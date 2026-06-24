'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' எப்படி வாங்குவது? யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.755.89 கோடி மதிப்பில், 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டம் முதலமைச்சர் விஜய்யால் தொடங்கி வைக்கப்பட உள்ளது.
Published : June 24, 2026 at 9:10 PM IST
சென்னை: தமிழக அரசின் 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தால் யாரெல்லாம் பயனடைவார்கள், அதை எப்படி வாங்குவது என்பது குறித்த வழிகாட்டுதல்தளை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலின்போது, தேர்தலில் போட்டியிட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் பல்வேறு கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகளை அள்ளி தெளித்தன. அதேபோல, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் போட்டியிட்ட விஜய், தேர்தல் அறிக்கையில் ‘மகளிர் நலன்’ என்ற தலைப்பில் சில வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டார்.
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்
குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒரு தங்க மோதிரம், துணி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் அடங்கிய 'தாய்மாமன் சீர் வரிசை' வழங்கப்படும் என்ற வாக்குறுதியும் இடம்பெற்றிருந்தது. தொடர்ந்து, தவெக தேர்தலில் பெற்று ஆட்சியும் அமைத்துவிட்டது. ஆனால், ஒரு மாதம் ஆகியும் அந்த திட்டம் அறிவிக்கப்படாததால், தாய்மாமன் சீர் எப்போது வரும்? என கர்ப்பிணிகள் உள்ளிட்ட பலரும் எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தனர்.
தவெக அரசு பொறுப்பேற்று 40 நாட்கள் கடந்த நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய்யின் பிறந்தநாளான ஜூன் 22 -ம தேதியில் இருந்து அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு, ஆண்டுக்கு ரூ.755.89 கோடி மதிப்பில், 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்த நாளான செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி முதலமைச்சரால் தொடங்கி வைக்கப்பட உள்ள இத்திட்டத்தால், 22 ஜூன் 2026 முதல் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் அனைத்து குழந்தைகளும் பயன்பெறுவார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டில், அரசு மருத்துவமனைகளில் 4,41,667 பிரசவங்கள் நடைபெறும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே, தமிழ்நாட்டின் கடன்சுமை அதிகரித்துள்ள நிலையில், இதுபோன்ற திட்டங்களுக்கு காலவரையறை அவசியம். இல்லையெனில் மாநிலத்தின் பொருளாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் என்று, பொருளாதார நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.
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இந்நிலையில், இத்திட்டத்திற்கான வழிகாட்டுதல், நெறிமுறைகள் குறித்து மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் தரேஷ் அகமது அரசாணையாக வெளியிட்டுள்ளார்.
திட்டத்திற்கான குறிக்கோள்
- அரசு மருத்துவமனைகளில் நடக்கும் பிரசவங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், தாய்மார்களுக்கு அரசு மருத்துவமனை மீதான நம்பிக்கையை மேம்படுத்துதல்.
- அரசு மருத்துவமனையில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தை மற்றும் பிரசவித்த தாயை கௌரவப்படுத்துவது இதன் முக்கிய நோக்கம்.
யாரெல்லாம் திட்டத்திற்கு தகுதி
- தமிழ்நாட்டில் வசிப்பவர்கள்
- அரசு மருத்துவமனை, அரசு சுகாதார நிலையத்தில் பிரசவிக்கும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் பொருந்தும்
- குழந்தை பெற்ற தாய் கட்டாயம் RCH ID உடன் PICME-இல் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்
- புதிதாக பிறந்த பச்சிளம் குழந்தைகளை கொண்ட தாய்மார்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியானவர்கள்
- கர்ப்பிணிகள் உயர்வரிசை பிரசவம் (HOB) என்ற நிபந்தனையின்றி, அரசு மருத்துவமனையில் பிறக்கும் ஆண், பெண் என்ற பாலின பாகுபாடு இல்லாமல் தங்கமோதிரம் வழங்கப்படும்.
திட்டத்திற்கு தேவையான ஆவணங்கள்
- குடும்ப அட்டை
- வாக்காளர் அடையாள அட்டை
- ஆதார் கார்டு
- தொழிலாளர் நலத்துறையால் அளிக்கப்படும் அடையாள அட்டை
- அஞ்சல்துறையால் வழங்கப்படும் முகவரி சான்று அட்டை
- பிறப்பிடச்சான்று
- இருப்பிட சான்றிதழ் உள்ளிட்டவை
திட்டம் எந்ததெந்த மருத்துவமனைகளில் கிடைக்கிறது?
- அரசு மருத்துவக்கல்லூரிகள், மாவட்ட துணை மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் ஆகியவற்றில் இத்திட்டத்தினை செயல்படுத்துவதற்கு ஒரு சிறப்பு மைய மற்றும் கிளை மாதிரிகள் உருவாக்கப்படும்.
திட்டத்தை செயல்படுத்தும் முறை
- அரசு மருத்துவமனையிலிருந்து அளிக்கப்படும் டிஸ்சார்ஜ் அறிக்கை ஆய்வு செய்யப்படும்
- தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் என்பதற்கான ஆவணம் சரிபார்க்கப்படும்
- இரட்டை முக அங்கீகார அமைப்பு மற்றும் கருவிழிப் படலம் சரிபார்க்கப்படும்
- குழந்தை பிரசவித்த பின்னர் தாயை வீட்டிற்கு அனுப்பும்போது பிரசவ பதிவுகள், ஆதார், PICME உடன் இணைக்கப்பட்ட தாயின் RCH ID மூலம் தகுதி சரிபார்க்கப்படும்
- மோதிரம் வழங்கப்பட்ட பின்னர் PICME போர்டலில் பயோமெட்ரிக் ஒப்புகை ஆகியவை நேரடியாக பதிவு செய்யப்படும்
அதன்படி, ஒரு கிராம் ரூ.17 ஆயிரம் என்ற மதிப்பில் 4,41,667 குழந்தைகளுக்கு வழங்குவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.