பெண்கள் பாதுகாப்பு சட்டங்கள் ஆண்களை அச்சுறுத்த பயன்படுகிறதா? ஒரு சிறப்பு பார்வை
பெண்கள் பாதுகாப்பிற்காக கொண்டுவரப்பட்ட இந்த சட்டம் ஆண்களை பழிவாங்கவே அதிகம் பயன்படுத்த வாய்ப்பு உள்ளதாக ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் வள்ளிநாயகம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 25, 2025 at 6:40 PM IST
BY சசிகுமார்.கே
சென்னை: பெண்களின் பாதுகாப்புக்காக தமிழக அரசு கொண்டுவந்துள்ள சட்டம், ஆண்களை அச்சுறுத்தும் விதமாக இருப்பதாக ஒருதரப்பினர் கூறிவரும் நிலையில், அந்த சட்டங்களின் உண்மை நிலை என்ன? ஆண்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்களா? பெண்கள் அதனால் பெற்றுள்ள பாதுகாப்பு என்ன? என்பது தொடர்பான சிறப்பு தொகுப்பை இங்கு காணலாம்.
அடுப்பு ஊதும் பெண்களுக்கு கல்வி எதற்கு என்று காலம் காலமாக பெண்களை அடிமைகளாக வைத்திருந்ததை எதிர்த்து, பல ஆண்டுகளாக நடத்தப்பட்ட போராட்டங்களுக்கு பிறகு, ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களுக்கான சம உரிமையை நிலைநாட்ட பாதுகாப்பு சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன.
கால மாற்றத்துக்கு ஏற்ப, பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் மத்திய - மாநில அரசுகள் தொடர்ந்து பல்வேறு சட்டங்களையும், சட்ட திருத்தங்களையும் கொண்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, குடும்ப வன்முறை சட்டம், பணிபுரியும் இடங்களில் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு சட்டம், வரதட்சணை தடை சட்டம், சம ஊதிய சட்டம், குற்றவியல் சட்டங்கள், மகப்பேறு நன்மைகள் சட்டம், விசாகா சட்டம் என குற்றங்களின் பரிணாம வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டன.
பல சட்டங்கள் பெண்கள் மீதான தாக்குதல்களையும், வன்முறையையும் குறைத்தது என்பதை மறுக்க முடியாது. குறிப்பாக, குடும்ப வன்முறை சட்டம், வரதட்சணை தடை சட்டம் குறித்து பெரிய அளவில் சமூகத்தில் விழிப்புணர்வு இருப்பதால், திருமணத்தின் போது பெண் வீட்டில் இருந்து பணம், நகைகள் மற்றும் பொருட்கள் வாங்குவது கணிசமாக குறைந்துள்ளது.
வரதட்சணை கேட்பதாக திருமணமான 7 ஆண்டுகளுக்குள் புகார்கள் அளித்தால், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் கணவன், அவரது பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் சிறையில் அடைக்கப்படுகின்றனர். குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு பணிபுரியும் இடத்தில் சக ஊழியர்களால் பாலியல் சீண்டல்கள் ஏற்பட்டால், விசாகா சட்டத்தில் உள் விசாரணை நடத்தி உடனடி நடவடிக்கை எடுப்பதால் பெண்கள் பாதுகாப்பான சூழ்நிலையில் வாழ்வதை சட்டம் உறுதி செய்கிறது.
இந்நிலையில், பின் தொடர்தல், அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்படுதல், சைகை மூலமாக அச்சுறுத்துதல் போன்றவற்றால் பெண்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை உணர்ந்த தமிழக அரசு, குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் ஜாமீனில் வெளி வரமுடியாத வகையில் பெண்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் துன்புறுத்தல் தடை சட்டத்தை (திருத்தம்) 2025இல் கொண்டு வந்துள்ளது.
இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக பெண்களுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்துபவர்களுக்கும் தண்டனை விதிக்கும் வகையில் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த சட்டத்திற்கு பல்வேறு தரப்பிலும் ஆதரவு தெரிவித்தாலும், இந்த சட்டம் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி படுத்துமா? அல்லது ஆண்களுக்கு எதிராக செயல்படுமா? என்ற விவாதம் எழுகிறது.
உதாரணமாக, மதுரையில் தனது தங்கையை பள்ளியில் இருந்து அழைத்து வர சென்ற பிஸியோதெரபி மருத்துவர், தங்கைக்காக காத்திருந்த போது, அதே பள்ளியில் படிக்கும் ஒரு மாணவியை பார்த்து ஆபாச சமிக்ஞை செய்ததாக மாணவி புகார் அளித்ததால், பிஸியோதெரபி மருத்துவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
நீதிபதி (ஓய்வு) வள்ளிநாயகம், சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
இதுபோல பல்வேறு சம்பவங்கள் நடைபெற்றுள்ளதாக கூறுகிறார் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி வள்ளிநாயகம். இதுகுறித்து அவர் நம்மிடம் கூறும்போது, "1856ம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் இருந்து பெண்கள் பாதுகாப்புக்கான சட்டம் இந்தியாவில் இயற்றப்படுகிறது. சமுதாயம் வளர வளர புதுப்புது சட்டங்கள் இயற்றப்படுகின்றன. ஆணும், பெண்ணும் தங்களை கட்டுப்படுத்த தவறினால் குற்றங்கள் தான் அதிகரிக்கும்.
பெண்களின் சமுதாய வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப, சட்டங்களும் மாற வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. அதற்காக இதுபோன்ற கடுமையான சட்டங்களை கொண்டு வருவதால், ஆண்கள் தான் நேரடியாக பாதிக்கப்படுவார்கள். இதுபோன்ற சட்டத்தை நடைமுறை படுத்துவது சாத்தியமில்லை. பெரும்பாலும், விசாரணை ஒருதலை பட்சமாகவே இருக்கும்.
பெண்கள் பாதுகாப்பிற்காக கொண்டுவரப்பட்ட இந்த சட்டம், ஆண்களை பழிவாங்கவே பயன்படுத்த வாய்ப்பு உள்ளது. 'பெண்கள் பாதுகாப்பு' என்ற போர்வையில் கொண்டுவரப்படும் இதுபோன்ற சட்டங்களால், ஆண்கள் பொதுவெளியில் செல்லவே முடியாத நிலை தான் ஏற்படும். இந்த சட்டம் பல்வேறு குறைகளுடன் இருப்பதால், அதற்கு பதிலாக பழைய சட்டங்களையே வலுப்படுத்தலாம். புதிய சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்தவே வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறினார்.
நீதிபதி (ஓய்வு) பரஞ்ஜோதி, சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
பொதுவாக, பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக இயற்றப்படும் சட்டங்கள் மிகவும் கடுமையாகவே இருக்கும். ஆனால், இந்த சட்டத்தால் ஆண்கள் பயந்து செல்லும் நிலைதான் ஏற்படும். யார் என தெரியாதவர்கள் கூட புகார் அளிக்கலாம் என்பதால் ஆண்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்காது.
புதிய சட்டத்தின் படி ஜாமீனில் வெளி வரமுடியாது என்பதை வரவேற்கலாம். எது குற்றம் என்பதை சட்டத்தில் ஒரு வரன்முறை செய்யவில்லை. இந்திய அரசியல் அமைப்பின் படி, ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தண்டனையில் இருந்து தப்பிக்கலாம். ஆனால், ஒரு நிரபராதி கூட தண்டிக்கப்பட கூடாது.
தமிழக அரசின் சட்டத்தால் பொய் வழக்குகள் போடப்படவும், அதனால் ஆண்கள் பாதிக்கப்படவும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன. சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்தாதவரை யாருக்கும் பாதிப்பில்லை. நகர்புறங்களை விட கிராமபுறங்களில் பெண்களுக்கான சட்டங்கள் குறித்து விழப்புணர்வு இல்லை. அதற்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தலாம். பள்ளிகளில் தனி பாடப்பிரிவுகள் மூலமும் வருங்கால தலைமுறைக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தலாம் என கூறினார்.
பிரசன்னா (வழக்கறிஞர்) சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
இந்தியாவில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் தொல்லை மற்றும் போக்சோ வழக்குகள் குறித்த விழிப்புணர்வு மக்களிடையே அதிகமாக உள்ளது. அதுபோல, பெண்களின் பாதுகாப்புக்கான தமிழக அரசின் இந்த சட்டம் குறித்து விழிப்புணர்வை மக்களிடம் ஏற்படுத்த வேண்டும். பல வழக்குகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவாக யாரும் சாட்சி சொல்ல முன்வருவது இல்லை. குற்றவாளிகளால் மிரட்டப்படுகின்றனர். சாட்சிகள் சொல்ல யாரும் இல்லாததால் குற்றவாளிகள் தப்பித்து விடுகின்றனர்.
இந்த சட்டத்தின் மூலம் அச்சுறுத்தலுக்கு கூட தண்டனை கிடைக்கும் என்பதால், பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் எந்த பயமும் இன்றி புகார் அளிக்க முன் வருவார்கள். பெண்களுக்கு எதிர்காலத்தில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை தவிர்க்க இந்த சட்டம் உதவியாக இருக்கும். தங்களது இச்சைகளுக்கு இணங்க சைகை செய்வது, அச்சுறுத்துவது போன்றவற்றிற்கு புகார் அளிக்கவும் முடியாது, தண்டனையும் கிடையாது என்பதால் பாதுகாப்பு இல்லாத நிலையில் இருந்த பெண்களுக்கு வரப்பிரசாதமாக இந்த சட்டம் உள்ளது" என கூறினார்.
திருமணத்தின் போது பெண் வீட்டாரிடம் இருந்து பணமாகவோ பொருளாகவோ வாங்குவதை தடுக்கும் வகையில் இந்திய அரசால் கடந்த 1961ம் ஆண்டு வரதட்சணை தடுப்பு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த சட்டம் உயர்ந்த நோக்கத்தோடு கொண்டு வரப்பட்டாலும், காலப்போக்கில் கணவன் வீட்டாருடன் ஏற்படும் சிறு பிரச்சனைகளுக்கு கூட பழிவாங்கவே இச்சட்டம் பயன்படுத்தப்பட்டது.
இதனிடையே, இந்த சட்டத்தை பெண்கள் பலர் தவறாக பயன்படுத்துவதாக உச்சநீதிமன்றம் கடிந்து கொண்டதால், வரதட்சனை தொடர்பான புகார்கள் மீது உரிய விசாரணைக்கு பின்பே வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. வரதட்சணை தடுப்பு சட்டத்தை போல, பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக கொண்டு வரப்பட்ட இந்த சட்டத்தை பெண்கள் தவறாக பயன்படுத்தாத வரை, குற்றங்கள் குறையும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை.