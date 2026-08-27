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வெங்காயம் இல்லாமல் சமைப்பது எப்படி? - இதோ உங்களுக்காக சில ரெசிப்பிகள்!

கூகுள் பக்கத்தில் வெங்காயம் இல்லாமல் எப்படி சட்னி வைப்பது? சாம்பார் வைப்பது? குழம்பு வைப்பது என தேட தொடங்கிவிட்டனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 9:01 AM IST

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நாம் சமைக்கும் உணவு ருசியாக இருக்க வேண்டுமென்றால் எண்ணெய், கடுகு, கருவேப்பிலை, வெங்காயம், தக்காளி, காய்கறி என படிப்படியாக செய்தால்தான் ஊரே மணக்கும் அளவுக்கு சுவை கிடைக்கும் என அம்மாக்கள் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனால், வெங்காயம், தக்காளி வரத்துக் குறைவாக இருக்கும்போது, அதன்விலையோ தாறுமாறாக இருக்கும். அப்போது, என்ன செய்யப்போகிறோமோ? என சமைப்பவர்கள் திக்குமுக்காடுவது உண்டு.

குறிப்பாக, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் மாதங்கள், பருவமழை, பண்டிகை உள்ளிட்ட காரணங்களால் வெங்காயத்தின் விலை அதிகரிக்கும். அந்த வகையில், இன்றைய நிலவரப்படி நாடு முழுவதும் வெங்காயத்தின் விலை மூன்று மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோ ரூ.100 வரை விற்பனையாகி வருகிறது. சமையலில் இன்றியமையாத வெங்காயத்தின் திடீர் விலையேற்றத்தால், என்ன செய்யப்போகிறோமோ என அனைவரும் புலம்பிக் கொண்டிருக்கின்றனர். அதிலும் கூகுள் பக்கத்தில் வெங்காயம் இல்லாமல் எப்படி சட்னி வைப்பது? சாம்பார் வைப்பது? குழம்பு வைப்பது என தேட தொடங்கிவிட்டனர்.

ஏன் வெங்காயம் இருந்தால் தான் குழம்பின் சுவை நன்றாக இருக்குமா என்ன? இதுபோன்று வெங்காயத்தின் தட்டுப்பாடு மற்றும் விலை அதிகரிக்கும் காலங்களில், அதன் பங்கு இல்லாமலேயே சுவையாக சமைத்து அசத்த முடியும். எனவே, பேச்லர்ஸ், இல்லத்தரசிகளுக்காக வெங்காயம் இல்லாமலேயே சமையலை அதே சுவையுடனும், மணத்துடனும் சமைக்க உங்களுக்காக சில ரெசிப்பிகள் இதோ...

  • வெங்காயம் இல்லாமல் தக்காளி சட்னி

செய்முறை - ஒரு கடாயில் எண்ணெய்யை ஊற்றி சூடாக்கவும். அதில், கடலைப் பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு, வரமிளகாய் மற்றும் இஞ்சி, பூண்டு சேர்த்து பொன்னிறமாகும் வரை வதக்கி, அதை தனியாக எடுத்து வைத்துக் கொள்ளவும்.

அதே கடாயில் தக்காளி மற்றும் தேவையான உப்பு சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை வதக்கிக் கொள்ளவும். தொடர்ந்து, வதக்கி எடுத்துக் கொண்ட பொருட்களின் சூடு ஆறியவுடன் (தேவைப்பட்டால் சிறிதளவு தண்ணீர் சேர்த்து) நன்றாக அரைத்துக் கொள்ளவும்.

பின்னர், கடாயில் எண்ணெய், கடுகு, கறிவேப்பிலை, சிறிதளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து தாளித்து, அரைத்து வைத்துள்ள விழுதுகளை சேர்த்தால் சுவையான தக்காள் சட்னி ரெடி.

  • தக்காளி ரசம்

செய்முறை - ஒரு பாத்திரத்தில் தக்காளியை கைகளால் நன்றாக கரைத்து வைத்துக் கொள்ளவும். அதேபோல, ஒரு எலுமிச்சை அளவு புளியையும் கரைத்து வைத்துக் கொள்ளவும். பூண்டி, சீரகம், மிளகு, வரமிளகாய் சேர்த்து விழுது போன்று எடுத்துக் கொள்ளவும்.

ஒரு கடாயில் எண்ணெய், கடுகு, கறிவேப்பிலை, வரமிளகாய் தாளித்து, அதில் தயாரித்து வைத்துள்ள மிளகு-சீரகம் விழுதை கொஞ்சம் சேர்த்து வதக்கவும். பின்னர், கரைத்து வைத்துள்ள தக்காளி கரைசல், புளி தண்ணீர், மஞ்சள் தூள், மீதமுள்ள மிளகு-சீரகம் விழுது, உப்பு, பெருங்காயம் அனைத்தையும் ஒன்றாக கலந்து கடாயில் ஊற்றவும். லேசான கொதி வந்தவுடன், கொத்தமல்லி தூவி அடுப்பை அணைத்தால் கமகம ரசம் தயார்.

  • வெங்காயம் இல்லாத சாம்பார்

செய்முறை - குக்கரில் தேவையான அளவு துவரம் பருப்பை கழுவி எடுத்துக் கொண்டு, சிறிதளவு தண்ணீர், சீரகம், ஒரு டீ ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து 3 அல்லது 4 விசில் விட்டு எடுக்கவும். பின்னர், பருப்பு வெந்தவுடன் அதனை மசித்து எடுத்துக் கொள்ளவும்.

அதன்பிறகு, அடுப்பில் ஒரு கடாயை வைத்து எண்ணைய், கடுகு உளுந்தம் பருப்பு, சீரகம், கருவேப்பிள்ளை, தேவையான அளவு பெருங்காயத்தூள், இரண்டு பச்சை மிளகாய், இரண்டு வெட்டிய தக்காளி சேர்த்து நன்றாக வதக்கி விட்டுக் கொள்ளவும். தக்காளி வதங்கியவுடன், மஞ்சள்தூள், மிளகாய்தூள், தனியா தூள் சேர்த்து பச்சை வாசனை போனதும் சாம்பார் காய்கறிகளை சேர்த்து 2 நிமிடம் வதக்கிக் கொள்ளவும்.

பின்னர் தண்ணீர் மற்றும் உப்பு சேர்த்து மூடி வைக்கவும். காய் நன்றாக வெந்தவுடன், நெல்லிக்காய் அளவு புளியை தண்ணீரில் கரைத்து சேர்த்துக் கொள்ளவும். பின்னர், வேகவைத்துள்ள பருப்பை அதில் கலந்து கொள்ளவும். தேவையான அளவு தண்ணீர் மற்றும் தேவைப்பட்டால் சாம்பார் பொடி சேர்த்துக் கொள்ளவும். இறுதியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்து அடுப்பை அணைத்துக் கொள்ளவும். இப்போது வெங்காயம் இல்லாத சாம்பார் தயார்.

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  • வெங்காயம் இல்லாத குழம்பு

அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வைத்து, அதில் தேவையான அளவு கொட்டை இல்லாத புளியை தண்ணீரில் கொதிக்க வைக்க வேண்டும். பேஸ்ட் போல வந்ததும், அடுப்பை அமர்த்திக் கொள்ளவும். பின்னர், ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சீரகம், வரமிளகாய், வெள்ளைப்பூண்டு, இஞ்சி, சேர்த்து வதக்கிக் கொள்ளவும்.

பின்னர், கொதிக்க வைத்த புளியை மிக்சியில் அரைத்து வடிகட்டி எடுத்துக் கொள்ளவும். அதேபோல, சீரகம்,வரமிளகாய், இஞ்சி பூண்டை விழுது போல அரைத்து வைத்துக் கொள்ளவும்.

ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சிறிதளவு சீரகம், கடுகு உளுந்தம்பருப்பு, பெருங்காயம், கருவேப்பில்லை, அரைத்து வைத்த விழுது சேர்த்து நன்றாக வதக்கிக் கொள்ளவும். அதில், புளி பேஸ்ட், காரத்திற்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நன்றாக கொதிக்க விட்டால், குழம்பு தயாராகிவிடும். ஃபினிசிங் டச்சாக சிறிதளவு வெல்லம் சேர்த்தால் ஈசியான, சுவையாக குழம்பு தயார்.

  • சுவையான சிக்கன் கிரேவி

சிக்கனை நன்றாக கழுவி, அதுடன் மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா, தயிர், உப்பு, 1/4 லெமன் சாறு ஆகியவற்றை போட்டு, நன்றாக கலந்து கொள்ளவும். ஒரு 15 - 20 நிமிடங்கள் அதனை அப்படியே மூடி வைக்கவும்.

கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும், கருவேப்பிலை சேர்க்கவும். பின்னர் கருவேப்பில்லை இஞ்சி பூண்டு விழுது, தக்காளி சேர்த்து, பச்சை வாசனை போகும் வரை வதக்கவும். அத்துடன் சிக்கனை சேர்த்து, மிதமான தீயில் 20 நிமிடங்கள் வேக வைத்தால், கிரேவி கெட்டியான பதத்திற்கு வந்துவிடும். இறக்குவதற்கு முன் கொத்தமல்லி சேர்த்தால் மனம் ஊரையே இழுக்கும்.

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COOKING WITHOUT ONIONS
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வெங்காயம் இல்லாமல் சமைப்பது எப்படி
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HOW TO COOKING WITHOUT ONIONS

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