கடந்த ஆட்சியில் பழனி கோவில் நிர்வாகம் ஆன்மீக நோக்கமின்றி இருந்துள்ளது; அமைச்சர் ரமேஷ் குற்றச்சாட்டு
பழனி மலைக்கோவிலுக்குப் பக்தர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான இரண்டாவது ரோப் கார் (Rope Car) திட்டம் மற்றும் நவீனப் பக்தர்கள் காத்திருப்பு கூடங்கள் (Waiting Halls) அமைப்பதற்கான மாஸ்டர் பிளான்கள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
Published : June 8, 2026 at 8:03 PM IST
சென்னை: கடந்த ஆட்சியில் பழனி கோவில் நிர்வாகம் ஆன்மீக நோக்கமின்றி முற்றிலும் வியாபார நோக்கத்தோடு நடத்தப்பட்டிருப்பதாக இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் ரமேஷ் விமர்சித்துள்ளார்.
பழனி கோவிலில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். ஆய்வுக்கு பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "பழனி முருகன் கோவிலில் கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் தொடங்கப்பட்டு தற்போது நடைபெற்று வரும் பல்வேறு கட்டுமானப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க தற்போது ஆய்வு பணியில் ஈடுபட்டோம். இந்து சமய அறநிலையத்துறை செயலாளர் குமரகுருபரன் மற்றும் ஆணையர் வினய் உள்ளிட்ட உயர்மட்டக் குழுவினரும் பணிகளை நேரில் ஆய்வு செய்தனர்.
இதைத்தொடர்ந்து, பக்தர்களின் பயன்பாட்டிற்காக முடிவுற்ற சில பெருந்திட்டப் பணிகளைத் திறந்து வைத்துள்ளோம். மலைக்கோவிலில் பக்தர்கள் செல்லக்கூடிய தரிசன வரிசைகள், அன்னதானக் கூடங்களில் வழங்கப்படும் உணவின் தரம் மற்றும் உலகப் புகழ்பெற்ற பழனி பஞ்சாமிர்தம் தயாரிக்கப்படும் விதம் ஆகிய அனைத்தையும் மிக உன்னிப்பாக ஆய்வு செய்துள்ளோம்" என்றார்.
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திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், "அறநிலையத்துறையின் நிர்வாகத்தை முறையாக கையாள்வதே தனது முக்கிய பணியாக உள்ளது. கொள்கை ரீதியான முடிவுகளை முதலமைச்சரும், கட்சியுமே முடிவு செய்யும். சட்டம்-நிர்வாகம் சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தாம் எப்போதும் பதில் அளிக்கத் தயாராக இருக்கிறேன்.
மேலும், பழனி மலைக்கோவிலுக்குப் பக்தர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான இரண்டாவது ரோப் கார் (Rope Car) திட்டம் மற்றும் நவீனப் பக்தர்கள் காத்திருப்பு கூடங்கள் (Waiting Halls) அமைப்பதற்கான மாஸ்டர் பிளான்கள் (Master Plans) குறித்து இன்று விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் செய்யப்பட வேண்டிய தேவையான மாற்றங்கள் குறித்து ஆலோசித்து விரைவில் அடுத்தகட்ட பணிகள் தொடங்கும்" என்றார்.