சட்டப்பேரவையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு எப்படி நடைபெறும்?

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையினான தவெக அரசு ஆட்சியமைக்க நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு இன்று நடைபெறுகிறது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 13, 2026 at 9:40 AM IST

சென்னை: இன்று தவெக அரசின் மூதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெறும் நிலையில், சட்டப்பேரவையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு எப்படி நடைபெறும் என்பதை அறிந்துகொள்ளலாம்.

முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய், ஆட்சியமைப்பதற்கான பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க மே 13- ம் தேதி வரை தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர அர்லேகர் அவகாசம் அளித்திருந்தார். அதன்படி, தமிழக சட்டப்பேரவையில் தவெக அரசு தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பதற்கான வாக்கெடுப்பு இன்று நடைபெறுகிறது. அவையில் மொத்தம் உள்ள 233 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில், பாதிக்கும் அதிகமான ஆதரவாக வாக்களிக்கும் நிலையில் பெரும்பான்மையாக கருதப்படும்.

இன்று சட்டப்பேரவையில் அரசு சார்பில் நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தை ஆளும் கட்சி சார்பில் ஒருவர் முன்மொழிய, அதில் முதலமைச்சர் விஜய் உரையாற்றுவார். அரசு கொண்டுவரும் தீர்மானத்தில் எதிர்க்கட்சியினரைச் சார்ந்த சிலரும் உரையாற்றுவார்கள். அதன் பிறகு அந்த தீர்மானம் எம்.எல்.ஏ.க்களின் குரல் வாக்கெடுப்புக்கு விடப்படும். எதிர்க்கட்சியினர் யாராவது எலெக்ரானிக்ஸ் அல்லது காகிதத்தின் வழியில் வாக்களிக்கும் முறைப்படி (டிவிஷன் முறைப்படி) வாக்கெடுப்பு நடக்க வேண்டும் என்று கேட்டால், அந்த வாக்கெடுப்புக்கு சபாநாயகர் உத்தரவிட வேண்டும்.

டிவிஷன் முறைப்படி வாக்கு நடைபெறும் பட்சத்தில் அவைக்கு வெளியே எம்.எல்.ஏ.க்கள் சென்றிருந்தால் அவர்களை அவைக்குள் வரச் செய்வதற்கான மணியோசை பேரவையில் 3 முறை ஒலிக்கப்படும். வெளியே உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளே வந்த பின்னர் அவையின் அனைத்து கதவுகளும் அடைக்கப்படும். பின்னர் சட்டப்பேரவை செயலாளர், டிவிஷன் வாக்கெடுப்பை நடத்துவார். ஒவ்வொரு டிவிஷனிலும் உள்ள (மொத்தம் 6 டிவிஷன்) எம்.எல்.ஏ.க்களிடம் சட்டப்பேரவை செயலாளர், தீர்மானத்தை ஆதரிப்போரையும், எதிர்ப்போரையும், நடுநிலை வகிப்போரையும் தனித்தனியாக எழுந்து நிற்கக் கூறுவார்.

அரசு மீது நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தை ஆதரிப்போரின் எண்ணிக்கையையும், எதிர்ப்போரின் எண்ணிக்கையும் கணக்கிட்டு சபாநாயகரிடம் செயலாளர் வழங்குவார். சட்டசபையில் இருக்கும் எம்.எல்.ஏ.க்களின் எண்ணிக்கையில் 50 சதவீதம் + 1 என்ற எண்ணிக்கையை தீர்மானம் பெற வேண்டும்.
அதன்படி வெற்றி, தோல்வியை சபாநாயகர் அறிவிப்பார். வெற்றி பெற்றுவிட்டால் அரசு தனது பணியை தொடர்ந்து நடத்தும். ஒருவேளை தீர்மானம் தோற்றுவிட்டால், அது ஆளுநருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டு ஆட்சி கலைக்கப்படும்.

