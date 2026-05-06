சென்னையின் புறநகர் பகுதிகளில் தவெகவின் வெற்றி சாத்தியமானது எப்படி?
சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் மொத்தம் உள்ள 37 தொகுதிகளில் 32 தொகுதிகளை தமிழக வெற்றிக் கழகம் கைப்பற்றியுள்ளது.
Published : May 6, 2026 at 5:02 PM IST
சென்னை: நடைபெற்று முடிந்த தமிழக சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில், சென்னையின் புறநகர் பகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில், இதுவரை இல்லாத அளவில் 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின. நேற்று முன்தினம் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து, தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி தமிழக அரசியலில் எதிர்பாராத மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது.
அதிலும் முக்கியமாக யாரும் கணிக்காத வகையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்து, தமிழ்நாட்டு அரசியலில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை பதிவு செய்துள்ளது.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக சட்டமன்ற தேர்தலும் நாடாளுமன்ற தேர்தலும் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த திமுக கூட்டணி, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 73 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்த தேர்தல் வெற்றியில், சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகள் அதிக கவனம் பெற்றுள்ளது. சென்னை மாநகரில் மொத்தம் உள்ள 16 தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 14 தொகுதிகளை கைப்பற்றி, அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
அதற்கு கொஞ்சமும் சளைக்காமல் சென்னை புறநகர் பகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மொத்தமுள்ள 10 தொகுதிகளில் 9 தொகுதிகளையும், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 7 தொகுதிகளில் 5 தொகுதிகளையும், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மொத்தமுள்ள 4 தொகுதிகளையும் தவெக கைப்பற்றி உள்ளது. இதனால், சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளை சேர்த்து மொத்தமுள்ள 37 தொகுதிகளில் 32 தொகுதிகளை தமிழக வெற்றிக் கழகம் கைப்பற்றியுள்ளது.
குறிப்பாக, செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு உள்பட்ட தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 35 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும், பல்லாவரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 50 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும், சோழிங்கநல்லூர் தொகுதியில் 96 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
இதை வெறும் சாதாரண வெற்றியாக கடந்து செல்ல முடியாது. வாக்காளர்களின் மனநிலையை வெளிப்படுத்தும் ஒரு முக்கிய முடிவாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
சென்னை புறநகர் பகுதிகள், வேகமாக வளரும் நகர்ப்புறமாக மாறிவரும் பகுதிகளாகும். இங்கு ஐடி நிறுவனங்களின் வளர்ச்சி, நடுத்தர வர்க்க மக்கள் அதிகரிப்பு, புதிய குடியிருப்புகள் ஆகியவற்றால் உருவான இந்த வாக்காளர்கள் அடிப்படை மாற்றத்தை விரும்பும் மனநிலையுடன் இருந்ததையே இந்த வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள் தெரிவிப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும் இளைஞர்கள் மற்றும் முதல் முறை வாக்காளர்களின் ஆதரவு தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு கிடைத்தது மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்துள்ளது. இந்த தேர்தலில் முதல் தலைமுறை வாக்காளர்கள், தமிழ்நாட்டு அரசியலுக்கு மாற்றம் என்ற மனநிலையுடன் வாக்களித்துள்ளனர், அந்த மனநிலையை தவெக மிக சிறப்பாக பயன்படுத்திக் கொண்டுள்ளது.
மேலும் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்களில் பெரும்பாலானோர் புதுமுகமாக இருந்தாலும் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய்யின் தனிப்பட்ட செல்வாக்கு மற்றும் மாற்றத்தை வலியுறுத்திய அவரது அரசியல் பேச்சுகளை மக்கள் வெகுவாக கவனிக்க தொடங்கியதும் இந்த மாற்றத்திற்கான காரணமாகவும் அமைந்துள்ளதாக அரசியல் விமர்சனங்கள் கூறுகின்றனர்.
மேலும், சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் நிலவும் அடிப்படை பிரச்சனைகள், சாலை வசதி, குடிநீர் வசதி, மழை நீர் வடிகால் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகள் நீண்ட காலமாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்ததால் பொதுமக்கள் ஆளும் அரசு மீது கடும் அதிருப்தியில் இருந்தனர்.
மேலும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் நடந்த கொலை, கொள்ளைச் சம்பவங்கள், பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள், சட்டம்- ஒழுங்கு சீர்கேடு குற்றச்சாட்டுகள் ஆகியவையும் ஆளும் திமுக அரசுக்கு எதிரான எதிர்ப்பை பொதுமக்கள் இடையே அதிகரித்ததற்கு காரணமாகவும் அமைந்துள்ளது.
அதேபோல் புதிய முகங்கள் ஊழல் இல்லாத ஆட்சி தூய்மையான நிர்வாகம் போன்ற வாக்குறுதிகளை மக்களிடம் கொண்டு சென்றது வாக்காளர்களை தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சியின் பக்கம் ஈர்த்துள்ளது. இதன் காரணமாகவே சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சிக்கு இந்த அளவிலான மாபெரும் வெற்றி கிடைத்ததாகவும் கருதப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், நிலையான ஆட்சியை அமைக்க 118 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில், காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைக்க ஆளுநரை சந்தித்து தவெக தலைவர் விஜய் உரிமை கோரியுள்ளார்.
இந்நிலையில், இந்த தேர்தல் வெற்றி குறித்து தாம்பரம் தொகுதியில் சுமார் 35 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக வேட்பாளர் கில்லி சரத் நம்மிடம் கூறுகையில், "சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் நாங்கள் பெற்றுள்ள இந்த வெற்றி, எங்களின் தனிப்பட்ட வெற்றி அல்ல; இது மக்களின் வெற்றி. இந்த தொகுதியில் நீண்ட காலமாக அடிப்படை வசதிகள் முறையாக நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளன.
தற்போது நான் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் இந்த தொகுதியில் லஞ்சம் - ஊழல் இல்லாத, தூய்மையான நிர்வாகத்தை உருவாக்குவேன். எங்கள் தலைவர் விஜய் மீது மக்கள் வைத்த நம்பிக்கையே இந்த வெற்றிக்கு காரணம். எனவே தாம்பரம் தொகுதியின் பிரச்சினைகளை ஆய்வு செய்து விரைவில் தீர்வு காண்பேன்" என்றார்.
சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளை தனது அரசியல் கோட்டையாக மாற்றி உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம், இந்த தேர்தல் மூலம் புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கி உள்ளது. அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் செயல்பாடுகளை வைத்து, இது நிலையானதா அல்லது தற்காலிகமா என்பதற்கான விடை தெரிய வரும் எனவும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர்.