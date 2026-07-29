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பருவமழை கால ஆபத்துகளில் இருந்து பொதுமக்கள் தற்காத்துக் கொள்வது எப்படி? மழையை எதிர்கொள்ள சென்னை மாநகராட்சி தயாரா?

மழைக்காலங்களில் தாழ்வான பகுதிகளில் குடியிருக்கும் பொதுமக்கள், அரசு அறிவிக்கும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும்.

கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 8:40 PM IST

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சென்னை: பருவமழை காலத்தில் ஏற்படும் பல்வேறு ஆபத்துகளில் இருந்து பொதுமக்கள் தங்களை எப்படி தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்த பொது விழிப்புணர்வை இந்த தொகுப்பில் காணலாம்.

தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில மாதங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்க உள்ளது. மழைக்காலம் என்றாலே, வெயிலின் சூட்டில் இருந்து நமக்கு விடுதலை என்றாலும், பருவமழை காலங்களில் எதிர்கொள்ள இருக்கும் சவால்களை துச்சமாக எண்ணிவிட முடியாது.

பருவமழை காலங்களில் தனிமனித முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை என்பது அவசியமான தேவையாக உள்ளது. மழைக்காலத்தில் காற்றின் ஈரப்பதத்தால் பல்வேறு வகைகளில் உடல் ரீதியான பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். அவ்வாறு ஏற்படும் பிரச்சனைகள் என்ன? சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் என்ன என்பதை காண்போம்.

வீடுகளில் காற்றோட்ட வசதி

பருவமழை காலங்களில் தொடர் மழைப்பொழிவு காரணமாக வீடுகளை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கும் என்பதால், வீடுகளை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தேவையற்ற பொருட்களை அப்புறப்படுத்துங்கள். மழைநீர் தேக்கம் காரணமாக பூஞ்சை பிரச்சனைகள் உருவாவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதால் துர்நாற்றங்கள் மற்றும் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதை தடுக்கும் வகையில் வீட்டில் காற்றோட்ட வசதிகள் இருக்கச் செய்வது அவசியம்.

மழைக்காலங்களில் வீடுகளில் ஈரமாகும் பகுதிகளை அவ்வப்போது சுத்தம் செய்து உலர வைப்பது கட்டாயமான ஒன்று. வீடுகளை சுற்றி சாக்கடை மற்றும் வடிகால்கள் அடைத்துக் கொண்டு வீடுகளில் கழிவுநீர் தேங்குவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே வீட்டில் இருக்கும் தேவை இல்லாத கழிவுகளை வெளியேற்றி வைப்பது நல்லது.

மின் சாதனங்களை பாதுகாத்தல்

மழைக்காலங்களுக்கு முன்பாக மின்விநியோகத்தில் ஏதேனும் பழுது இருக்கிறதா என்பதை ஆராய்ந்து அதனை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும். மின் கசிவுகள் வராத வண்ணம் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். ஈரமான கைகளில் சுவிட்சுகளை தொடுவதை தவிர்த்து மின் சாதனங்களை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வது அவசியம். மேலும் மின்வெட்டு நேரங்களில் வெளிச்சத்திற்கு உதவும் வகையில் டார்ச் லைட்டுகளை தயாராக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

கொசு உற்பத்தியை தவிர்க்க..

மழைக்காலங்களில் டெங்கு, மலேரியா, சிக்கன் குனியா, டைஃபாய்டு, எலிக்காய்ச்சல் போன்றவற்றால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படலாம். அவ்வாறு மழைக்கால நோய்கள் நம்மை பாதிக்காத வகையில் வீடுகளில் தேங்கும் மழைநீரில் இருந்து கொசுக்கள் உற்பத்தியாகாமல் தடுக்க, வீடுகளை சுற்றி இருக்கும் பழைய டயர்கள், உடைந்த பானைகள், தேங்காய் ஓடுகள் ஆகியவற்றை அப்புறப்படுத்தி இல்லங்களில் இருக்கும் ஏசி, பிரிட்ஜ், போன்ற பயன்பாட்டு உபகரணங்களை அவ்வப்போது சுத்தம் செய்வது அவசியம்.

எலிக் காய்ச்சல்

மழைக்காலத்தில் எலிகளின் தொல்லை அதிகமாக காணப்படும் அவ்வாறு எலிகள் மூலம் பரவும் நோய்களை தவிர்ப்பது அவசியம். குறிப்பாக எலியின் சிறுநீர் அல்லது எச்சம் கலக்கப்பட்ட நீர் நமது உடலில் படுவதால் எலி காய்ச்சல் ஏற்படுகிறது. அவ்வாறு காய்ச்சல் அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவரை நாடி சிகிச்சை பெற்றுக் கொள்வது அவசியம்.

திறந்தவெளி உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும்

மழைக்காலங்களில் நோய்களைத் தடுக்கும் வகையிலான மருந்துகளை இல்லங்களில் வைத்துக் கொள்வது நல்லது. அவ்வப்போது வீடுகளை சுற்றி கொசு மருந்துகளை தெளிப்பதும் சிறப்பு. மழைக்காலங்களில் திறந்தவெளி உணவுகளை தவிர்த்தல் வேண்டும். மேலும் காய்ச்சி வடிகட்டிய குளிர்ந்த நீரை பருகுதல் அவசியம். குழந்தைகளுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் உணவுகளை வழங்குவதில் பெற்றோர்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

கழிவுநீர் தொட்டிகளை சுத்தம் செய்தல்

வீடுகள் மற்றும் தெருக்களில் கால்வாய்களை அடைக்கும் வகையிலான பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் சேர்ந்தால் சம்பந்தப்பட்ட துப்புரவு பணியாளர்களை தொடர்பு கொண்டு அவர்கள் மூலம் தேங்கியிருக்கும் குப்பைகளை அப்புறப்படுத்த வேண்டும். வீடுகளில் உள்ள கழிவுநீர் தொட்டிகளை மழைக்காலங்களுக்கு முன்பாக முழுவதுமாக சுத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும்.

வாகனங்களுக்கு சர்வீஸ்

குறிப்பாக மழைக்காலங்களில் வாகனங்களின் பயன்பாடு அத்தியாவசிய தேவை என்பதால், மழைக்காலத்திற்கு முன்பாக பயன்படுத்தக்கூடிய வாகனங்களை சர்வீஸ் செய்து வைத்து கொள்வது அவசியம். மழைக்காலம் வருவதற்கு முன்பாகவே வீடுகளில் ஏதேனும் சுவர்களில் விரிசல்களை கண்டால் அந்த விரிசல்களை உடனடியாக சரி செய்து கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் வீடுகளில் உள்ள சுவர்கள் மழைக் காலத்தில் பாதிக்கப்படுவதை தடுக்க முடியும்.

மழைநீர் சேகரிப்பு

மழைக்காலத்தில் இல்லங்களில் பெய்யும் மழைநீர் வீணாவதை தடுக்கும் வகையில் இல்லத்தில் மழைநீர் சேமிப்பு மிகவும் அவசியமான ஒன்று. அவ்வாறு சேமிக்கக்கூடிய மழைநீரை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும். பருவமழை காலங்களில், தமிழக அரசின் பேரிடர் மேலாண்மை வாரியங்களின் செயல்பாடுகளை பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்வது நல்லது.

அவசரகால உதவி எண்கள்

மழைகாலத்தில் அரசு சார்பில் வெளியிடப்படும் அவசரகால உதவி எண்களை பொதுமக்கள் தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். பொதுமக்கள் தங்கள் தெருக்களில் உள்ள எரியாத விளக்குகள் மற்றும் மழைநீர் தேங்கும் இடங்களை கண்டறிந்து உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் உதவி எண்கள் மூலம் தெரியப்படுத்தி புகாரை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும்.

நிவாரண முகாம்களை நாட வேண்டும்

மழைக்காலங்களில் தாழ்வான பகுதிகளில் குடியிருக்கும் பொதுமக்கள், அரசு அறிவிக்கும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும். தாழ்வான பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்கள், தங்கள் இல்லங்களில் மழைநீர் தேங்கும் சூழல் நேர்ந்தால் அரசு அறிவித்துள்ள நிவாரண முகாம்களை நாடிச் சென்று தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வது மிகவும் முக்கியம்.

மழைக்காலங்களில் முறிந்து விழும் நிலையில் உள்ள மரங்களை கண்டறிந்து முன்னரே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்து அந்த மரங்களை அப்புறப்படுத்திக் கொள்வது நல்லது. தேங்கும் நீர் மற்றும் சேறுகளில் பணி செய்யும்போது கையுறைகள் மற்றும் காலணிகளை கட்டாயம் அணிய வேண்டும்.

பொதுமக்கள் புகார் அளிக்க...

சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் மேற்கொண்டு வரும் பருவமழைக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து பெயர் வெளியிட லிரும்பாத மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறியபோது, "சென்னையில் கால்வாய்கள், ஏரிகள், ஆறுகள் ஆகியவை முழுவீச்சில் தூர்வாரப்பட்டு வருவதாகவும், சென்னையில் உள்ள 33 முக்கிய கால்வாய்களில் 21 கால்வாய்கள் தூர்வாரும் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.

இதேபோன்று 8,090 தெருக்களில் உள்ள 1,675 கிலோ மீட்டர் நீளமுள்ள மழைநீர் வடிகால்களில் 22 கோடி ரூபாய் செலவில் வண்டல் மண் அகற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன" என்று தெரிவித்தனர்.

மேலும், "பருவமழைக்கான நிவாரண முகாம்கள் மற்றும் மருத்துவ முகாம்கள் அமைப்பதற்கான ஆயத்த பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும், தாழ்வான பகுதிகளில் தேங்கும் மழை நீரை வெளியேற்றும் வகையில் 525 மோட்டார் பம்புகள், மின் மோட்டார்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன. அவசர காலங்களில் பொதுமக்களை தங்கவைக்கும் வகையில் 215 நிவாரண மையங்களும், 16 சமையல் கூடங்களும் அமைப்பதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன" என்றும் அவர்கள் கூறினர்.

அத்துடன், "பொதுமக்கள் தங்கள் பகுதிகளில் மழை நீர் தேக்கம் உள்ளிட்ட குறைகளை புகாராக தெரிவிக்கும் வகையில் 1913 என்ற கட்டணமில்லா உதவி எண்ணை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்" எனவும் அவர்கள் அறிவுறுத்தினர்.

TAGGED:

MONSOON
வடகிழக்கு பருவமழை
சென்னை மாநகராட்சி
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