கோயில் நிதியை அரசு நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்வதற்கு எதிரான வழக்கு: உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், வி.லட்சுமி நாராயணன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

ETV Bharat Tamil Nadu
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 20, 2026 at 5:25 PM IST

சென்னை: கோயில் நிதியை அரசு நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்ய பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க கோரிய மனு மீது மத்திய - மாநில அரசுகள் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோயில்களின் உபரி நிதியை தமிழ்நாடு அரசின் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கும் வகையில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை சட்டத்தின் முதலீட்டு வீதிகளில் திருத்தம் செய்து, 2026 பிப்ரவரி மாதம் தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அரசாணை பிறப்பித்தது. இந்த அரசாணையை ரத்து செய்யக் கோரியும், கோயில் நிதியை வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்ய தடை விதிக்கக் கோரியும் சென்னையை சேர்ந்த டி.ஆர்.ரமேஷ் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அந்த மனுவில், கோயில் சொத்துக்களையும், நிதியை பாதுகாக்கும் நோக்குடன் அறநிலையத்துறை சட்டம் இயற்றப்பட்ட நிலையில், சட்டத்துக்கு முரணாக அரசு உத்தரவு அமைந்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், வி.லட்சுமி நாராயணன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்த போது, சுமார் 2,700 கோடி ரூபாய் கோயில் நிதி சட்டவிரோதமாக அரசு நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் கோயில்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள இழப்பை ஈடு செய்ய அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என மனுதாரார் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

இந்த வாதத்தை கேட்ட நீதிபதிகள், மத்திய- மாநில அரசுகள், தமிழ்நாடு மின்விசை நிதி மற்றும் அடிப்படை வசதி மேம்பாட்டு நிறுவனம், தமிழ்நாடு போக்குவரத்து வளர்ச்சி நிதி கழகம், ரிசர்வ் வங்கி ஆகியவை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்தி வைத்தனர்.

