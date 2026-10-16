‘இப்படியே போனால் பழைய கஞ்சி கூட குடிக்க முடியாது’ - அரிசி, மளிகை சாமான்கள் விலை உயர்வால் மக்கள் திண்டாட்டம்
அரிசி, மளிகை சாமான்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வால் சாமானியர்களின் வாழ்க்கை எவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது? என்பதை விவரிக்கிறது இத்தொகுப்பு.
Published : October 16, 2026 at 11:31 AM IST
-By இரா. மணிகண்டன்
நாடு முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள கடும் வறட்சி, பொருளாதார நெருக்கடி உள்பட பல்வேறு காரணங்களால் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைவாசி கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருகிறது. தமிழ்நாடும் அதற்கு விதிவிலக்கல்ல. கடந்த சில வாரங்களாகவே இங்கு அரிசி விலை உயர்ந்து வருகிறது.
நமது மாநிலத்தை பொறுத்தவரை அனைத்து வீடுகளிலும் உணவுக்கு அரிசி தான் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தற்போது அரிசி விலை உயர்ந்திருப்பது ஏழை எளிய மற்றும் நடுத்தர மக்களை ஆட்டம் காண செய்துள்ளது.
அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வு
26 கிலோ எடை கொண்ட ஒரு பை அரிசியின் விலை சராசரியாக ரூ. 280 வரை அதிகரித்துள்ளது. இதற்கிடையே அரிசியை தொடர்ந்து பருப்பு, சமையல் எண்ணெய், சர்க்கரை, வெல்லம், உளுந்து, முந்திரி, நெய், சோப்பு என அனைத்து சாமான்களும் விலை உயர்ந்திருப்பதால் மக்கள் கடும் பாதிப்பை சந்தித்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக நடுத்தர மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் மிளகு, வெல்லம், வேர்க்கடலை போன்ற பொருட்கள் கிலோவுக்கு 10 ரூபாய் வரை அதிகரித்துள்ளது. மேலும் பாயசம் மற்றும் குழம்புகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் முந்திரி பருப்பு விலை கிலோ ரூ. 30 வரை உயர்ந்துள்ளது. அதேபோல் இட்லி, தோசை போன்ற மாவுகளுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படும் உளுந்து விலை கிலோவுக்கு 15 ரூபாய் வரை அதிகரித்துள்ளது.
இட்லி அரிசியும் கிலோவுக்கு 5 ரூபாய் வரை விலை உயர்ந்துள்ளது. நெய் விலை கிலோவுக்கு 30 ரூபாய் வரை அதிகரித்துள்ளது. இது போன்று மக்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் அனைத்தும் மளிகை சாமான்களும் விலை உயர்ந்திருப்பதால் பொதுமக்கள் பெரும் சவாலை சந்தித்து வருகின்றனர். மளிகை சாமான்கள் வாங்க நடுத்தர குடும்பத்துக்கு மாதம் சராசரியாக ரூ. 2,000-இல் இருந்து ரூ. 2,500 வரை தேவைப்பட்ட நிலையில் தற்போது ரூ. 4,000 முதல் ரூ. 5,000-ஆக அதிகரித்துள்ளது.
விலையை குறைக்க வேண்டும்
விலை உயர்வு குறித்து திருநெல்வேலி டவுனைச் சேர்ந்த கலா என்ற பெண் கூறுகையில், “மளிகை சாமான் விலை அளவுக்கு மீறி உயர்ந்து விட்டது. எதுவுமே வாங்கும் நிலையில் இல்லை. முன்பு ஒரு சோப்பு பத்து ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது விலை டபுளாக இருக்கிறது. ஆயில், சீனி (சர்க்கரை) விலையெல்லாம் கூடிவிட்டது. முன்பு 2000 ரூபாய்க்கு மளிகை சாமான்கள் வாங்கிய நிலையில், தற்போது 5,000 ரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டி இருக்கிறது. ஆனால் அந்த அளவிற்கு வருமானம் இல்லை, செலவு தான் அதிகரித்திருக்கிறது. எங்களால் அத்தியாவசிய பொருட்களை கூட வாங்க முடியவில்லை. எனவே அரசு விலைகளை குறைக்க வேண்டும்.
முன்பு கூழ், கஞ்சி சாப்பிட்டோம். காலம் மாற மாற அரிசி சோறு, இட்லி, தோசை சாப்பிட ஆரம்பித்தோம். ஆனால் இப்போது ஏற்பட்டுள்ள விலை உயர்வால் மீண்டும் பழைய காலத்திற்கே சென்று பழைய கஞ்சி தான் குடிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இப்படியே சென்றால் அதற்கும் வழி இருக்காது போல. இந்த ஆண்டு தீபாவளி கூட கொண்டாட முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது” என்று தனது கவலையை வெளிப்படுத்தினார்.
எப்படி குடும்பம் நடத்த முடியும்?
மகாலட்சுமி என்ற பெண் நம்மிடம் பேசுகையில், “முன்பு 900 ரூபாய்க்கு வாங்கிய அரிசியை தற்போது 1300 ரூபாய்க்கு வாங்குகிறேன். இப்படியே விலை உயர்ந்தால் நடுத்தர மக்கள் எப்படி வாழ்க்கை நடத்துவது? பெரிய பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் பொருட்களை பதுக்கி வைப்பதால் விலை கூடுவதாக கூறுகிறார்கள். எனவே தமிழக அரசு இதன்மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அரிசி, பாமாயில் என அனைத்தும் விலை கூடிவிட்டது. கடந்த ஆறு மாதத்திற்கு முன்பு பொருட்கள் வாங்குவதற்கும், இப்போது வாங்குவதற்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கிறது. வத்தல், புளி என அனைத்தும் விலை கூடிவிட்டது. 10 ஆயிரம் ரூபாய் வருமானம் வந்த இடத்தில் 3,000 ரூபாய்க்கு மளிகை சாமான்கள் வாங்கினோம். இப்போது 7000 ரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டி இருந்தால் எப்படி குடும்பம் நடத்த முடியும்? வேலை பார்க்கும் இடத்தில் சம்பளத்தை கூட்டவில்லை. ஆனால் விலைவாசி மட்டும் கூடிக்கொண்டே போகிறது.
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இனிப்பான பண்டிகையான தீபாவளியை கொண்டாட முடியாத அளவிற்கு சீனி விலை ஏறியிருக்கிறது. எங்களை போன்ற இல்லத்தரசிகளை விலைவாசி உயர்வு கடுமையாக பாதித்திருக்கிறது. வீட்டை நடத்த முடியவில்லை. குறைவான வருமானத்தை வைத்து என்ன செய்வது” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
மளிகை பொருட்களை வாங்க முடியவில்லை
இது குறித்து பொன்னுச்சாமி என்பவர் நம்மிடம் கூறுகையில், “பண்டிகை காலத்தில் அரிசி விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. வட மாநிலங்களில் இருந்து வரவேண்டிய அரிசி வரவில்லை என கூறுகிறார்கள். விலைவாசி உயர்வால் ஏழை மக்கள் மளிகை பொருட்களை சாதாரணமாக வாங்க முடியவில்லை. அதுவும் பண்டிகை காலத்தில் விலை உயர்ந்திருப்பது மக்களை பெரிதும் சங்கடத்திற்குளாக்கி இருக்கிறது.
கடந்த இரண்டு மாதங்களாகவே விலை கூடியுள்ளது. இதற்கு வறட்சியும் ஒரு காரணம். இருந்தாலும் மக்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
|பொருட்கள்
|பழைய விலை (ரூ.)
|தற்போதைய விலை (ரூ.)
|அரிசி (26 கிலோ)
|1,560
|1,840
|சிறு பருப்பு
|110
|120
|துவரம் பருப்பு
|130
|145
|பாஸ்மதி அரிசி
|115
|125
|புளி
|159
|165
|பூண்டு
|230
|240
|மிளகு
|810
|820
|பொரி கடலை
|105
|120
|இட்லி அரிசி கிலோ
|43
|46
|வெல்லம்
|55
|65
|சீனி
|49
|56
|முந்திரி
|390
|420
|முந்திரி பருப்பு
|810
|840
|வேர்க்கடலை
|142
|152
|நெய்
|790
|820
|டால்டா
|159
|165
|உளுந்து
|125
|140
|தேயிலை
|291
|295
முன்பெல்லாம் நான் மாதம் 2500 ரூபாய்க்கு மளிகை சாமான்கள் வாங்குவேன். ஆனால் இப்போது 4,500 ரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டி இருக்கிறது. 2000 ரூபாய் வரை எனது செலவு அதிகரித்துள்ளது. இந்த விலைவாசி உயர்வால் நடுத்தர மக்களாகிய நாங்கள் தான் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளோம்” என்றார்.
சாலையோர கடைகளில் விலை உயர்வு
அரிசி, பருப்பு போன்ற பொருட்களின் விலை உயர்ந்திருப்பதால் மாநகர பகுதியில் உள்ள சாலையோர உணவுக் கடைகளில் இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி போன்ற உணவுப் பொருட்களின் விலையை ஐந்து ரூபாய் வரை உயர்த்தியுள்ளனர். இதனால் விலை உயர்வு ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்து தரப்பட்ட மக்களையும் கடுமையாக பாதித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.