மதுரை மக்களே உங்க வீட்ல இதெல்லாம் இருக்கா? - அப்ப இந்த விருது உங்களுக்கு தான்
சுற்றுச்சூழல் மேன்மையடைவதுடன், சமூகத்தில் ஒவ்வொருவரும் எதிர்கொள்ளும் மாசுபாடு உள்ளிட்ட சிக்கல்களை அவர்களது வீட்டிலேயே சரி செய்வதற்கான தீர்வே நட்சத்திர வீடுகள் திட்டத்தின் நோக்கம்.
Published : May 23, 2026 at 10:07 PM IST
-By இரா.சிவக்குமார்
திட மற்றும் திரவ கழிவு, நீர் மேலாண்மை, மழைநீர் சேகரிப்பு, மின்சார சிக்கனம் உள்ளிட்ட நடைமுறைகளோடு தற்சார்புடன் உங்கள் வீடு அமைக்கப்பட்டிருந்தால், 'ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மதுரை மெட்ரோ ஹெரிடேஜ்' என்ற தன்னார்வ அமைப்பு வழங்கும் 'நட்சத்திர வீடு விருது' உங்களுக்கும் உண்டு. அதற்கு என்னென்ன விதிமுறைகள் உள்ளன என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.
இந்தியாவில் திட மற்றும் திரவ கழிவு மேலாண்மை கடந்த 10 ஆண்டுகளில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் கண்டிருந்தாலும், இன்னும் பல அடிப்படை சவால்கள் நீடிக்கின்றன. நகர்ப்புற வளர்ச்சி, மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு, நுகர்வு கலாசாரம் ஆகியவை கழிவுகளின் அளவை வேகமாக உயர்த்தியுள்ளன.
பெருகும் கழிவுகள்
இந்தியாவில் உள்ள நகர்ப்புறங்கள் நாளொன்றுக்கு சராசரியாக 2 லட்சம் டன் திடக்கழிவுகளை உருவாக்குவதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக, பிளாஸ்டிக் மற்றும் மின்னணு கழிவுகளின் பெருக்கம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது என்பது வேதனைக்குரிய விசயம்.
கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு தரவுகளின் அடிப்படையில், தமிழ்நாட்டின் நகரங்களில் நாளொன்றுக்கு உருவாகும் திடக்கழிவு 16,066 டன் ஆகும். ஓரளவிற்கு இவற்றையெல்லாம் சேகரிக்கின்ற திறன் தமிழ்நாட்டிற்கு இருந்தாலும், கழிவை வளமாக மாற்றும் செயல்திறனில் முன்னேற்றம் இல்லை என்பது வருத்தத்திற்குரியது. இதன் தொடர்ச்சியாக, குப்பையை சேகரிப்பதை காட்டிலும், குப்பை உருவாகும் முறையையே மாற்றுவது என்ற நடைமுறை இன்று இந்தியாவிற்கே சவாலாக உள்ளது.
நட்சத்திர வீடுகள்
இந்நிலையில்தான் மதுரையில் உள்ள 'ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மதுரை மெட்ரோ ஹெரிடேஜ்' என்ற அமைப்பு 'செல்லம் சோப்' நிறுவனத்துடன் இணைந்து, 'நட்சத்திர வீடுகள்' விருது திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது.
அதாவது, 5 முக்கிய விதிமுறைகளுடன் மதுரை மாநகருக்கு உட்பட்ட வீடுகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, அவற்றுக்கு 'நட்சத்திர வீடு' எனும் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்படவுள்ளது. இதன்மூலம் ஒரு வீட்டிற்குள் உருவாகும் கழிவுகள் அந்த வீட்டிற்குள்ளேயே வளமான உரமாக மாற்றம் செய்யப்படுவதோடு, மாநகராட்சிக்கான நெருக்கடி குறைக்கப்படும் என அண்ட்ஜ அமைப்பினர் உறுதி தெரிவித்துள்ளனர்.
அப்படி என்ன ஐந்து விதிமுறைகள்?
இதுகுறித்து 'நட்சத்திர வீடுகள்' திட்டத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜேஷ் கண்ணா நம்மிடம் கூறுகையில், “நட்சத்திர விடுதிகளுக்கு வழங்கப்படும் 5 விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்ட ஸ்டார் அடிப்படையில் தான், வீடுகளுக்கும் நிர்ணயத்துள்ளோம். மழைநீர் சேகரிப்பு, திட, திரவ கழிவு மேலாண்மை, தண்ணீர் மேலாண்மை, மின்சார சிக்கனம், பசுமை முயற்சிகள் என அந்த வரையறைகள் அமையும்.
சுற்றுச்சூழல் மேன்மையடைவதுடன், சமூகத்தில் ஒவ்வொருவரும் எதிர்கொள்ளும் மாசுபாடு உள்ளிட்ட சிக்கல்களை அவர்களது வீட்டிலேயே சரி செய்வதற்கான தீர்வே இந்த திட்டத்தின் அடிப்படை நோக்கம். அனைவரது வீடுகளிலும் மோட்டார் பம்ப் மூலம் குடிநீர் மேல்நிலை தொட்டிக்கு தண்ணீர் ஏற்றப்படும்போது, அது நிறைந்து தண்ணீர் வீணாகும் சூழல் ஏற்படுகிறது. அதனை தடுப்பதற்கான பல்வேறு மின்னணு சாதனங்கள் தற்போது சந்தைக்கு வந்துள்ளன. அவற்றை நாம் பயன்படுத்துவது அவசியம்.
குடிநீர் கொண்டு செல்லப்படும் குழாய்களில் எந்தவித கசிவும் இருக்கக்கூடாது. நமது வீட்டு வளாகத்தில் பொழியக்கூடிய மழைநீரை அறுவடை செய்வது மிக முக்கியமான ஒன்று. அதனை குடிநீராக பயன்படுத்தும்போது நமது உடல் நலனுக்கும் மிகச்சிறந்த தீர்வாக அமைகிறது. நாம் செய்கின்ற ஒரு செயல்பாட்டுக்கு நேரடியாக பயன் பெறுகின்ற முறைதான் இந்த மழை நீர் அறுவடை.
கழிவில் உரம்
அடுத்ததாக கழிவு மேலாண்மை என்பது மிக மிக முக்கியமானது. காய்கறிகள், பழங்கள் உள்ளிட்ட உணவுக் கழிவுகளை வீட்டிலேயே உரமாக்குவது. அதனை வீட்டில் வளர்க்கும் மரங்கள், செடி, கொடிகளுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்வது. அதைவிட முக்கியமாக இந்த கழிவுகளை பயன்படுத்தி 'பயோ கேஸ்' உருவாக்குவது. இதனை சமையல் எரிவாயுவாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். எங்கள் வீட்டில் இதனை தொடர்ச்சியாக செய்து வருகிறோம். இந்த உணவுக் கழிவுகளின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட வாழைமரம் தற்போது 50 அடி உயரம் வளர்ந்துள்ளது.
பிளாஸ்டிக்
உணவு கழிவுகள் தவிர பேப்பர் அட்டை மற்றும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் ஆகியவற்றை முறையாக வீட்டிற்கு வெளியே அமைக்கப்பட்டுள்ள அலமாரியில் அடுக்கப்படுகின்றன. அங்கிருந்து அவற்றை எடுத்துச் செல்லும் வியாபாரிகளுக்கு வழங்கி விடுகிறோம். மட்காத பிளாஸ்டிக் பொருட்களை அதற்கென பயன்படுத்துகின்ற சில நிறுவனங்களுக்கு கொடுத்து விடுகிறோம். அவர்கள் அதனை சிமெண்ட் தொழிற்சாலைக்கு வழங்கி வருகிறார்கள்.
இதன்மூலம் வீட்டில் உற்பத்தியாகும் எந்த கழிவுகளும் மநாகராட்சி பணியாளர்களிடம் வழங்கப்படுவதில்லை. நாங்களே அவற்றை முறையாகவும், முழுமையாகவும் பயன்படுத்தி விடுகிறோம். நாள்தோறும் அதிகாலை 10 நிமிடங்கள் ஒதுக்கினார்கள் என்றால், இதுபோன்ற கழிவு மேலாண்மையை சிறப்பாக மேற்கொள்ள முடியும். இந்த அடிப்படைகளை பின்பற்றும் வீடுகளுக்கு தான் முதல்கட்டமாக 30 வீடுகளை தேர்ந்தெடுத்து நட்சத்திர வீடுகள் என்ற விருதினை பெரிய விழாவாக எடுத்து வழங்கவுள்ளோம். இதுவரை இதற்காக 10 வீடுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன" என்கிறார்.
அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம்
இந்த திட்டத்தில் அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டும் என்பது இவர்களின் விருப்பமாக உள்ளது. அதே நேரம் சின்ன வீடு, பெரிய வீடு, வாடகை வீடு, சொந்த வீடு என்ற வேறுபாடெல்லாம் கிடையாது. இதுபோன்ற நடைமுறைகளை பின்பற்றும் எந்த வீட்டினரும், இந்த திட்டத்தில் தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம் என்கின்றனர்.
மழைநீர் சேகரிப்பு
இதுபோன்ற மாதிரி வீடு ஒன்றை உருவாக்கி வசித்து வருகின்ற கண் மருத்துவரும், பிரபல பறவையியலாளருமான டாக்டர் பத்ரி நாராயணன் கூறுகையில், “மதுரை கோமதிபுரம் பகுதியில் எனது வீடு கட்டி 27 வருடங்கள் ஆகின்றன. மொட்டை மாடியில் விழும் மழைநீர் அனைத்தும் இதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள தண்ணீர் தொட்டியில் சேமிக்கப்பட்டு அதனை நாங்கள் பயன்படுத்தி வருகிறோம்.
ஐந்து பேர் கொண்ட குடும்பத்திற்கு ஒரு மழை பெய்தால் போதும், வீட்டில் சமையல் தேவைகளுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இதற்காக தண்ணீரை வெளியில் காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஆழ்துளைக் குழாய்கள் அமைக்கவும் தேவையில்லை. இந்த மழை நீரையே குடிப்பதற்காகவும் நாம் பயன்படுத்த இயலும். அதுமட்டுமன்றி நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை அதிகரிப்பதற்கும் மழைநீர் சேகரிப்பு அவசியமான ஒன்றாகும்.
சூரிய ஒளி மின்சாரம்
உரமாக்கக்கூடிய உணவு கழிவுகளை சரியாக திட்டமிட்டு, வீட்டு வளாகத்தில் உள்ள செடி கொடிகளுக்கு இரண்டு மூன்று குழிகள் தோண்டி உரமாக்கி பயன்படுத்துகிறோம். மட்காத பிளாஸ்டிக் உள்ளிட்ட கழிவு பொருட்களை விருதுநகரில் உள்ள ஒரு அமைப்பிற்கு அனுப்பி விடுகிறோம். எங்கள் வீட்டில் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. வீட்டுக்கு தேவையான மின்சார பயன்பாட்டிற்கு சோலார் இன்வெர்டரை பயன்படுத்துகிறோம். மேற்கண்ட வழிமுறைகளால் மின்சார சிக்கனம் எளிதாகிறது.
ஒரு நட்சத்திர வீட்டுக்கு தேவையான அனைத்து நடைமுறைகளையும் நாங்கள் பின்பற்றி வருகிறோம். இதுபோன்ற முன்னெடுப்புகளின் வாயிலாக சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடுகளை நம் வீட்டிலிருந்தே தவிர்க்கத் தொடங்கலாம் என்பது தான் என்னுடைய கருத்து” என்றார்.
உந்து சக்தி
ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மதுரை மெட்ரோ ஹெரிடேஜ் மற்றும் செல்லம் சோப் ஆகிய அமைப்புகள் இணைந்து முன்னெடுக்கும் இதுபோன்ற நட்சத்திர வீடு விருது திட்டத்தின் வாயிலாக குறைந்தபட்சம் சுற்றுச்சூழல் புரிதலோடு வீடுகளும், அந்த வீட்டின் உறுப்பினர்களும் செயல்படுவதற்கு ஒரு உந்து சக்தியை ஏற்படுத்தும் என்பதில் ஐயமில்லை.