கனவு இல்லங்களை வண்ணமயமாக்கும் பெயிண்ட்டிலும் கலப்படம் - போலி பெயிண்ட்டை கண்டறிவது எப்படி?
போலி பொருட்களின் விற்பனை குறித்து தெரிந்தால், பொதுமக்கள் உடனடியாக spiprec@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கோ அல்லது 044-2851 1587 என்ற தொலைபேசி எண்ணுக்கோ தகவல் கொடுக்கலாம்.
Published : November 20, 2026 at 6:35 PM IST
- By இரா.மணிகண்டன்
பால் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருள்களில் கலப்படம், ஏன் மருந்துகளில் கூட கலப்படம் செய்து போலியான பொருட்கள் சந்தையில் விற்கப்படுவது தொடர்பாக அவ்வப்போது வெளியாகும் செய்திகள் பொதுமக்களை அதிர்ச்சியடைய வைக்கின்றன.
இதிலும் போலியா?
கொள்ளை லாப நோக்கில் விற்பனை செய்யப்படும் கலப்பட பொருட்களின் வரிசையில் தற்போது சுவர்களுக்கு வண்ணம் அடிக்க பயன்படுத்தப்படும் பெயிண்ட்களும் இணைந்துள்ளது, இதில் கூடவா போலி? என்ற அதிர்ச்சி கலந்த கேள்வியை மக்கள் மத்தியில் எழுப்பி உள்ளது.
அதாவது, முன்னணி பெயிண்ட் நிறுவனமான ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ் சார்பில், ‘கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோயிலில் தங்கள் நிறுவனத்தின் பெயரில் போலியான பெயிண்ட் விற்பனை செய்யப்படுகிறது’ என திருநெல்வேலி அறிவுசார் சொத்துரிமை அமலாக்கப் பிரிவில் அண்மையில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அந்த புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரித்தனர். இந்த விசாரணையின் முக்கிய திருப்பமாக அங்குள்ள ‘எஸ்தர் ஹார்டுவேர்ஸ்’ என்ற கடையில் சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது அங்கு 20 லிட்டர் அளவுள்ள 17 போலி ஏசியன் பெயிண்ட் பிரைமர் பக்கெட்டுகள் சிக்கின. இதுகுறித்து கடை உரிமையாளர் பிரவீனிடம் விசாரித்தபோது, அதனை மணிகண்டன் என்பவர் விநியோகம் செய்தது தெரிந்தது. இதையடுத்து, நவ.14 ஆம் தேதி மணிகண்டனை கைது செய்த போலீசார் அவரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
போலி பெயிண்ட் பறிமுதல்
அதில் கிடைத்த தகவலின் பேரில், நாகர்கோவில் அடுத்த மேலசங்கரன்குழி, சுருண்டி பகுதியில் உள்ள அஜின் குமார் என்பவருக்கு சொந்தமான ரெயின்போ கலர்ஸ் கம்பெனியில் அதிரடி சோதனை நடத்தப்பட்டது. அப்போது தான் மிகப்பெரிய உண்மை வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. அதாவது, பிரபலமான நிறுவனங்களின் பெயர்களில் போலியாக பெயிண்ட் தயாரிக்கப்பட்டு வந்தது அம்பலமானது.
பிரபல பெயிண்ட் நிறுவனங்களின் பெயர் கொண்ட காலி வாளிகளை பயன்படுத்தி, அதில் போலியான பெயிண்டை நிரப்பி மோசடி செய்து வந்துள்ளனர். அந்த குடோனில் Asian Paints, Nerolac, Berger Paints-யின் வாட்டர் ப்ரூப் வால் புட்டி மற்றும் சூப்பர் ஸ்மூத் வால் புட்டி தலா 40 கிலோ அடைக்கப்பட்ட 90 பிளாஸ்டிக் சாக்கு பைகள், பிர்லா ஒயிட் சிமெண்ட் நிறுவனத்தின் 50 கிலோ எடையுள்ள 52 சாக்கு பைகள் மற்றும் போலியான உற்பத்தி தேதி அடங்கிய ஸ்டிக்கர்கள் சிக்கின.
'போலி' என தெரித்தால் புகார் அளிக்கலாம்
இந்த விவகாரத்தில் தொடர்புடைய பிரவீன், மணிகண்டன், அஜின் குமார் ஆகிய 3 பேர் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள போலீசார், அவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரித்து மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், இதேபோன்று சந்தையில் போலி பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை குறித்த தகவல்கள் தெரிந்தால், பொதுமக்கள் உடனடியாக spiprec@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கோ அல்லது 044-2851 1587 என்ற தொலைபேசி எண்ணுக்கோ தொடர்பு கொண்டு தகவல் தெரிவிக்கலாம் எனவும் அறிவுசார் சொத்துரிமை அமலாக்கப்பிரிவு போலீசார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.
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கனவை சிதைக்கும் போலி
மக்கள் தங்கள் இல்லத்தை வண்ணமயமாக்க நவீன பெயிண்ட்களை வாங்கி அடிக்கின்றனர். 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை இதுபோன்ற பெயிண்ட் கலாச்சாரம் தமிழகத்தில் பெரியளவு இல்லை. பெரும்பாலான மக்கள் சுண்ணாம்பு கொண்டு தான் வீடுகளில் வெள்ளை அடிப்பார்கள்.
ஆனால், தொழில்நுட்பம் வளர வளர காலப்போக்கில் பெயிண்ட்களும் விதவிதமான நிறங்களில் அறிமுகமாகின. வெள்ளை நிற பெயிண்டில் மக்கள் விரும்பும் கலரை சேர்க்க ஸ்டெயினர் பயன்படுத்துவார்கள்.
அதேசமயம் சொந்த வீடு என்பது பலரது கனவு. கையகல இடமாக இருந்தாலும் சொந்த வீடாக இருக்க வேண்டும் என்பார்கள். அந்த கனவு இல்லங்களை மேலும் அழகாக்க எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்லை என்றே மக்கள் நவீன பெயிண்ட்களை வாங்குகின்றனர். ஆனால், அவர்களின் கனவையும், நம்பிக்கையையும் சிதைக்கும் வகையில் போலி பெயிண்ட்கள் சந்தையில் விற்கப்படுவது மக்களை கவலையடைய செய்துள்ளது.
போலியான பெயிண்ட்களை மக்கள் கண்டறிவது எப்படி என்பது குறித்து திருநெல்வேலியை சேர்ந்த பிரபல பெயிண்ட் நிறுவன டீலர் அய்யாத்துரையிடம், ஈடிவி பாரத் சார்பில் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டோம்.
பெயிண்ட் போலி என கண்டுபிடிப்பது எப்படி?
அப்போது நம்மிடம் பேசிய அவர், "பொதுவாக போலி பெயிண்ட்டை கண்டறிவது என்பது கடினம். ஏனென்றால், அனைத்து வகையான பெயிண்ட்களும் ஒரே மாதிரியாக தான் தெரியும். ஆனாலும் பெயிண்டர்கள் நினைத்தால், போலி பெயிண்டை கண்டுபிடித்து விடலாம். நன்கு அனுபவம் உள்ள பெயிண்டர்களுக்கு, ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் பெயிண்ட் எப்படி இருக்கும்? என்னென்ன தரத்தில் இருக்கும்? என்பது நன்றாக தெரியும்.
அவர்கள் டப்பாவை திறந்து பெயிண்ட்டை மிக்ஸ் செய்யும்போதே, தரத்தை அறிந்து விடுவார்கள். இருப்பினும், எல்லோராலும் உடனடியாக போலி என்பதை கண்டறிய முடியாது. சுவரில் பெயிண்ட் அடித்து அதன் தன்மையைப் பொறுத்து, ஒரு சில மாதங்களுக்கு பிறகு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதேசமயம் போலி பெயிண்ட் கண்டறிவதற்கு ஒரே ஒரு வழி மட்டும் உள்ளது.
அதாவது, ஏசியன் பெயிண்ட், எம்.ஆர்.எப் பெயிண்ட், பெர்ஜர் உள்பட அனைத்து பெரிய நிறுவனங்களும் டீலர்களுக்கு பெயிண்ட் டப்பாவுக்களில் ஒரு கிப்ட் டோக்கன் வைத்திருப்பார்கள். அந்த டோக்கனில் உள்ள கியூஆர் கோர்டை ஸ்கேன் செய்தால், டீலர்களுக்கு பெயிண்டின் அளவைப் பொறுத்து 100 ரூபாய் முதல் 200 ரூபாய் வரை பணம் கிடைக்கும். எனவே உண்மையான பெயிண்ட் என்றால். டப்பாவில் டோக்கன் இருப்பதை வைத்து கண்டுபிடித்து விடலாம். இது தவிர வேறு வழியில்லை" என்றார்.