையத்துறை புதிய சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில், பிரபலங்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்களின் வருகையின் போது பொது பக்தர்களுக்கு எவ்வித அசௌகரியமும் ஏற்படாத வகையிலும், திருக்கோயில்களின் புனிதத் தன்மை, மரபு மற்றும் ஒழுங்கு பாதிக்காத வகையிலும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
திரைத்துறை உள்ளிட்ட கலைத்துறையைச் சேர்ந்த பிரபலங்கள் மற்றும் முக்கிய நபர்கள் கோயிலுக்கு வருகை தருவது தெரிய வந்தால், குறைந்தது ஒரு நாளுக்கு முன்பாகவோ அல்லது தகவல் கிடைத்த உடனேயோ, அவர்கள் வரவிருக்கும் கோயில், வருகை நேரம், அவர்களுடன் வருபவர்களின் எண்ணிக்கை உள்ளிட்ட முழுமையான விவரங்களை ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு கட்டாயம் தெரிவிக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: தெற்காசிய மக்களின் டிஎன்ஏ உடன் ஒத்துப்போகும் கீழடி, ஆதிச்சநல்லூர் மனித எலும்புகள்: அகழ்வாய்வில் கிடைத்த அரிய தகவல்
பிரபலங்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் கோயிலுக்கு வருகை தரும் போது, கோயில் வளாகத்திற்குள் புகைப்படம் எடுக்கவும், காணொளி பதிவு செய்யவும் எவ்வித அனுமதியும் வழங்கக் கூடாது. மேலும், அவர்களின் வருகையின் போது பொதுப் பக்தர்களின் தரிசனத்திற்கு எந்தவித இடையூறும் ஏற்படாத வகையில், அவர்களின் நுழைவு மற்றும் இயக்கத்தை உரிய முறையில் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும். கோயிலின் புனிதத் தன்மையும், மரபு சார்ந்த ஒழுங்கும் எந்த வகையிலும் பாதிக்கப்படக் கூடாது.
முன்கூட்டியே அனுமதி பெற்றவர்கள் அல்லது பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்வாகக் காரணங்களுக்காக அவசியமான அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் மட்டுமே பிரபலங்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்களுடன் செல்ல அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிவுறுத்தல்கள் அனைத்து திருக்கோயில்களிலும் உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும், அனைத்து செயல் அலுவலர்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்கள் எவ்வித விதிவிலக்கும் இன்றி, அறிவுறுத்தல்களை மிகக் கடுமையாகப் பின்பற்ற வேண்டும் என சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்த சுற்றறிக்கையை தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து திருக்கோயில்களின் செயல் அலுவலர்கள், ஆய்வாளர்கள், அறங்காவலர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு அனுப்பி, உரிய அறிவுரைகளை வழங்க வேண்டும் என மண்டல இணை ஆணையர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது