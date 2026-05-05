திமுக கோட்டையாக கருதப்பட்ட தலைநகர் சென்னை தவெக வசமானது எப்படி?
Published : May 5, 2026 at 4:54 PM IST
- By எஸ். உசேன்
சென்னை: சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகளில் தவெக தனிப்பெரும் கட்சியாக வளர்ந்து ஆளும் கட்சியான திமுக-வின் கோட்டையான தலைநகர் சென்னையை தனது வசமாக்கிக் கொண்டது.
தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரையில் தி.மு.க-அ.தி.மு.க கட்சிகளே தொடர்ந்து வெற்றி பெறும். அதிலும் தலைநகர் சென்னையை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற வேகம் திமுக- அதிமுக என இரண்டு கட்சிகளுக்கும் இருக்கும்.
குறிப்பாக, சென்னை திமுக-வின் கோட்டையாகவே கருதப்பட்டது. தமிழ்நாடு முழுவதும் அ.தி.மு.க ஆட்சியை பிடிக்கும் நிலை வந்தபோதெல்லாம் கூட சென்னையின் பெரும்பாலான தொகுதிகளில் தி.மு.க-வே வெற்றி பெற்று இருக்கிறது.
தவெகவின் கோட்டையாக மாறிய சென்னை
ஆனால், இந்த முறை சென்னை த.வெ.க-வின் கோட்டையாக மாறியுள்ளது. 2026 சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் அறிவித்த உடனேயே காங்கிரஸ், மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விடுதலை சிறுத்தைகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மனிதநேய மக்கள் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகளோடு, தேமுதிகவையும் இணைத்து திமுக மிகப் பெரிய கூட்டணி அமைத்தது.
மிகப் பெரிய கூட்டணி அமைத்தும், தி.மு.க-வின் கூட்டணி கணக்கை எல்லாம் தவிடு பொடியாக்கி, சென்னையில் உள்ள 16 தொகுதிகளில் சேப்பாக்கம், துறைமுகம் தவிர, 14 தொகுதிகளையும் தவெக தனதாக்கி கொண்டது.
அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜக, பாமக, அமமுக, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், இந்திய ஜனநாயக கட்சி, புதிய நீதி கட்சி, தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம், பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சி உள்ளிட்டவை இடம் பெற்றிருந்தன. வலுவான கூட்டணியாக அதிமுக அமைத்திருந்தாலும், தமிழ்நாட்டில் 3-ஆம் இடத்திற்க்கு அந்த கட்சி தள்ளப்பட்டுள்ளது.
ஒதுக்கப்பட்ட த.வெ.க
த.வெ.க பிற கட்சிகளுக்கு கூட்டணிக்கு அழைப்பு விடுத்தும், ஆட்சியிலும் அதிகாரத்தில் பங்கு தருவோம் எனக் கூறியும், புதிய கட்சியான த.வெ.க ஒரு நிரூபிக்க முடியாத சக்தி எனக் கூறி, யாரும் கூட்டணிக்கு செல்லவில்லை. இதையடுத்து, திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, தவெக, நாதக என 4 முனைப் போட்டியை தமிழ்நாடு தேர்தல் களம் சந்தித்தது. ஆனால், எந்தவொரு கூட்டணி ஆதரவும் இல்லாமல், தவெக அதிக இடங்களில் வெற்றி வாகை சூடியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்றால், சென்னையை கைப்பற்ற வேண்டும் என நினைத்த விஜய், தவெக முக்கிய நிர்வாகிகளை சென்னையில் களம் இறக்கி திமுகவிற்கு கடும் போட்டியை ஏற்படுத்தினார்.
முக்கிய நிர்வாகிகளை களம் இறக்கியது மட்டுமல்லாமல், விஜய்யும் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் களம் இறங்கினார். இதனால் விஜய் அலை சென்னையில் பலமாக வீசியதை தேர்தல் முடிவுகளின் மூலம் கண் கூடாக பார்க்க முடிந்தது. தேர்தலுக்கு முன்பாகவே, சென்னையில் த.வெ.க-விற்கும், தி.மு.க-விற்கும் தான் பல தொகுதிகளில் போட்டி இருக்கும் என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்தனர்.
சென்னையில் விஜய் அலையால் கொளத்தூர் தொகுதியில் தி.மு.க தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் மட்டுமல்லாமல், சைதாப்பேட்டை தொகுதியில் மா. சுப்பிரமணியனும் தோல்வியைத் தழுவினார். அதே போல், அதிமுக சார்பில் ராயபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், பாஜக சார்பில் மயிலாப்பூரில் போட்டியிட்ட முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜனும் தோல்வி அடைந்தனர்.
சென்னையில் ஏற்பட்ட விஜய் ஆதரவு அலையே, தமிழ்நாடு முழுவதும் விசில் சின்னத்திற்கு வாக்கு கிடைப்பதற்கு காரணமாக அமைந்தது. விஜய் முதல் தேர்தலை சந்தித்த நிலையில், அவர் செயல்பாடுகள் பட்டித்தொட்டியெங்கும் ஒலித்தது. ஆதரவு, எதிர்ப்பு என பல கோணங்களில் விவாதிக்கப்பட்டது.
தோல்வியை சந்தித்த திமுக
குழந்தைகள், சிறுவர்கள், இளைஞர்கள், பெரியவர்கள், முதியவர்கள், பெண்கள் என அனைத்து தரப்பு மக்களையும் விஜய் அரசியல் பேச வைத்தார். தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறுவர் சிறுமிகள், தங்களின் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களிடம் விஜய்க்காக வாக்கு கேட்டது, அரசியல் சரித்திரத்தில் ஒரு முக்கிய வரலாற்று முத்திரையாகப் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.
விஜய்யின் திரை கவர்ச்சியும், ஆட்சி மாற்றத்தை விரும்பிய மக்களிடம் அவரை கொண்டு சேர்ப்பதற்கு பெரும் உதவியாக இருந்தது. மேலும், சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை, பாலியல் வன்கொடுமை அதிகரிப்பு, அரசு மீதான எதிர்ப்பு அலை திமுகவின் தோல்விக்கு காரணமாகவும், தவெகவிற்கு சாதகமாகவும் அமைந்தது.
திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் தே.மு.தி.க-வை புதிதாக இணைத்து அதிக தொகுதி வழங்கியதும், ஏற்கனவே உள்ள கூட்டணி கட்சிகளுக்கு குறைவான எண்ணிக்கையிலான தொகுதி கொடுத்ததும் திமுக கூட்டணிக்குள்ளேயே பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது.
வெளிப்படையாக இல்லை என கூறினாலும், தொகுதிக்குள்ளே கூட்டணி கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து பணியாற்றவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இவையெல்லாம் தான் திமுகவின் தோல்விக்கான காரணிகளாக பார்க்கப்படுகிறது.